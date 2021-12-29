В Новосибирске закрывается первый SPAR — магазин проработал всего несколько месяцев

Сеть SPAR, не успев выйти на рынок Новосибирска, уже начала терять магазины. Томская группа «Лама» приняла решение закрыть один из супермаркетов этой сети — он проработал всего четыре месяца.
Супермаркет SPAR на Фрунзе, 252 дорабатывает последние дни, 1 января он должен прекратить работу, сообщили корреспонденту НГС сотрудники магазина. В супермаркете уже опустела и закрыта большая часть охлаждаемых полок. Опустели и стеллажи с нескоропортящимся товаром. Во всём торговом зале не было ни одного покупателя.
В отличие от большинства остальных магазинов «Ламы», SPAR на Фрунзе был открыт не на месте магазинов «Сибирского Гиганта», а на новой площадке, в только что построенном здании. Это одноэтажное строение, возведенное специально для продовольственного магазина, за ним возвышаются новостройки — жилой комплекс «История». Здесь же (на другой стороне улицы), в 300 с небольшим метрах, расположен еще один SPAR, открытый на месте «Горожанки».
По всей видимости, двух магазинов покупателей оказалось немного. Кроме того, на расстоянии одного километра от магазина расположены больше двадцати продовольственных сетевых магазинов (среди них две «Супер Ленты» (так теперь называются магазины компании «Лента» формата супермаркет), по три «Пятерочки» и «Марии Ра» укрепленный супермаркет «Ашан-Сити» в ТРЦ «Сибирский Молл» и «Добрянка»).
Судя по всему, это не единственный пример, когда «Лама» вынуждена была скорректировать планы по развитию в Новосибирске. Так в справочнике 2ГИС ещё летом была информация о двух дискаунтерах «Первоцен», магазин на проезде Энергетиков был помечен еще не открытый (такую информацию в 2ГИС может подать только сама компания). Осенью эта точка их сервиса исчезла. А в самой «Ламе» на запрос НГС не ответили.
Помимо конкуренции «Лама» столкнулась и с проблемами совершенно иного свойства. 2 декабря в Новосибирске был задержан создатель (и предположительно основной бенефициар) компании Владислав Левчугов.