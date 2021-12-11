От хот-дога до пибима. На Центральном рынке заработал «Гастрокорт» — ресторанный обозреватель проинспектировал его

На Центральном рынке официально открылся «Гастрокорт» — это первая в Новосибирске попытка организовать аналог ставших в последние годы невероятно модными гастромаркетов. Обозреватель НГС познакомился с новинкой и сравнил ее с аналогичными проектами в России и за ее пределами.
Что за гастрокорты
Поесть на рынках по всему миру можно было всегда, однако традиционно это были лишенные всякого гламура точки, рассчитанные преимущественно на самих торговцев, поставщиков, мелкооптовых покупателей и прочий рабочий люд. Нынешняя мода на гастрономические пространства, которые становятся самостоятельной ценностью (зачастую значительно более привлекательной для посетителей, чем собственно сам рынок) пошла из Великобритании. Первый современный гастромаркет появился на рынке «Боро» (Borouqh Market). Проект имел невероятный успех, и аналогичные гастрономические пространства стали появляться по всему миру.
Первый российский гастромаркет открыли владельцы столичной ресторанной группы Ginza, взявшие в аренду Даниловский рынок в Москве. Потом похожее пространство появилось на Усачевском и Центральном рынках столицы, а после по Москве прокатилась самая настоящая гастроволна — проекты с модной едой начали появляться повсеместно, причем часто в них уже не было никакой торговли продуктами. Самым крупным проектом такого рода стал фуд-молл «Депо», занявший целый квартал.
Главное отличие гастромаркетов от привычных фуд-кортов в торговых центрах состоит в некоей уникальности предложения. Создатели гастромаркетов пытаются привлекать арендаторов, которые могут предложить что-то необычное, авторское или просто хорошо сделанное. Потому что именно гастромаркет и должен стать основным магнитом для публики (в отличие от фуд-корта, который «садится» на сформированный ТРЦ трафик). В идеале в гастромаркете работают не просто наемные сотрудники, а сами создатели проекта — гастроэнтузиасты, для которых это не просто бизнес, а дело жизни (по крайней мере, на ее текущем отрезке).
Это, впрочем, теория. На практике в столичных гастромаркетах уже можно встретить немало сетевых концепций, которые имеют по десятку-другому точек. Заведения на гастромаркетах открывают знаменитости, стремящиеся конвертировать известность в какие-то не связанные с шоу-бизнесом проекты. Наконец, крупные ресторанные компании тоже не прочь заработать на модном тренде.
В Новосибирске разговоры о возможности создания подобного проекта ведутся давно, в качестве возможных площадок, где может открыться первый сибирский гастромаркет, назывались и ЦУМ, и здание бывшего НИИ на Серебренниковской (по соседству с универмагом Lukse). Первой же попыткой реализовать эти планы на практике стали гастрономические фестивали Vilka и «Снежная Vilka», где действительно удалось собрать какое-то количество интересных концепций. А главное, стало понятно, что и в Новосибирске людей можно массово собрать именно вокруг еды.
Как это выглядит на Центральном рынке
Фестиваль «Снежная Vilka» проходил как раз на территории Центрального рынка, в старом здании. Так что было бы естественно предположить, что владельцы используют для своего гастропроекта именно его. Однако была выбрана площадка между двумя основными зданиями, где уже несколько лет работала точка вьетнамской кухни, а остальное пространство было занято торговлей. Столики здесь появились уже давно, но наполнение гастрокорта арендаторами явно затянулось. Официально это пространство открылось только в прошлую субботу, 4 декабря.
Сначала о плюсах. Владельцам рынка действительно удалось сделать эту зону более или менее комфортной. В центре зала стоят приличные раковины (ими, правда, мало кто пользуется), посетители могут расположиться или вокруг небольших столиков, или за длинными столами на компанию. По залу распределено некоторое количество электророзеток, в которых есть по паре USB-разъемов. Своеобразным элементом декора можно считать выкрашенные в белый цвет настоящие деревянные ящики, заполненные дешевыми пластиковыми муляжами овощей и фруктов. Внутри светло и чисто. Подносы после немногочисленных посетителей вовремя убираются со столов. Для посетителей с детьми имеется большая зона с игрушками.
Всего сейчас в «Гастрокорте» работает одиннадцать точек с едой и еще две с напитками. Два слота пока пусты, причем никаких работ там не ведется и кто их займет, пока непонятно. Выбор арендаторов вызывает смешанные чувства. Больше всего вопросов есть к точке новосибирской сети Hello Pizza — это совершенно рядовой проект без каких-то индивидуальных преимуществ. Даже бренд трудно назвать широко известным. Вряд ли можно предположить, что кто-то поедет на Центральный рынок, чтобы заказать здешнюю пепперони. А именно уникальность предложения и есть основное достоинство гастромаркетов. То же самое можно сказать про «Хот-дог Мастер». При всей популярности этого бренда в Новосибирске в обстановке гастрономического пространства он выглядит как минимум нелепо. Его стихия — улица. Представить себе, что человек возьмет хот-дог и будет чинно есть его за столиком, довольно сложно.
Чуть меньше вопросов по поводу точки «Чебурек.ми». Это тоже довольно крупный сетевой проект (в городе работает уже больше десятка точек), но сам по себе он уникален как успешная попытка сделать на основе блюда с маргинальным имиджем нечто такое, что в меру гламурной девушке будет не стыдно выставить в сторис. Кроме чебуреков, здесь делают пироги (тот же чебурек, только более крупный и круглый), плов, салаты — в общем, теперь это полноценное заведение. Хотя не факт, что такое разнообразие ему на пользу. Чем больше блюд, тем меньше шансов, что все они будут одинаково хороши. Например, здешний плов, который достают из холодильника и греют в микроволновке, ничего, кроме тоски, не вызывает. Купить такое в супермаркете, чтобы разогреть дома, еще можно, а платить полновесные 300 рублей смысла нет.
Сети Wok in Wall и Sushi Day`s тоже уже достаточно известны (последняя — новое имя для части сети «Суши Make»). Но они смотрятся вполне органично. Wok in Wall — вообще отработанный формат лапшичных с хорошим сочетанием цены и качества, который можно представить и на столичных гастромаркетах. Хотя и за ним специально ехать на рынок нет смысла — точки работают и в районе площади Ленина, и на Студенческой.
Еще один интересный проект, который обосновался здесь, — Fast Soup. Кроме уже привычных густых супов в съедобном хлебном стакане, здесь можно заказать питу с начинками (овощи, соус плюс фалафель или курица на выбор). Этот проект стартовал два года назад на ресторанном дворике за гостиницей Центральная. Ребята дважды пытались открывать новые точки (в Академгородке и в районе Студенческой), но оба заведения закрылись. Хочется верить, что здесь их ждет больший успех, хотя типичный посетитель рынка вряд ли оценит здешние интересные, но не очень привычные для Новосибирска блюда.
Интересную попытку выйти в массовый сегмент предприняла группа «Бочкари» (одноименные пивные рестораны, «Сыроварня», Avocado Queen), открыв на «Гастрокорте» блинную. Блины стоят здесь от 80 (с маслом) до 200 (с мясом) рублей и сделаны, в общем, неплохо. Хотя как блюдо в принципе сделать их мощным магнитом будет непросто.
Самая примечательная точка — корейский фастфуд «Пибим». Основное блюдо — это корейское ассорти (оно и называется пибим), состоящее из овощей, разного мяса, лапши или риса. Пибимы доступны в трех размерах, каждый, кроме объема, отличается богатством состава — в самый крупный еще и наливают бульон. Не то чтобы прямо шедевр, но достаточно необычно, к тому же корейская кухня у нас приживается с трудом, так что каждый проект на вес золота. Было бы лучше, правда, если бы процесс приготовления был на виду. Это и шоу, и повышает доверие к свежести продукта.
Главная проблема «Гастрокорта» в том, что его создатели изначально ставили задачу не столько создать интересное гастрономическое место, сколько просто пытались создать новые точки для сдачи в аренду. В результате получился компромисс, который, похоже, не очень интересен ни постоянным посетителям рынка (не говоря уже о торговцах), ни публике, которая бы поехала сюда специально. Потому что, кроме корейской точки, здесь нет ничего уникального. По сути, это просто очередной фуд-корт, который мало чем отличается от фуд-корта в любом крупном ТРЦ.
О том, где в Новосибирске интересно и недорого пообедать, можно прочитать в обзоре Стаса Соколова.