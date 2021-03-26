В Новосибирск пришел крупнейший онлайн-супермаркет — в прошлом году его купил Сбербанк

В Новосибирск пришел онлайн-супермаркет «Самокат»
На будущей неделе в Новосибирске должен начать работу новый сервис доставки продуктов «Самокат». Он отличается от «СберМаркета» и еще год назад рассматривался как один из его основных конкурентов. Обозреватель НГС Стас Соколов попытался разобраться, что может принести «Самокат» новосибирцам.
О скором появлении «Самоката» новосибирцы могли узнать из многочисленных рекламных лайтбоксов, которые появились на городских улицах в середине марта. Приложение сервиса уже регистрирует жителей Новосибирска, обещая начать предоставлять услуги
Пока в Новосибирске широко известна только доставка «СберМаркет», при помощи которой можно заказать товары из «Ленты»,
«Самокат» намерен пойти дальше, поскольку этот проект работает по иной модели. Он не просто доставляет продукты из торговых точек, а выступает в качестве продавца сам. Заказы формируются на локальных распределительных складах (их называют «даркстор» — от английского dark store — темный магазин). Идея состоит в том, что для даркстора необязательно арендовать помещение на оживленной улице (как это происходит с обычным магазином). Такой распределительный центр может разместиться во дворах, в промзоне, в помещении без окон, в подвале
Это позволит получить заказанные продукты быстро («Самокат» обещает доставку
«Самокат» — довольно молодой проект. Сервис создан двумя топ-менеджерами, работавшими в сети «Магнит» и сотовом операторе Yota. Первоначально это приложение называлось «Магазинчик», нынешнее название (и бизнес-модель) оно получило
Прямым конкурентом «Самоката» на российском уровне выступает сервис «Яндекс.Лавка», работающий по такой же модели. У «Яндекса», впрочем, в обойме пока только три города: Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.
Похожий по концепции проект развивает крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, который открыл первые дарксторы в Москве и Санкт-Петербурге еще
Всего же, по данным 2ГИС, в Новосибирске услуги доставки продуктов питания сейчас предлагают
В самом «Самокате» на вопросы НГС отвечать отказались, мотивируя это тем, что проводят на следующей неделе пресс-конференцию о начале работы сервиса.
В новосибирском «Ашане» говорят, что доставка пока обеспечивает лишь небольшую долю продаж, но она стабильно растет, и это вопрос привычки. Всплеск интереса к доставке случился во время пандемии, когда часть покупателей в принципе старалась не покидать дом. Но и теперь развитию этого направления помогают погода и пробки. Видя длинные красные линии улиц на карте «Яндекса» или 2ГИС, потенциальные покупатели предпочитают сделать заказ в приложении и просто подождать. При этом в «Ашане» говорят, что стараются активно развивать и собственную доставку тоже. Сейчас зона радиуса доставки вокруг гипермаркета в «МЕГЕ» расширилась
В пресс-службе X5 Retail Group, которые запустили собственный сервис доставки в Новосибирске в ноябре прошлого года, говорят, что с тех пор количество заказов уже утроилось и сейчас достигло
По данным INFOLine, годовой оборот всего российского рынка онлайн-торговли продуктами питания
В московском офисе Igooods рассказали, что спрос на доставку продуктов в Новосибирске вырос в несколько раз ещё весной прошлого года. К лету ситуация стабилизировалась, но уже осенью количество заказов вновь увеличилось (на 30%) и продолжает расти несмотря на послабление коронавирусных ограничений. За последние девять месяцев количество заказов в Новосибирске увеличилось на 10% (март 2021 года по сравнению с июнем 2020), а средний чек вырос с 3000 до 3300 рублей, говорят в Igooods.
«Самокат» не является прямым конкурентом для Сбер.Маркета и igooods (хотя формально предлагает ту же услугу). Пользователи сервисов доставки из магазинов заказывают большое количество продуктов и делают это реже (примерно раз в две недели). Часто это тяжелые товары, которые к тому же не нужно выбирать на месте - картофель, кондиционер для белья, воду. «Самокат» и экспресс-доставка «Пятерочки» ориентируются напротив на небольшие партии свежих продуктов, котрые нужны прямо сейчас.
В Igooods так же отмечают, что ассортимент сервисов вроде «Самоката» ограничен товарами на собственном складе. В то время как igooods доставляет практически все продукты, которые есть в гипермаркете - это около 20-40 тыс. товарных позиций для каждой сети.
По данным аналитического агентства INFOLine, за 2020 год новосибирцы купили через интернет продукты на сумму более 1,3 млрд. рублей. Это всего лишь восьмое место в России - Новосибирск пропустил вперед (помимо Москвы и Санкт-Петербурга) Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург.
Начало работы «Самоката» в Новосибирске фактически означает приход в регион нового крупного ритейлера. В прошлом году главным приобретением местного розничного рынка стала крупнейшая российская сеть алкомаркетов «Красное и Белое», у которой уже