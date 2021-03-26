В Новосибирск пришел крупнейший онлайн-супермаркет — в прошлом году его купил Сбербанк

На будущей неделе в Новосибирске должен начать работу новый сервис доставки продуктов «Самокат». Он отличается от «СберМаркета» и еще год назад рассматривался как один из его основных конкурентов. Обозреватель НГС Стас Соколов попытался разобраться, что может принести «Самокат» новосибирцам.



О скором появлении «Самоката» новосибирцы могли узнать из многочисленных рекламных лайтбоксов, которые появились на городских улицах в середине марта. Приложение сервиса уже регистрирует жителей Новосибирска, обещая начать предоставлять услуги с 31 марта, — пока можно только посмотреть возможные списки товаров, которые будут доступны с момента запуска услуги. Фирменные коробки «Самоката» также были замечены на открытии оптово-распределительного центра компании «РусАгроМаркет».

