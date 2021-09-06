Decathlon перенес открытие своего спортивного гипермаркета в Новосибирске

Французская сеть Decathlon («Декатлон») перенесла открытие своего гипермаркета в Новосибирске. В компании объяснили это «важностью соблюдения высоких стандартов».



Магазин сети Decathlon на Фабричной, 55/6 не сможет открыться в этом месяце, как ожидалось ранее. В PR-отделе российского подразделения сети сообщили, что пока срок начала работы новосибирского гипермаркета — на конец осени. Первой предварительной датой открытия назывался июнь этого года.

— Открытие магазина действительно задерживается. Нам очень важно соблюсти высокие стандарты качества при строительстве, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности для наших клиентов, — сообщили в PR-отделе.

