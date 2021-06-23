Шеф-повар элитного заведения открыл гастробистро на месте ресторана с 55-летней историей

В Новосибирске на месте ресторана «Агат» с 55-летней историей открылось гастробистро
В Новосибирске заработало первое гастробистро. Заведение под названием «Белок» открылось на первом этаже цирковой гостиницы «Арена» на Сибирской. «Белок» занял примерно половину помещения бывшего ресторана «Агат», проработавшего здесь в общей сложности больше
Гастробистро — это сравнительно новый ресторанный формат, оно подразумевает сочетание авторской кухни, яркой подачи и демократичной атмосферы и невысоких цен. Заведение открыл Георгий Белянкин, который до этого работал шеф-поваром ресторана «Пуппен Хаус».
— С точки зрения подхода у нас современная скандинавская кухня, где в одном блюде присутствуют сразу много разных вкусов и текстур. При этом «Белок» — ресторан на каждый день, — говорит Белянкин.
В ресторане чуть более 20 мест и небольшая открытая кухня с печью. В основном меню порядка 15 позиций. Цены на горячее колеблются от 350 рублей (запеченный баклажан с соусом и йогуртом) до 590 рублей (филе оленя с ферментированной брусникой).
Из сравнительно необычных для Новосибирска позиций можно отметить, например, крем-брюле из печени (обычно это десерт на основе сливок и яичных желтков), крем-суп с попкорном из гречки и стейк из капусты. Интересную подачу здесь используют и для комплементов (маленькое бесплатное блюдо в ресторанах, не путать с комплиментами. — Прим. ред): в конце трапезы посетителям приносят конфету, наколотую на фигурку жука.
По словам Григория Белянкина, «Белок» работает пока в тестовом режиме, в меню есть не все блюда, которые бы хотели готовить в заведении. Так, в ближайшем будущем здесь должна появиться пицца. Нет здесь пока и никакого алкоголя.
«Белок» можно считать частью нового тренда в местном ресторанном бизнесе, когда шеф-повара заведений (как правило, недешевых заведений), работавшие ранее по найму, запускают собственные проекты, где пытаются совмещать подходы, свойственные для высокой кухни, и более простую подачу.
Как выглядел «Агат» прежде
Незадолго до закрытия ресторана в 2018 году НГС публиковал обзор Стаса Соколова. Вот что тогда можно было там увидеть:
Ресторан гостиницы цирка, который работает с 1965 года. Изначально, конечно, там было скорее кафе, где могли поесть и заезжие артисты, и местные работники. В 1992 году это предприятие, как и большинство ему подобных, акционировалось, превратившись в ресторан «Агат». Здесь гуляли свадьбы, справляли юбилеи, сюда заезжали в
А на фото ниже то, что осталось от «Агата» сейчас:
Чем известны в Новосибирске другие шеф-повара
Так, другой известный шеф-повар Руслан Коробов в начале прошлого года запустил сначала гастропаб, а потом и ресторан «Коробок» в отреставрированном историческом здании на Чаплыгина. А в этом году молодой шеф-повар с международным опытом Тимофей Малахов перезапустил ресторан Salt Дениса Иванова как собственный авторский проект. Похожий подход к кухне и организации ресторанного пространства в целом демонстрирует мини-сеть Sparks (вторая точка заработала в центре в прошлом году).