Семейная пара уволилась из авиакомпании и пошла учиться в школу кебаба за 500 тысяч — что они открыли на площади Калинина

— Мы рассматривали разные варианты, и нам очень понравился сам продукт. Кроме того, что это просто вкусно, он достаточно необычен для Новосибирска, — считает Максим Юрьев.



Где учились

Один из создателей и совладельцев Food Rec Мария Дмитриева (она сама из Новосибирска) пояснила, что ее компания занимается не франшизой, а тем, что она сама называет «школой кебаба». Это значит, что Food Rec просто берется за обучение тех, кто хочет открыть свой бизнес. Новое заведение при этом работает под собственной торговой маркой и ничего не платит Food Rec в дальнейшем.



— Мы сделали школу кебаба для тех, кто хочет открыть свой небольшой семейный бизнес, и учим там основам. Типичные покупатели этого обучения делятся на два типа: опытные владельцы общепита, которым нужен новый концепт, или семейная пара (как вариант пара друзей), у которой есть какой-то капитал, и она хочет из найма уйти в свой бизнес, — объясняет Мария Дмитриева.

Обучение в школе для создания одного заведения обходится в 500 тысяч рублей. Оно длится неделю и проходит в Москве