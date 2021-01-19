Возле консерватории в Новосибирске начали торговать сэндвичами с символикой вьетнамского флага

Владельцы кафе Chao Pho открыли в центре, у здания консерватории на Советской точку с вьетнамскими сэндвичами «Бань ми». Все названия блюд в меню написаны по-вьетнамски без перевода.



Точка появилась в павильоне на остановке общественного транспорта. Здесь уже успело поработать не одно предприятие уличной еды, а последним арендатором был пункт проката электросамокатов.

Полное название заведения написано по-вьетнамски — Bánh mì Tinh+, это проект владельцев вьетнамского кафе Chao Pho, которое уже три года работает в комплексе «Подземка» на Красном проспекте.