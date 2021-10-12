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Рядом с МЕГОЙ в Новосибирске вырос торговый комплекс российского конкурента ИКЕА — когда он откроется

Сеть Hoff построила здесь свой первый новосибирский гипермаркет

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Гипермаркет построен на пересечении улицы Мира с Советским шоссе

Гипермаркет построен на пересечении улицы Мира с Советским шоссе

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Открытие гипермаркета Hoff в Новосибирске назначили на весну 2022 года

Открытие первого новосибирского гипермаркета Hoff планируется пока на весну 2022 года. Об этом корреспонденту НГС сообщили представители компании.

Огромное здание торгового комплекса появилось на пересечении Советского шоссе и улицы Мира. Гипермаркет построен на земельном участке, который изначально принадлежал Новосибирскому оловокомбинату. Ранее часть участка занимали автомастерские, частично это была внутренняя территория завода. Для строительства ограждения предприятие было сдвинуто на несколько десятков метров.

Здание гипермаркета выглядит со стороны практически завершенным, снаружи работы ведутся в основном на прилегающей территории. Площадь этажа гипермаркета составляет порядка 5,5 тыс. кв. метров.

Hoff — российская сеть магазинов, общая концепция которых близка к ИКЕА. Основу ассортимента также составляет мебель, но здесь же можно купить посуду, светильники, домашнюю утварь, текстиль и даже бытовую технику. Сеть основали еще в 2000-х бывшие топ-менеджеры «М.Видео» Михаил Кучмент и Александр Зайонц. Сейчас у компании 50 магазинов, большинство из которых расположены в европейской части России. 37 из них — это гипермаркеты, остальные объекты более компактного формата.

Новосибирцы ждут в этом году открытия еще одного крупного торгового объекта — спортивного гипермаркета французской сети «Декатлон», начало работы которого уже несколько раз переносилось.

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