Открытия года: 10 новых заведений Новосибирска, на которые стоит обратить внимание (а вы там уже были?)

Пиццерия из Кемерова открылась в декабре в самом центре Новосибирска, на Ленина, 12 (там работает единственная точка). Да, конечно, у заведения есть дровяная печь, но кого сейчас этим удивишь. Такая печь есть и у «Чашки кофе», расположенной этажом выше, и у ресторана-ветерана «Каприччио», а в соседнем квартале, на Ленина, 5, рестораны с такими печами вообще расположены друг над другом. И тем не менее кемеровчане решились бросить вызов местным пиццепёкам. Да еще назвали свою пиццу «неаполитанской». Ну не наглость ли? Пицца, кстати, действительно неплоха.