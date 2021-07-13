Семейная пара уволилась из авиакомпании и пошла учиться в школу кебаба за 500 тысяч — что они открыли на площади Калинина

Сибиряки прошли обучение в школе кебаба за 500 тысяч и открыли кафе в Новосибирске
На площади Калинина заработала точка уличной еды Kebab Hub. Заведение открыто выпускниками «школы кебаба» Food Rec — семейной парой Ольгой и Максимом Юрьевыми.
Юрьевы работают вместе с сыном. Для них это первый опыт в ресторанном бизнесе. По словам Максима, до этого пара трудилась в авиакомпании, но уволилась в прошлом году во время пандемии, когда в этой отрасли были серьезные сокращения. Не только идею, но и весь набор рецептов и общую технологию бизнеса они позаимствовали в столичном проекте Food Rec (три точки разных форматов в Москве).
— Мы рассматривали разные варианты, и нам очень понравился сам продукт. Кроме того, что это просто вкусно, он достаточно необычен для Новосибирска, — считает Максим Юрьев.
Где учились
Один из создателей и совладельцев Food Rec Мария Дмитриева (она сама из Новосибирска) пояснила, что ее компания занимается не франшизой, а тем, что она сама называет «школой кебаба». Это значит, что Food Rec просто берется за обучение тех, кто хочет открыть свой бизнес. Новое заведение при этом работает под собственной торговой маркой и ничего не платит Food Rec в дальнейшем.
— Мы сделали школу кебаба для тех, кто хочет открыть свой небольшой семейный бизнес, и учим там основам. Типичные покупатели этого обучения делятся на два типа: опытные владельцы общепита, которым нужен новый концепт, или семейная пара (как вариант пара друзей), у которой есть какой-то капитал, и она хочет из найма уйти в свой бизнес, — объясняет Мария Дмитриева.
Обучение в школе для создания одного заведения обходится в 500 тысяч рублей. Оно длится неделю и проходит в Москве
Что продают
Kebab Hub занял небольшое помещение в пристройке к зданию бывшего советского НИИ (сейчас это офисный комплекс). Внутри всего восемь посадочных мест: половина — возле узкой стойки, вытянувшейся вдоль большого окна, половина — у маленьких столиков у стены.
В меню кебабы, которые здесь делают в не очень пока привычной для Новосибирска форме. Нарезанное тонкими лепестками мясо (курица или говядина) жарится на гриле вместе с овощами, зелень, сыром и укладывается в специально приготовленные для этого пышные лепешки (дёнер). Получается набитый мясом и овощами треугольник, похожий на открытую пасть.
Есть и более привычный вариант в тонком лаваше (дюрюм), тот же состав (мясо и салат с сыром) можно заказать и с картошкой-фри в картонной коробочке. Есть вегетарианский вариант с фалафелем, цены начинаются с 250 рублей за порцию.
Выбранный Food Rec подход, на самом деле, не нов. Именно таким действовала в самом начале 2000-х новосибирская компания «Ресторатор». Ее владельцы продавали концепцию и набор технологий, на основе которых клиент мог открыть собственное заведения под новым названием.
Попытки предложить новые блюда (или хотя бы варианты известных блюд) в нише уличной еды в Новосибирске в последнее время принимаются регулярно. Например, в «Гуляш-Лаваш» тушеное мясо с зеленью и овощами складывают в половину грузинской лепешки. Сейчас под этим названием в Новосибирске работает уже две точки.