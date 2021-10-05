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На Центральном рынке заработал «Гастро-корт» — как это выглядит и чем там кормят

Владельцы явно вдохновлялись столичным Даниловским рынком, но получается пока не очень похоже

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Пространство заработало на прошедших выходных

Пространство заработало на прошедших выходных

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На Центральном рынке в Новосибирске заработала площадка под названием «Гастро-корт». Владельцы явно ориентировались на столичные гастромаркеты, но пока это выглядит как фуд-корт в обычном торговом центре.

«Гастро-корт» разместился в пристроенном к рынку помещении, заполнившем пространство между первым и вторым павильонами. Раньше здесь просто работали торговые точки, но владельцы рынка решили найти этому пространству новое применение. Вывеска, обещавшая скорое открытие гастрокорта, появилась над входом еще весной, но никакой информации о составе арендаторов на рынке не давали.

Чтобы воспользоваться столиком гастрокорта, необязательно покупать здесь какую-то еду

Чтобы воспользоваться столиком гастрокорта, необязательно покупать здесь какую-то еду

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Неделю назад у «Гастро-корта» появился собственный инстаграм-аккаунт, где в описании посетителям обещаны «15 концепций». Корреспондент НГС смог обнаружить только пять работающих заведений. Вьетнамская закусочная Pho 78 и небольшая кофейня, торгующая навынос, появились здесь уже давно. Присоединились к ним точки сетей Wok in Wall (лапша и рис, жаренные в воке, а также восточные супы), «Чебурек.Ми» (чебуреки в современном прочтении) и Fast Soup (густые супы в съедобном стакане из прессованного хлеба). На вопрос о том, какие еще заведения могут здесь открыться в ближайшем будущем, на Центральном рынке не ответили.

С новичками гастрокорта — сетями Wok in Wall и «Чебурек.Ми» — новосибирцы уже знакомы

С новичками гастрокорта — сетями Wok in Wall и «Чебурек.Ми» — новосибирцы уже знакомы

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На гастрокорте, впрочем, хватает свободного места, здесь легко могут разместиться еще как минимум пять-шесть небольших точек. Пока же пространство заставлено столами и стульями, которые разделены на зоны деревянными ящиками с бутафорскими пластиковыми овощами и фруктами.

Создатели гастрокорта решили на всякий случай учесть специфику рынка в целом

Создатели гастрокорта решили на всякий случай учесть специфику рынка в целом

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«Гастро-корт» выглядит попыткой сделать нечто вроде ставших невероятно популярных в Москве (и по всему миру) гастрономических пространств. Первый проект такого рода открылся на Даниловском рынке, сейчас же в столице их уже больше двух десятков, включая самый крупный «Депо» (занимает целый квартал). От обычных фуд-кортов в торговых центрах подобные гастромаркеты отличаются, как правило, иным подходом к подбору арендаторов. Здесь не встретить точек глобальных сетей, заведения часто специализируются на какой-то национальной кухне и предлагают более интересную, необычную еду.

Самой популярной точкой гастрокорта выглядит вьетнамская закусочная, которая работает здесь уже несколько лет

Самой популярной точкой гастрокорта выглядит вьетнамская закусочная, которая работает здесь уже несколько лет

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Гастрокорт работает как рынок — с 8 утра до 9 часов вечера

Гастрокорт работает как рынок — с 8 утра до 9 часов вечера

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Первую попытку создания такого рода гастрономического пространства в Новосибирске предпринимали еще в 2017 году создатели комплекса «Подземка». Однако большого развития этот проект не получил — существенный поток посетителей там наблюдается в основном в момент проведения каких-то мероприятий. Сейчас в «Подземке» работает четыре точки общепита: пиццерия, бар, кафе и небольшая кофейня.

Новосибирцы имели возможность оценить подобного рода пространства во время гастрономических фестивалей «Вилка». Последний по счету (зимний) как раз проходил на Центральном рынке в его старом корпусе.

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Центральный рынок Новосибирскагастромаркет
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