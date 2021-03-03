На Студенческой стали продавать необычное блюдо без названия: павильон открыл бывший повар ресторана

В Новосибирске открылся павильон с необычным блюдом без названия
В Новосибирске на проспекте Карла Маркса (в районе метро «Студенческая») заработал павильон «Гуляш-Лаваш». В нем молодой повар, успевший поработать в дорогих ресторанах, пытается приучить публику к принципиально новой для Новосибирска уличной еде.
«Гуляш-Лаваш» занял уличный павильон, в котором уже успели смениться несколько арендаторов (здесь были и бургеры, и шаурма, и кофе навынос). Внутри всего пара посадочных мест, почти половина помещения отведена под «кухню».
В заведении продается, по сути, одно блюдо, для которого в русском языке ещё не придумано название — это тушеное мясо в половинке тандырной лепешки (в меню оно обозначено как «Гуляш-Лаваш»). Полная порция с говядиной стоит 180 рублей, с курицей — 170. Можно взять половину порции (100 и 90 рублей соответственно).
«ГуляшЛаваш» не требует добавок, поскольку мясо само по себе тушится в густом соусе, но в заведении предлагают бесплатно нечто вроде заправки, которую делают на основе зелени или пряных трав. Причем состав этих добавок постоянно меняется — создатель заведения Дмитрий Смирнов говорит, что постоянно экспериментирует с новыми вкусами.
Выбор именно тандырных лепешек в качестве основы для своего блюда Смирнов объясняет их сравнительной доступностью и тем, что они просто вкусные.
— Возможно, было бы удобней такое блюдо подавать в хлебе вроде чиабаты, но с таким хлебом больше возни и он получается дороже. Мы и у лепешек-то перебрали не одного поставщика, — говорит создатель «Гуляш-Лаваш».
«Гуляш-Лаваш» для Дмитрия — первый собственный проект в общепите. До этого он работал поваром в целом ряде новосибирских заведений, последним из которых стал ресторан при отеле River Park.
Блюдо, которое придумал Дмитрий, в Новосибирске никто до сего момента предлагать не пытался. Львиная доля всей уличной еды в городе приходится на шаурму, которая делается из жаренного (на вертеле или другим способом) мяса, соусов и овощей. Кроме шаурмы на городских улицах можно встретить блины, хот-доги, бургеры. Тушеное мясо в качестве начинки используют только в заведении с мексиканской едой tequeria del centro, но там из него делают тако — небольшие лепешки с мясом и овощами.
В Новосибирске регулярно появляются новые точки с непривычной уличной едой. Так, в конце прошлого года на Советской заработала точка с вьетнамскими традиционными сэндвичами «бань-ми».