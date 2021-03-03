На Студенческой стали продавать необычное блюдо без названия: павильон открыл бывший повар ресторана

В Новосибирске на проспекте Карла Маркса (в районе метро «Студенческая») заработал павильон «Гуляш-Лаваш». В нем молодой повар, успевший поработать в дорогих ресторанах, пытается приучить публику к принципиально новой для Новосибирска уличной еде.



«Гуляш-Лаваш» занял уличный павильон, в котором уже успели смениться несколько арендаторов (здесь были и бургеры, и шаурма, и кофе навынос). Внутри всего пара посадочных мест, почти половина помещения отведена под «кухню».