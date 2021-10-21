Всё по 150 рублей: пять недорогих интересных обедов по линии метро в Новосибирске

Хороший пример — «Минутка» на площади Калинина (точнее, на улице Перевозчикова, 2). Еда готовится тут же, хозяину можно при случае сказать, что вы думаете о содержимом ваших тарелок. Еда сделана с умом, цены разумны. Большая тарелка плова с говядиной стоит 125 рублей. Плов, конечно, вряд ли может конкурировать с тем, что вам приготовят в хорошей чайхане, но базовые требования соблюдены: рис не разварен, мясо без жил и его довольно много. Одной тарелки может хватить для обеда. С напитком получится всего 155 рублей, хватит даже на какую-нибудь булочку. Можно заменить плов на салат и суп (получится рублей 120).



«Светлица»



(метро «Площадь Ленина»)