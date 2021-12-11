От хот-дога до пибима. На Центральном рынке заработал «Гастрокорт» — ресторанный обозреватель проинспектировал его

На Центральном рынке официально открылся «Гастрокорт» — это первая в Новосибирске попытка организовать аналог ставших в последние годы невероятно модными гастромаркетов. Обозреватель НГС познакомился с новинкой и сравнил ее с аналогичными проектами в России и за ее пределами.



Что за гастрокорты

Поесть на рынках по всему миру можно было всегда, однако традиционно это были лишенные всякого гламура точки, рассчитанные преимущественно на самих торговцев, поставщиков, мелкооптовых покупателей и прочий рабочий люд. Нынешняя мода на гастрономические пространства, которые становятся самостоятельной ценностью (зачастую значительно более привлекательной для посетителей, чем собственно сам рынок) пошла из Великобритании. Первый современный гастромаркет появился на рынке «Боро» (Borouqh Market). Проект имел невероятный успех, и аналогичные гастрономические пространства стали появляться по всему миру.