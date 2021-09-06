Decathlon перенес открытие своего спортивного гипермаркета в Новосибирске

Французская сеть Decathlon («Декатлон») перенесла открытие своего гипермаркета в Новосибирске. В компании объяснили это «важностью соблюдения высоких стандартов».
Магазин сети Decathlon на Фабричной, 55/6 не сможет открыться в этом месяце, как ожидалось ранее. В PR-отделе российского подразделения сети сообщили, что пока срок начала работы новосибирского гипермаркета — на конец осени. Первой предварительной датой открытия назывался июнь этого года.
— Открытие магазина действительно задерживается. Нам очень важно соблюсти высокие стандарты качества при строительстве, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности для наших клиентов, — сообщили в PR-отделе.
Decathlon — это французская сеть магазинов товаров для спорта и активного отдыха. Вместе с сетями Auchan, Leroy Merlin и Kiabi (недорогая одежда) она принадлежит семье Мюлье, но действует как отдельный бизнес.
В Новосибирске Decathlon построен компанией известного девелопера Тимура Саттарова. Здание расположено на «острове» между двумя направлениями улицы Фабричной и выглядит внешне полностью законченным. На площадке нет строительного мусора, установлены вывески, и даже сделана разметка на парковке. Правда, никакой активности (выгрузка товаров или торгового оборудования) вокруг гипермаркета не наблюдается. Судя по расплывчатой формулировке самой сети, компания ждет каких-то согласований от контролирующих органов.
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