«Просто божественные булки»: журналист НГС составил рейтинг лучших бургерных Новосибирска

Ну и третье — это сочетания. Действительно хороший, гастрономический бургер должен содержать сразу несколько отчетливо различимых вкусов и текстур. Которые при этом сочетались бы между собой, как голоса в первоклассном хоре. Пожарить бифштекс и засунуть его в булку может каждый. В бургерную стоит идти специально, если, сделав пару укусов, вы понимаете, что дома такого не сделать.



Высшая лига



В Новосибирске уже на удивление много очень приличных бургерных, так что выбор лучших оказался делом нелегким. И тем не менее есть точно два отдельных заведения, которые делают эти булки с котлетами лучше других.

