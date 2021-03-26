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В Новосибирск пришел крупнейший онлайн-супермаркет — в прошлом году его купил Сбербанк

Новый магазин обещает доставлять заказы за 15 минут — как это возможно

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«Самокат» — первый полностью онлайновый магазин продуктов у дома

«Самокат» — первый полностью онлайновый магазин продуктов у дома

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В Новосибирск пришел онлайн-супермаркет «Самокат»

На будущей неделе в Новосибирске должен начать работу новый сервис доставки продуктов «Самокат». Он отличается от «СберМаркета» и еще год назад рассматривался как один из его основных конкурентов. Обозреватель НГС Стас Соколов попытался разобраться, что может принести «Самокат» новосибирцам.

О скором появлении «Самоката» новосибирцы могли узнать из многочисленных рекламных лайтбоксов, которые появились на городских улицах в середине марта. Приложение сервиса уже регистрирует жителей Новосибирска, обещая начать предоставлять услуги с 31 марта, — пока можно только посмотреть возможные списки товаров, которые будут доступны с момента запуска услуги. Фирменные коробки «Самоката» также были замечены на открытии оптово-распределительного центра компании «РусАгроМаркет».

Пока в Новосибирске широко известна только доставка «СберМаркет», при помощи которой можно заказать товары из «Ленты», Metro Cash & Carry, «Ашана» «О`Кей» и «Быстронома». Курьеры «СберМаркета» регулярно встречаются в магазинах этих сетей. В условиях усиливающихся пробок получить в заранее оговоренное время пакет с товарами и продуктами оказывается не такой плохой идеей.

Реклама, обещающая сверхбыструю доставку, появилась по всему городу

Реклама, обещающая сверхбыструю доставку, появилась по всему городу

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«Самокат» намерен пойти дальше, поскольку этот проект работает по иной модели. Он не просто доставляет продукты из торговых точек, а выступает в качестве продавца сам. Заказы формируются на локальных распределительных складах (их называют «даркстор» — от английского dark store — темный магазин). Идея состоит в том, что для даркстора необязательно арендовать помещение на оживленной улице (как это происходит с обычным магазином). Такой распределительный центр может разместиться во дворах, в промзоне, в помещении без окон, в подвале и т. д. Получив заказ, работники даркстора соберут его в коробку, которую тут же сможет забрать курьер.

Это позволит получить заказанные продукты быстро («Самокат» обещает доставку за 15 минут), но требует от сервиса большого количества таких распределительных складов.

«Самокат» — довольно молодой проект. Сервис создан двумя топ-менеджерами, работавшими в сети «Магнит» и сотовом операторе Yota. Первоначально это приложение называлось «Магазинчик», нынешнее название (и бизнес-модель) оно получило в 2018 году. В апреле прошлого года контроль над «Самокатом» получили Сбербанк и компания Mail.ru. Сейчас его услуги доступны жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Краснодара и Самары.

В «Ашанах» для курьеров «СберМаркета» уже организовали специальную зону

В «Ашанах» для курьеров «СберМаркета» уже организовали специальную зону

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Прямым конкурентом «Самоката» на российском уровне выступает сервис «Яндекс.Лавка», работающий по такой же модели. У «Яндекса», впрочем, в обойме пока только три города: Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Похожий по концепции проект развивает крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, который открыл первые дарксторы в Москве и Санкт-Петербурге еще в 2019 году. Для владельца «Пятёрочек» это и дополнительный заработок, и возможность не упустить шанс занять нишу в перспективном сегменте рынка. Преимуществом X5 является самая обширная на сегодняшний момент сеть обычных магазинов, которые также могут участвовать в доставке. В Новосибирске собственная доставка «Пятёрочки» также работает — заказ можно сделать через приложение.

Всего же, по данным 2ГИС, в Новосибирске услуги доставки продуктов питания сейчас предлагают 12 сервисов: «Фермер-Центр.рф» (доставка из магазинов одноименной сети), «ВезётВам.рф», «Пять пакетов» и т. д. Кроме того, в городе уже работает сервис Igooods, который предлагает доставку из «Ленты», «Ашана» и Metro Cash & Carry.

В самом «Самокате» на вопросы НГС отвечать отказались, мотивируя это тем, что проводят на следующей неделе пресс-конференцию о начале работы сервиса.

Фирменные коробки, в которых доставляются заказы «Самоката» на складе «РусАгроМаркета»

Фирменные коробки, в которых доставляются заказы «Самоката» на складе «РусАгроМаркета»

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В новосибирском «Ашане» говорят, что доставка пока обеспечивает лишь небольшую долю продаж, но она стабильно растет, и это вопрос привычки. Всплеск интереса к доставке случился во время пандемии, когда часть покупателей в принципе старалась не покидать дом. Но и теперь развитию этого направления помогают погода и пробки. Видя длинные красные линии улиц на карте «Яндекса» или 2ГИС, потенциальные покупатели предпочитают сделать заказ в приложении и просто подождать. При этом в «Ашане» говорят, что стараются активно развивать и собственную доставку тоже. Сейчас зона радиуса доставки вокруг гипермаркета в «МЕГЕ» расширилась до 27 километров, достигнув Академгородка.

В пресс-службе X5 Retail Group, которые запустили собственный сервис доставки в Новосибирске в ноябре прошлого года, говорят, что с тех пор количество заказов уже утроилось и сейчас достигло 12 тысяч в месяц. Средний чек сервиса в Новосибирске сегодня превышает 1200 рублей, говорят в пресс-службе.

По данным INFOLine, годовой оборот всего российского рынка онлайн-торговли продуктами питания в 2020 году достиг 155 млрд рублей, увеличившись в 3,6 раза по сравнению с 2019 годом. Совокупный оборот онлайн-бизнесов X5 в 2020 году с учетом НДС составил 21,9 млрд рублей. Это уже больше, чем весь оборот магазинов, например, местной компании «Торговый холдинг Сибирский гигант». Правда, в масштабах самой Х5 сумма пока не выглядит внушительной. Выручка X5 Retail Group за первые девять месяцев 2020 года (данных по всему году пока нет) составила 1,45 трлн рублей.

В московском офисе Igooods рассказали, что спрос на доставку продуктов в Новосибирске вырос в несколько раз ещё весной прошлого года. К лету ситуация стабилизировалась, но уже осенью количество заказов вновь увеличилось (на 30%) и продолжает расти несмотря на послабление коронавирусных ограничений. За последние девять месяцев количество заказов в Новосибирске увеличилось на 10% (март 2021 года по сравнению с июнем 2020), а средний чек вырос с 3000 до 3300 рублей, говорят в Igooods.

«Самокат» не является прямым конкурентом для Сбер.Маркета и igooods (хотя формально предлагает ту же услугу). Пользователи сервисов доставки из магазинов заказывают большое количество продуктов и делают это реже (примерно раз в две недели). Часто это тяжелые товары, которые к тому же не нужно выбирать на месте - картофель, кондиционер для белья, воду. «Самокат» и экспресс-доставка «Пятерочки» ориентируются напротив на небольшие партии свежих продуктов, котрые нужны прямо сейчас.

В Igooods так же отмечают, что ассортимент сервисов вроде «Самоката» ограничен товарами на собственном складе. В то время как igooods доставляет практически все продукты, которые есть в гипермаркете - это около 20-40 тыс. товарных позиций для каждой сети.

По данным аналитического агентства INFOLine, за 2020 год новосибирцы купили через интернет продукты на сумму более 1,3 млрд. рублей. Это всего лишь восьмое место в России - Новосибирск пропустил вперед (помимо Москвы и Санкт-Петербурга) Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Начало работы «Самоката» в Новосибирске фактически означает приход в регион нового крупного ритейлера. В прошлом году главным приобретением местного розничного рынка стала крупнейшая российская сеть алкомаркетов «Красное и Белое», у которой уже 29 магазинов (и еще 24 торговых точки «Бристоль», принадлежащих тому же владельцу). А в этом году в марте в Новосибирске заработал первый супермаркет датской сети SPAR, открытый по франчайзингу компанией из Томска.

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доставка продуктовонлайн-торговля«Самокат»«СберМаркет»
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