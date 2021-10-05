На Центральном рынке заработал «Гастро-корт» — как это выглядит и чем там кормят

На Центральном рынке в Новосибирске заработала площадка под названием «Гастро-корт». Владельцы явно ориентировались на столичные гастромаркеты, но пока это выглядит как фуд-корт в обычном торговом центре.



«Гастро-корт» разместился в пристроенном к рынку помещении, заполнившем пространство между первым и вторым павильонами. Раньше здесь просто работали торговые точки, но владельцы рынка решили найти этому пространству новое применение. Вывеска, обещавшая скорое открытие гастрокорта, появилась над входом еще весной, но никакой информации о составе арендаторов на рынке не давали.