На берегу озера в глуши под Новосибирском открыли итальянский ресторан. Где еще поесть с живописными видами

Ресторан за городом — особый формат, который и в европейской-то части России пока только-только начинает приживаться, а в Сибири и вовсе практически отсутствует. Тут заставить человека проехать с левого берега на правый бывает сложно, какие уж поездки в глушь. Тем не менее попытки такие делаются, и самую отчаянную совсем недавно предприняла компания из Калининградской области, открыв заведение Lucky Pizza в живописном, но довольно удаленном месте.



Где искать и как это выглядит

Lucky Pizza занимает целиком отдельное, со вкусом построенное одноэтажное здание на берегу небольшого озера. Кроме ресторана здесь по соседству расположена небольшая зона отдыха — с пляжем, бассейнами и шезлонгами. Больше ничего не нарушает покой, а вечером немногочисленные отдыхающие покидают и пляж тоже.

