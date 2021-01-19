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Возле консерватории в Новосибирске начали торговать сэндвичами с символикой вьетнамского флага

Бутерброды готовит повар-вьетнамец, но их названия на русский язык он перевести не может

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Сэндвич «Патриот» сделан из красной булки — этот цвет и желтая звезда намекают на флаг Вьетнама, другие типы сэндвичей выглядят стандартно

Сэндвич «Патриот» сделан из красной булки — этот цвет и желтая звезда намекают на флаг Вьетнама, другие типы сэндвичей выглядят стандартно

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В Новосибирске появилась первая точка с вьетнамской уличной едой

Владельцы кафе Chao Pho открыли в центре, у здания консерватории на Советской точку с вьетнамскими сэндвичами «Бань ми». Все названия блюд в меню написаны по-вьетнамски без перевода.

Точка появилась в павильоне на остановке общественного транспорта. Здесь уже успело поработать не одно предприятие уличной еды, а последним арендатором был пункт проката электросамокатов.

Полное название заведения написано по-вьетнамски — Bánh mì Tinh+, это проект владельцев вьетнамского кафе Chao Pho, которое уже три года работает в комплексе «Подземка» на Красном проспекте.

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В заведении готовят традиционные вьетнамские сэндвичи «Бань ми» четырех видов, каждый из которых можно заказать в двух размерах. Самый дешевый (с омлетом и без мяса) стоит 69 рублей, самый дорогой (с говядиной, омлетом или колбасой на выбор) — 149 рублей.

Киоск расположен рядом со зданием новосибирской консерватории&nbsp;

Киоск расположен рядом со зданием новосибирской консерватории 

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У всех сэндвичей указано только название по-вьетнамски, и попытка прочитать нужный вариант может закончиться проблемами с произношением. Перевести названия сэндвичей на русский язык повар-вьетнамец тоже затрудняется, чтобы заказать бутерброд, покупатель должен показать пальцем на меню.

Если верить сервису Google Translator, название одного из сэндвичей Yêu nước значит «Патриот». Это самый дорогой сэндвич, он делается в специальной красной булке с желтой звездой (это флаг Вьетнама). По словам представителя Chap Pho, в заведении думали о том, чтобы перевести названия, но решили оставить их пока в оригинальном написании.

«Бань ми» (по-вьетнамски — «хлеб») — вьетнамская версия французского сэндвича в багете, который стал популярен во Вьетнаме в конце 19-го века, в то время, когда эта страна была частью Франции. Само название происходит от французского слова pain (хлеб).

По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает 26 заведений, предлагающих блюда вьетнамской кухни. В 2019 году именно это направление стало абсолютным лидером по темпам открытия новых заведений. Однако все существующие закусочные и кафе предлагают прежде всего горячие блюда, предназначенные для употребления за столом (супы, жареную лапшу). Bánh mì — первая точка вьетнамской кухни, предлагающее именно уличную еду, которую можно есть на ходу.

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вьетнамское кафе
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