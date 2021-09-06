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Тема дняНовый мусорный полигон под Новосибирском
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Decathlon перенес открытие своего спортивного гипермаркета в Новосибирске

Первоначально магазин планировали открыть еще в июне

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Гипермаркет «Декатлон» на Фабричной

Гипермаркет «Декатлон» на Фабричной

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Французская сеть Decathlon («Декатлон») перенесла открытие своего гипермаркета в Новосибирске. В компании объяснили это «важностью соблюдения высоких стандартов».

Магазин сети Decathlon на Фабричной, 55/6 не сможет открыться в этом месяце, как ожидалось ранее. В PR-отделе российского подразделения сети сообщили, что пока срок начала работы новосибирского гипермаркета — на конец осени. Первой предварительной датой открытия назывался июнь этого года.

— Открытие магазина действительно задерживается. Нам очень важно соблюсти высокие стандарты качества при строительстве, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности для наших клиентов, — сообщили в PR-отделе.

Decathlon — это французская сеть магазинов товаров для спорта и активного отдыха. Вместе с сетями Auchan, Leroy Merlin и Kiabi (недорогая одежда) она принадлежит семье Мюлье, но действует как отдельный бизнес.

В Новосибирске Decathlon построен компанией известного девелопера Тимура Саттарова. Здание расположено на «острове» между двумя направлениями улицы Фабричной и выглядит внешне полностью законченным. На площадке нет строительного мусора, установлены вывески, и даже сделана разметка на парковке. Правда, никакой активности (выгрузка товаров или торгового оборудования) вокруг гипермаркета не наблюдается. Судя по расплывчатой формулировке самой сети, компания ждет каких-то согласований от контролирующих органов.

В этом году на новосибирский рынок вышла еще одна европейская сеть — SPAR. Новосибирские покупатели встретили ее со смешанными чувствами — обозреватель НГС проверил на себе, насколько справедливы претензии к новому ритейлеру.

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