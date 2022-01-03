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Прощание с «Гигантом», приход Decathlon и внезапный арест совладельца SPAR — самое интересное в торговле Новосибирска за год

Рассказываем о главных событиях года в ритейле

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В 2021 году в новосибирском ритейле хватало ярких событий

В 2021 году в новосибирском ритейле хватало ярких событий

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Ушедший год стал для розничной торговли Новосибирска непривычно богат на события. Мало того, что в городе появлялись сразу две крупные международные сети, в 2021 году в Новосибирске возник, по сути, принципиально новый тип торговых точек — «теневые магазины» (dark store). Об этом и других событиях в региональном ритейле — в материале обозревателя Стаса Соколова.

Конец «Сибирского Гиганта»


Торговый холдинг «Сибирский Гигант» был одним из старейших игроков местного розничного рынка, пройдя с ним все стадии: от мелкооптового склада через первый новосибирский гипермаркет к крупным супермаркетам с живой рыбой и свежим хлебом. На фоне рушащихся один за другим других новосибирских ритейлеров «Гигант» выглядел образцом устойчивости. Владельцы никогда не брали огромных кредитов для поглощения конкурентов и территориальной экспансии. У компании никогда не было больших долгов, а ее бизнес был распределен по разным форматам.

Последние магазины «Сибирского Гиганта» в конце июня

Последние магазины «Сибирского Гиганта» в конце июня

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Но эти осторожность и диверсификация обернулись отсутствием роста и фокуса на каком-то одном направлении. В результате провисать стали один за другим все форматы. Конкуренция ужесточилась, федеральные и крупные региональные сети продолжали методично открывать магазин за магазином. И «Гигант» оказался неспособен ни бороться с ними ценами в массовом сегменте, ни сервисом и каким-то уникальным предложением для более платежеспособной публики.

В результате единственный (к тому моменту) владелец компании Александр Манцуров принял решение не усугублять ситуацию и просто ушел с рынка, закрыв все магазины. Но это не значит, что он ушел и из новосибирского бизнеса тоже. «Гигант» в свое время довольно активно инвестировал в недвижимость (которую как покупал, так и строил самостоятельно). И в ситуации продолжающегося активного роста других сетей лучше сдавать им помещения, чем бороться с ними за покупателя.

Появление SPAR и «Ламы»


Приход нового игрока в продуктовую розницу случился с неожиданной стороны. Завоевывать Новосибирск решили отправиться владельцы томской группы компаний «Лама», для которой Новосибирск стал первым шагом в территориальной экспансии. Благодаря соглашению с владельцем «Сибирского Гиганта» (который уступил «Ламе» большую часть своих помещений) томичам удалось в рекордные сроки стать довольно заметным игроком на новосибирском рынке.

Менее чем за год в Новосибирске появилось 18 магазинов сети SPAR

Менее чем за год в Новосибирске появилось 18 магазинов сети SPAR

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Основной сетью, с помощью которой «Лама» решила покорять новосибирский рынок, стал SPAR. Этот голландский бренд существует преимущественно в виде закупочного кооператива, когда отдельные владельцы магазинов просто платят за право пользоваться брендом и получают доступ к поставкам по единым для всей сети ценам. Для Новосибирска SPAR оказался вполне уместен, поскольку он занял фактически пустовавшую (особенно после закрытия «Мегасов») нишу супермаркетов среднего уровня. С достаточно широким выбором, но и без каких-то особенных редкостей и деликатесов. Сейчас таких магазинов уже 18, и место для новых, скорее всего, есть. Однако конец года был омрачен для SPAR и первым закрытием. Томичи пожадничали и взяли площадку на вырост — буквально в трех шагах от еще одного магазина сети, в свежепостроенном здании у нового жилого комплекса. И решили, по всей видимости, не терпеть убытки, пока покупатели в эту торговую точку придут.

Сеть дискаунтеров «Первоцен» пока представлена в городе единственной торговой точкой

Сеть дискаунтеров «Первоцен» пока представлена в городе единственной торговой точкой

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А вот с другими сетями «Ламы» дела обстоят похуже. Компания решила развивать в Новосибирске свой новый бренд — «Хороший выбор». Эта сеть уже проще, и она явно проигрывает лидерам этого рынка — хоть федералам «Пятерочка» и «Магнит», хоть сибирской «Марии-Ра». И уж совсем никуда не движется проект дискаунтеров «Первоцен»: единственный магазин открыт в самом, наверное, неудачном месте — в здании бывшего гипермаркета на Мочищенском шоссе. Когда-то здесь учили публику открывать устриц, а теперь пытаются найти покупателей, вынужденных считать каждую копейку.

В конце года Новосибирск потрясло еще одно событие: совладельца SPAR Владислава Левчугова отправили в СИЗО на 2 месяца по делу о взятке. Удастся ли «Ламе» удержаться на новом рынке, покажет уже следующий год. Открыть много магазинов — задача непростая, но при наличии денег решаемая. Сложнее сделать их рентабельными и начать возвращать вложенные средства.

Decathlon пришел


Построенный специально для этой сети гипермаркет спортивных товаров стал первым из как минимум трех магазинов, которые французская сеть хотела бы открыть в Новосибирске. «Декатлон» — это один из проектов семьи Мюлье, с бизнесом которой горожане хорошо знакомы по «Ашану» и «Леруа Мерлену». Во второй половине нулевых в городе несколько лет работали также магазины сети Kiabi (она тоже принадлежит этим владельцам).

Французский магазин открылся на Фабричной

Французский магазин открылся на Фабричной

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Выбор места для магазина может показаться неочевидным. Например, в Томске, где «Декатлон» работает уже несколько лет, он является частью торгового комплекса. Однако такие крупные торговые объекты строятся обычно где-то за городом, а здесь он фактически находится на одной из мощнейших транспортных артерий, связывающих две части мегаполиса. Не говоря уже о том, что без пробок на машине из центра до него можно доехать минут за пять.

В зале «Декатлона»

В зале «Декатлона»

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Приход «Декатлона» — действительно значимое приобретение. И не только потому, что в принципе эта сеть известна невысокими ценами на базовое снаряжение. Просто до «Декатлона» в городе почти безраздельно царствовал «Спортмастер». А любая конкуренция покупателям всегда на пользу.

Также в Новосибирске в этом году заработал четвертый гипермаркет «Леруа Мерлен».

OZON запустил региональный склад

Один из лидеров российского онлайн-ритейла открыл под Новосибирском комплекс, который в самой компании называют фулфилмент-центром. По сути это огромный автоматизированный склад, где формируются посылки и развозятся уже отсюда по покупателям. Это означает, что заказанная вами вещь едет теперь не из Подмосковья, а значит получить купленное можно будет буквально на следующий день.

Скорость выполнения заказов не просто частное удобство. Она (пусть и не сразу) меняет само потребительское поведение в принципе. Поскольку покупатель начинает всё больше воспринимать онлайн-магазины не как что-то дополнительное (привлекшее ценой или отсутствием товара в обычных магазинах), а как основной способ делать покупки.

Появились онлайн-супермаркеты


Доставка продуктов на дом из продовольственных магазинов существовала давно. Но даже после бурного роста этих сервисов в 2020 году они оставались аналогом поездки в гипермаркет за городом. То есть таким специальным мероприятием, которое нужно планировать заранее. В этом году в городе начали работать настоящие онлайн-супермаркеты, пользование которыми по времени сопоставимо с тем, чтобы сбегать в ближайший универсам, когда дома закончатся молоко и яйца.

Курьеры «Самоката» выкатились на улицы города в апреле

Курьеры «Самоката» выкатились на улицы города в апреле

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Первым на рынок весной вышел «Самокат» (часть экосистемы Сбера). В отличие от того же Сбермаркета, «Самокат» не просто оказывает услугу, доставляя товары из сторонней торговой точки, а продает их напрямую. Точно так же, как обычный супермаркет, с той лишь разницей, что у него нет торгового зала, куда можно прийти покупателю.

Самокат стал первым в городе проектом, где горожане смогли познакомиться с концепцией дарк-сторов — небольших складов, которые обслуживают онлайн-торговлю. Для «теневого магазина» не нужно помещений на первых этажах и в торговых центрах, они могут располагаться в подвалах, в глубине дворов — в общем, на площадках, которые не особо востребованы у арендаторов. Зато расположены в непосредственной близости к потенциальным покупателям. В сущности, это новая концепция торговли, когда человеку уже не нужен большой и светлый магазин, а достаточно просто приложения в смартфоне.

В ноябре «Яндекс» открыл в Новосибирске десять первых дарк-сторов

В ноябре «Яндекс» открыл в Новосибирске десять первых дарк-сторов

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Быструю доставку в этом году предложила и «Пятерочка», которая, правда, пока опирается на существующую сеть обычных магазинов. Но точно так же при необходимости может продолжить развитие и по средствам «теневых складов». Не мог остаться в стороне и «Яндекс», запустивший осенью этого года свой сервис «Яндекс express».

В первой половине будущего года в Новосибирске должен начать работу первый в Сибири магазин российской сети HOFF. Туда уже идет набор сотрудников.

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