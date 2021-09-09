На берегу озера в глуши под Новосибирском открыли итальянский ресторан. Где еще поесть с живописными видами

Компания из Калининграда открыла ресторан на берегу озера в часе езды от Новосибирска
Ресторан за городом — особый формат, который и в европейской-то части России пока только-только начинает приживаться, а в Сибири и вовсе практически отсутствует. Тут заставить человека проехать с левого берега на правый бывает сложно, какие уж поездки в глушь. Тем не менее попытки такие делаются, и самую отчаянную совсем недавно предприняла компания из Калининградской области, открыв заведение Lucky Pizza в живописном, но довольно удаленном месте.
Где искать и как это выглядит
Lucky Pizza занимает целиком отдельное, со вкусом построенное одноэтажное здание на берегу небольшого озера. Кроме ресторана здесь по соседству расположена небольшая зона отдыха — с пляжем, бассейнами и шезлонгами. Больше ничего не нарушает покой, а вечером немногочисленные отдыхающие покидают и пляж тоже.
Дальше за озером на небольшом отдалении находится коттеджный поселок Lucky Park, но проезд туда разрешен только жителям. По крайней мере такое объявление висит перед открытым шлагбаумом. Жители могут прийти или приехать к озеру со своей стороны. «Счастливый парк» есть в навигаторах, но если вы больше доверяете картам, то ближайший ориентир — поселок Степной (до него от ресторана два с половиной километра).
У ресторана есть небольшая летняя веранда, нависающая над водой, с которой открывается вид на уже желтеющий лес, который отражается в спокойной воде озера. Для любителей селфи специально поставлены дизайнерские качели с подсветкой (которая, правда, пока не работала).
Внутри тяжелая мебель из нарочито грубого дерева и разномастные стулья. Большая открытая кухня, в глубине которой виднеется массивная печь с несколькими отделениями. Стена туалетной зоны украшена настоящей лавандой. Всё вокруг призвано настроить на то, что вы находитесь в приличном месте, но можете вести себя расслабленно.
Чем кормят
Как несложно понять из названия заведения, кухня здесь преимущественно итальянская. Самый большой раздел посвящен пиццам — их здесь 13 позиций. Паста, равиоли и прочее ризотто отнесены без церемоний к горячим блюдам (в Италии они считаются первым блюдом, наравне с супами). В отдельный раздел выделены гарниры.
Цены начинаются с 350 рублей — столько стоят жаренные на гриле артишоки с вялеными томатами. Самое дорогое блюдо стоит 970 рублей, и это… сырная тарелка. Довольно, нужно заметить, нетривиальное решение. Любая пицца стоит 670 рублей — и это круг, которого вполне хватит на двоих. Особенно если взять еще по салату или какой-то закуске.
Пицца весьма недурна, чувствуется, что люди и с тестом поработали, и купить хорошие продукты не поскупились (при такой цене вполне могут себе позволить). А вот ризотто получилось в российском стиле, который напоминает плов. В оригинале (по крайней мере, другого в Италии пробовать не приходилось) главное в ризотто — это густой соус, в котором плавает рис, — чтобы его создать, повар постоянно мешает содержимое сотейника, подливая то вино, то сливки. Ну и грибы, зачем они в блюде, если они ничего не добавляют вкусу и аромату?
Кто открыл
Компания, которая указана в чеках заведения (ООО «Мадам Эль»), зарегистрирована аж в Калининградской области, где занимается помимо общепита гостиничной деятельностью. У нее всего один учредитель — Ирина Лукичева и весьма впечатляющие финансовые показатели. В 2020 году при обороте чуть менее 76 млн рублей она получила 26 млн рублей чистой выручки. Как говорится, дай бог каждому, в наше-то непростое время.
Стоит ли ехать
Шеф-повар заведения Денис Арменов говорит, что нынешнее меню временное (ресторан заработал в конце августа) и в скором времени обогатится позициями посложнее (и подороже). Но и в нынешнем виде ресторан выглядит неплохо, хотя утверждение о том, что это лучшее место с итальянской кухней, будет большим преувеличением. Но приехать сюда стоит просто ради вида и живописной дороги по сосновому лесу.
Где еще можно поесть за городом
«На Даче». Заслуженный ресторан в Заельцовском бору, в доме, построенном из толстенных бревен. Внутри печь с изразцами и кухня, представляющая смесь французского с новосибирским с упором на местные продукты. Место недешевое (исходить лучше из расчета 1500 рублей на человека), но стоит поездки не только ради обстановки.
«АкваЛэнд». Ресторан при одноименном яхт-клубе с видом на Бердский залив. Яхтсменом быть не обязательно, заведение работает для всех желающих. В меню традиционная сборная солянка из драников, том яма, пасты карбонара, бургеров и севиче. Цены чуть выше среднего, но с парой блюд и безалкогольным напитком можно уложиться в 1000 рублей. В будни (когда основная целевая клиентура отсутствует) качество еды может вызывать вопросы, но кава здесь удается всегда, да и лимонады тоже. От Академгородка совсем недалеко, ехать стоит прежде всего из-за самой атмосферы. Причаливающие или, наоборот, уходящие от пирса яхты сами по себе создают ощущение какого-то другого, совершенно далекого от нашего резко континентального климата мира.
«Лисья нора». Трактир на берегу речки Раздельной, там, где она расширяется перед впадением в Обское море. Находится на территории санатория «Сибиряк». Кругом сосновый лес, практически под ногами — вода. Кухня попроще: пельмени, котлеты, шашлык и прочие привычные вещи. К качеству еды могут быть вопросы, но, может, вам повезет больше (или просто виды природы вокруг компенсируют возможные недостатки).
Ресторан за городом требует особенного отношения. В идеале ведь это не просто место, где можно хуже или лучше перекусить, приехав искупаться или покататься на яхте. Нет, именно само заведение и должно являться основной целью поездки. Но для этого нужна не только готовность к такой поездке публики, но и желание самих рестораторов сделать свое заведение достаточно сильным магнитом.
Для тех, кто не готов отправляться туда, куда невозможно доехать на метро, обозреватель НГС подготовил подборку ресторанных двориков — сходить туда можно, пока не стало совсем холодно.