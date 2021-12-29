В Новосибирске закрывается первый SPAR — магазин проработал всего несколько месяцев

Сеть SPAR, не успев выйти на рынок Новосибирска, уже начала терять магазины. Томская группа «Лама» приняла решение закрыть один из супермаркетов этой сети — он проработал всего четыре месяца.



Супермаркет SPAR на Фрунзе, 252 дорабатывает последние дни, 1 января он должен прекратить работу, сообщили корреспонденту НГС сотрудники магазина. В супермаркете уже опустела и закрыта большая часть охлаждаемых полок. Опустели и стеллажи с нескоропортящимся товаром. Во всём торговом зале не было ни одного покупателя.