В Новосибирск из Великобритании приехал повар — он откроет здесь авторский ресторан

В Новосибирске ресторан Salt на Фрунзе возобновит работу в новом качестве — как авторский проект шеф-повара Тимофея Малахова, вернувшегося ради этого проекта в Россию.
Тимофей Малахов — выпускник лондонского отделения кулинарной школы Gordon Blue (это самое престижное учебное заведение для поваров). Работал в лондонском ресторане OPSO (имеет статус Assiette Michlen, означающий высокое качество еды при сравнительно доступных ценах — по сути, это кандидат на получение звезды, не соответствующий пока каким-то требованиям) и в ресторане высокой кухни
Денис Иванов открыл Salt в 2012 году, заведение позиционировалось как гастрономический ресторан высокого уровня (это касалось как кухни, так и цен). Однако уже в 2016 году заведение перешло в режим банкетной работы, открываясь только под заказ. Причиной стало то, что у Иванова было много других, более перспективных проектов, а выбранный формат требовал большого внимания, В 2018 году ресторатор и повар из Греции пытался превратить это заведение в греческое бистро, но проект просуществовал всего несколько месяцев. С тех пор Salt стоял закрытым.
Малахов считает, что Salt немного опередил свое время, — в городе тогда не было достаточно публики, способной оценить проект по достоинству. По его словам, предложение попробовать что-то сделать на этой площадке поступило от Дениса Иванова.
— Я находился в Лондоне, где был введен полный локдаун и всё было закрыто, так что решил вернуться в Россию попробовать сделать собственный проект, — говорит Малахов.
По словам шефа, заведение сохранит название, но будет работать как отдельный ресторан, не входящий в компанию Иванова.
Уровень цен в обновленном Salt будет ниже (пара блюд с бокалом недорогого вина могут обойтись в районе 1500 рублей). Кухня планируется в основе своей современная французская, с упором на местные и сезонные продукты.
Перезапуск заведения, которое было закрыто длительный период, без смены названия и общей концепции — довольно редкое явление в Новосибирске. Нечто похожее случилось с баром «Шемрок», но там перед открытием был сделан новый ремонт.