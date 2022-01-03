Прощание с «Гигантом», приход Decathlon и внезапный арест совладельца SPAR — самое интересное в торговле Новосибирска за год

Но эти осторожность и диверсификация обернулись отсутствием роста и фокуса на каком-то одном направлении. В результате провисать стали один за другим все форматы. Конкуренция ужесточилась, федеральные и крупные региональные сети продолжали методично открывать магазин за магазином. И «Гигант» оказался неспособен ни бороться с ними ценами в массовом сегменте, ни сервисом и каким-то уникальным предложением для более платежеспособной публики.



В результате единственный (к тому моменту) владелец компании Александр Манцуров принял решение не усугублять ситуацию и просто ушел с рынка, закрыв все магазины. Но это не значит, что он ушел и из новосибирского бизнеса тоже. «Гигант» в свое время довольно активно инвестировал в недвижимость (которую как покупал, так и строил самостоятельно). И в ситуации продолжающегося активного роста других сетей лучше сдавать им помещения, чем бороться с ними за покупателя.



Появление SPAR и «Ламы»

Приход нового игрока в продуктовую розницу случился с неожиданной стороны. Завоевывать Новосибирск решили отправиться владельцы томской группы компаний «Лама», для которой Новосибирск стал первым шагом в территориальной экспансии. Благодаря соглашению с владельцем «Сибирского Гиганта» (который уступил «Ламе» большую часть своих помещений) томичам удалось в рекордные сроки стать довольно заметным игроком на новосибирском рынке.

