В Новосибирск из Великобритании приехал повар — он откроет здесь авторский ресторан

В Новосибирске ресторан Salt на Фрунзе возобновит работу в новом качестве — как авторский проект шеф-повара Тимофея Малахова, вернувшегося ради этого проекта в Россию.



Тимофей Малахов — выпускник лондонского отделения кулинарной школы Gordon Blue (это самое престижное учебное заведение для поваров). Работал в лондонском ресторане OPSO (имеет статус Assiette Michlen, означающий высокое качество еды при сравнительно доступных ценах — по сути, это кандидат на получение звезды, не соответствующий пока каким-то требованиям) и в ресторане высокой кухни Element 47 , являющемся частью горнолыжного комплекса The Little Nell в Аспене (США).