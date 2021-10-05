На Центральном рынке заработал «Гастро-корт» — как это выглядит и чем там кормят

На Центральном рынке в Новосибирске заработала площадка под названием «Гастро-корт». Владельцы явно ориентировались на столичные гастромаркеты, но пока это выглядит как фуд-корт в обычном торговом центре.
«Гастро-корт» разместился в пристроенном к рынку помещении, заполнившем пространство между первым и вторым павильонами. Раньше здесь просто работали торговые точки, но владельцы рынка решили найти этому пространству новое применение. Вывеска, обещавшая скорое открытие гастрокорта, появилась над входом еще весной, но никакой информации о составе арендаторов на рынке не давали.
Неделю назад у «Гастро-корта» появился собственный инстаграм-аккаунт, где в описании посетителям обещаны «15 концепций». Корреспондент НГС смог обнаружить только пять работающих заведений. Вьетнамская закусочная Pho 78 и небольшая кофейня, торгующая навынос, появились здесь уже давно. Присоединились к ним точки сетей Wok in Wall (лапша и рис, жаренные в воке, а также восточные супы), «Чебурек.Ми» (чебуреки в современном прочтении) и Fast Soup (густые супы в съедобном стакане из прессованного хлеба). На вопрос о том, какие еще заведения могут здесь открыться в ближайшем будущем, на Центральном рынке не ответили.
На гастрокорте, впрочем, хватает свободного места, здесь легко могут разместиться еще как минимум пять-шесть небольших точек. Пока же пространство заставлено столами и стульями, которые разделены на зоны деревянными ящиками с бутафорскими пластиковыми овощами и фруктами.
«Гастро-корт» выглядит попыткой сделать нечто вроде ставших невероятно популярных в Москве (и по всему миру) гастрономических пространств. Первый проект такого рода открылся на Даниловском рынке, сейчас же в столице их уже больше двух десятков, включая самый крупный «Депо» (занимает целый квартал). От обычных фуд-кортов в торговых центрах подобные гастромаркеты отличаются, как правило, иным подходом к подбору арендаторов. Здесь не встретить точек глобальных сетей, заведения часто специализируются на какой-то национальной кухне и предлагают более интересную, необычную еду.
Первую попытку создания такого рода гастрономического пространства в Новосибирске предпринимали еще в 2017 году создатели комплекса «Подземка». Однако большого развития этот проект не получил — существенный поток посетителей там наблюдается в основном в момент проведения каких-то мероприятий. Сейчас в «Подземке» работает четыре точки общепита: пиццерия, бар, кафе и небольшая кофейня.
Новосибирцы имели возможность оценить подобного рода пространства во время гастрономических фестивалей «Вилка». Последний по счету (зимний) как раз проходил на Центральном рынке в его старом корпусе.