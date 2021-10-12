Рядом с МЕГОЙ в Новосибирске вырос торговый комплекс российского конкурента ИКЕА — когда он откроется

Открытие гипермаркета Hoff в Новосибирске назначили на весну 2022 года
Открытие первого новосибирского гипермаркета Hoff планируется пока на весну 2022 года. Об этом корреспонденту НГС сообщили представители компании.
Огромное здание торгового комплекса появилось на пересечении Советского шоссе и улицы Мира. Гипермаркет построен на земельном участке, который изначально принадлежал Новосибирскому оловокомбинату. Ранее часть участка занимали автомастерские, частично это была внутренняя территория завода. Для строительства ограждения предприятие было сдвинуто на несколько десятков метров.
Здание гипермаркета выглядит со стороны практически завершенным, снаружи работы ведутся в основном на прилегающей территории. Площадь этажа гипермаркета составляет порядка 5,5 тыс. кв. метров.
Hoff — российская сеть магазинов, общая концепция которых близка к ИКЕА. Основу ассортимента также составляет мебель, но здесь же можно купить посуду, светильники, домашнюю утварь, текстиль и даже бытовую технику. Сеть основали еще в
Новосибирцы ждут в этом году открытия еще одного крупного торгового объекта — спортивного гипермаркета французской сети «Декатлон», начало работы которого уже несколько раз переносилось.