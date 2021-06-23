Шеф-повар элитного заведения открыл гастробистро на месте ресторана с 55-летней историей

В ресторане чуть более 20 мест и небольшая открытая кухня с печью. В основном меню порядка 15 позиций. Цены на горячее колеблются от 350 рублей (запеченный баклажан с соусом и йогуртом) до 590 рублей (филе оленя с ферментированной брусникой).



Из сравнительно необычных для Новосибирска позиций можно отметить, например, крем-брюле из печени (обычно это десерт на основе сливок и яичных желтков), крем-суп с попкорном из гречки и стейк из капусты. Интересную подачу здесь используют и для комплементов (маленькое бесплатное блюдо в ресторанах, не путать с комплиментами. — Прим. ред): в конце трапезы посетителям приносят конфету, наколотую на фигурку жука.