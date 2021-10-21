Всё по 150 рублей: пять недорогих интересных обедов по линии метро в Новосибирске

Открытия открытиями, но нужно же и просто куда-то обедать ходить. Желательно, чтобы недорого и не совсем банально. Потому что картофельное пюре с котлетой можно и дома приготовить (и с собой принести). Обозреватель НГС Стас Соколов собрал список заведений по линии метро, где интересный обед обойдется не дороже 200 рублей. Известные сети столовых и фастфуда мы сознательно решили не брать, потому что о них ведь и так все знают.
«Минутка»
(метро «Площадь Калинина»)
Столовых в городе полно, включая сетевые. Обеденный комплект в них сейчас обойдется от 129 рублей, но, прямо скажем, это выбор для тех, у кого совсем уж туго с деньгами. Да и качество при массовом производстве страдает, потому что готовят там в значительной степени централизовано, на месте только доводя полуфабрикаты до товарного вида. Но есть и столовые одиночные, с более индивидуальным подходом.
Хороший пример — «Минутка» на площади Калинина (точнее, на улице Перевозчикова, 2). Еда готовится тут же, хозяину можно при случае сказать, что вы думаете о содержимом ваших тарелок. Еда сделана с умом, цены разумны. Большая тарелка плова с говядиной стоит 125 рублей. Плов, конечно, вряд ли может конкурировать с тем, что вам приготовят в хорошей чайхане, но базовые требования соблюдены: рис не разварен, мясо без жил и его довольно много. Одной тарелки может хватить для обеда. С напитком получится всего 155 рублей, хватит даже на какую-нибудь булочку. Можно заменить плов на салат и суп (получится рублей 120).
«Светлица»
(метро «Площадь Ленина»)
Знаменитая пельменная в деревянном доме на Советской, 11. Сам дом год назад так основательно реставрировали, что он теперь выглядит как построенный в стиле ретро новодел. У пельменной тоже новые хозяева, но есть тут по-прежнему можно. Небольшая порция стоит 150 рублей, бульона к ней добавят по просьбе бесплатно. Пельмени варят не под заказ, а на потоке, поэтому если прийти не в час пик, то они могут быть уже чуток «уставшими», зато долго ждать не придется.
Wong Bistro
(метро «Площадь Ленина»)
Заработавшее в этом году заведение с азиатской кухней в глубине пассажа на Ленина, 10. В обеденном меню здесь по паре салатов и супов и три полновесных горячих блюда не дороже 189 рублей. Чай при любом заказе нальют бесплатно. Готовят быстро. Назвать Wong лучшим заведением с китайской кухней будет, конечно, преувеличением, но для выбранного бюджета это, пожалуй, лучшее соотношение цены, качества и атмосферы (которая тоже важна, раз уж вы решили выбраться куда-то из офиса).
«Мама Маргарита»
(метро «Гагаринская»)
Новый проект владельца сети столовых «Солнечный день» (старое название «Подсолнухи»). Это тоже сеть, но пока очень маленькая. В Новосибирске есть только два заведения — одно в ТРЦ на окраине, другое на улице Писарева. В целом он рассчитан на более платежеспособную публику (ужин тут обойдется рублей в 500), но все равно место демократичное.
В меню ланча есть паста (но она похуже) и пицца. Пицца самая настоящая, пусть и небольшая (250 грамм). Но сделана она как надо — тонкое тесто с в меру пышными бортиками, у которых вкус чуть солоноватого хорошего хлеба. Каждый день такие есть не будешь, но если вам захотелось пиццы на обед, а бюджет ограничен, то это лучший вариант. Кофе очень прост, но зерно подобрано так, чтобы вас ничего не раздражало — ни излишняя кислотность, ни горечь.
Street food pub FRY
(метро «Площадь Ленина»)
FRY больше известен как шумный бар, тусовочное место, где летом жизнь может бурлить до утра. Основная работа заведения приходится на вечер, поэтому обеденное меню тут сделано не столько для заработка, сколько просто чтобы чем-то занять сотрудников. Разнообразия тут нет, но пара салатов, суп и два горячих найдется, есть даже десерт. Цены, понятно, повыше, чем в заведениях, ориентированных на обеды, а готовить сразу после открытия (бар начинает работать в 14:00) могут небыстро. Но зато есть шанс перекусить чем-то для скромного обеденного бюджета необычным: такос, пита с фалафелем, кесадилья кон карне. Главное, не поддаться искушению и добавить к обеду еще чего-нибудь крафтового. А то можно принять волевое решение ни на какую работу сегодня больше не ходить.
Тем, кого не смущает специфическая атмосфера базара, можно порекомендовать Центральный рынок. Там всегда было много точек с национальной едой, а недавно открылся еще и «Гастро-корт».