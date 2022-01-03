Открытия года: 10 новых заведений Новосибирска, на которые стоит обратить внимание (а вы там уже были?)

Новосибирских рестораторов не берут ни пандемия, ни падение доходов горожан. 2021 год оказался богат на новые проекты в самых разных форматах и ценовых нишах. По традиции обозреватель НГС Стас Соколов выбрал самые заметные новые заведения года. Место нашлось и для пафосных ресторанов для богатых, и для интересных проектов, рассчитанных на средний класс, не забыты и массовые заведения.
Дорого-богато: японский ресторан Okabe
Заведение с именитым шеф-поваром (фамилия вынесена в название), открытое в элитном жилом комплексе. Что касается кухни, то впечатления у посетителей разные, но «Окабе» точно установил рекорд по цене блюд. Несколько стейков из японской мраморной говядины здесь стоят от 10 тысяч рублей за порцию, а большой набор особенно элитных роллов обойдется в 17 тысяч. Из не связанных с гастрономией деталей — зал для небольших компаний, в котором есть отдельный выход на улицу. Чтобы совсем элитным гостям не мозолили глаза посетители попроще.
Столичная штучка: бельгийская пивная Lambic
Столичная сеть с бельгийским (преимущественно) пивом и подходящей для этого кухней. В названии есть красивое французское слово «брассери», которое на русский язык переводится как «пивная». Место для ресторана выбрано стратегическое — в дорогом жилом комплексе, на тихой улице. Ценители «крика» (вишневый эль) и траппистского приедут сами, а случайных прохожих тут и не особенно ждут. Кроме пива, стоит обратить внимание на мидий в вине, оленину и картофельные вафли.
Здесь вам не Москва: «Гастрокорт» на Центральном рынке
Первая попытка сделать то, что в мире больше известно под названием «гастромаркет» — место, где собрана какая-то небанальная, авторская, при этом относительно недорогая еда. Поскольку это проект самих владельцев рынка, а не каких-то рестораторов с опытом, то получилось, конечно, не очень похоже на столичные гастромаркеты. Но, с другой стороны, и Новосибирск не Москва.
Тем не менее, помимо банальностей вроде пиццы, блинов и бууз, на «Гастрокорте» появились и интересные точки: корейские комплексные обеды «Пибим», альтернатива шаурме — «Тантуни» из Томска, известная уже по ресторанному дворику за гостиницей «Центральная» точка с супами в съедобных стаканах Fast Soup.
Проклятое место: мясной бар Filet
Отважные люди решили занять «проклятый подвал», где за всё время капитализма в России сменилось уже больше десяти арендаторов. Хоть как-то запомнились из них, правда, только самые первые (а больше всех ресторан «Классика»). Новое заведение, вроде бы и не хватает с неба звезд, но сделано всё добротно, кухня понятная и куда чаще радует, чем огорчает. Да и цены адекватны. Этого оказалось достаточно, чтобы люди начали рекомендовать это место друг другу.
Ресторан от шеф-повара: гастробар «Белок» и ресторан Salt
Открытый на месте почившего ресторана-долгожителя «Белок» примечателен как минимум по двум причинам. Во-первых, тут действительно хорошо придуманная, при этом без особых претензий поданная кухня, когда интересно и смотреть, и есть. Во-вторых, ресторан открыл не просто предприниматель, а шеф-повар (что для Новосибирска редкость), да еще не абы какой, а проработавший не один год в одном из самых престижных ресторанов города PuppenHaus.
С Salt история немного иная. Ресторан Дениса Иванова, последние годы работавший больше как площадка для немноголюдных корпоративных мероприятий, был полностью готов к работе, нужно было только вдохнуть в него какую-то новую жизнь. На это решился молодой шеф из Новосибирска, но с международным опытом, Тимофей Малахов. Получилось изящное, но лишенное лишнего пафоса место с современной едой и хорошим выбором вин.
Завтраки весь день: «Мама Дома»
Создатели «Академии Кофе» решились на новый проект и выдали в начале года кафе для завтраков. Причем это не просто позиционирование, даже придя сюда пообедать, уже не приходится ломать голову, что взять. Это, возможно, не очень удобно, зато позволяет собрать гостей определенного типа, что обеспечивает месту правильную атмосферу. И да — алкоголя здесь нет, за такими напитками лучше отправиться к соседям. Благо баров самого разного типа в Новосибирске хватает.
Ресторан в деревне: Lucky Pizza
Ну, деревня не деревня, но загородный поселок точно. Кругом ни души — только озеро в лесу и дорога, ведущая к поселку, где-то дальше. Из окон (зимой) или с террасы (летом) открывается умиротворяющий вид на воду и отражающиеся в ней ряды берез. Подобных заведений полно в Европе, и с некоторых пор они появляются в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга. В городе такое заведение, может быть, и потерялось бы, но в качестве ресторана-приключения пока уникально.
Уличная еда года: Kebab Hab
Небольшая закусочная с необычной версией шаурмы — лепестки мяса здесь жарят на гриле и укладывают вместе с салатом и накрошенной брынзой (помимо обычного лаваша) в четвертинку лепешки, открытую, как пасть неведомого животного. Получается вкусно, необычно, а главное, вы видите, что именно вы едите. Примечательно, что рецептуру и весь формат придумали в небольшой столичной компании Food Rec, одним из создателей которой стала девушка из Новосибирска.
Наглость года: Cheezy Pizza
Пиццерия из Кемерова открылась в декабре в самом центре Новосибирска, на Ленина, 12 (там работает единственная точка). Да, конечно, у заведения есть дровяная печь, но кого сейчас этим удивишь. Такая печь есть и у «Чашки кофе», расположенной этажом выше, и у ресторана-ветерана «Каприччио», а в соседнем квартале, на Ленина, 5, рестораны с такими печами вообще расположены друг над другом. И тем не менее кемеровчане решились бросить вызов местным пиццепёкам. Да еще назвали свою пиццу «неаполитанской». Ну не наглость ли? Пицца, кстати, действительно неплоха.
Много интересного произошло в 2021 году и в новосибирской розничной торговле. О главных итогах года в ритейле можно узнать из обзора Стаса Соколова.