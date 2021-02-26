Ест-драйв со Стасом Соколовым: проверяем новый проект «Академии Кофе» и реинкарнацию люксового ресторана Дениса Иванова

В ресторане не очень пространная, но исчерпывающая винная карта, сделанная для того, чтобы всегда было что подобрать к любому блюду. Цена за бутылку начинается с 2400 рублей (это где-то в два раза выше розничной цены на такие вина). Бокал игристого или тихого можно заказать за 380 рублей.



Приятно удивляет целый раздел саке. По какому-то недоразумению у нас до сих пор называют его «японской водкой». В реальности же этот напиток сейчас куда ближе к вину и по органолептике, и по уровню крепости (12–16 градусов). И прекрасно сочетается с европейской кухней (точно так же, как какой-нибудь рислинг или совиньон блан — с японской). В ресторане даже сделали дегустационный сет из трех видов саке с ценами на крайние образцы, отличающимися почти на порядок.



Став чуть ближе к народу, Salt сохранил свою базовую концепцию — тихое место, куда небедная публика приходит просто за высокого уровня кухней. Не чтобы пополнить свой инстаграм и даже не за тем, чтобы побыть в «высшем обществе». А просто, знаете ли, поесть, понимая, что вот точно так же люди могли бы сидеть и есть в Осло или Осаке.

Тем, кто привык завтракать дома, а на обед предпочитает что-то более существенное, чем небольшой кусок рыбы, может быть полезен обзор лучших бургерных Новосибирска. Некоторые выглядят так впечатляюще, что на них стоит хотя бы посмотреть.