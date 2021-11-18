«Яндекс» начал торговать в Новосибирске продуктами — их обещают доставить за 10 минут

Сервис «Яндекс.Маркет» запускает в Новосибирске новую услугу — экспресс-доставку продуктов и готовых блюд. Для этого компании придется развернуть в городе целую сеть так называемых дарксторов — небольших складов, откуда курьеры будут разносить заказы по клиентам. Такую схему уже использует «Самокат» — онлайн-ритейлер, входящий в экосистему группы Сбер, основного конкурента «Яндекса».



Что за дарксторы

Даркстор (dark store, или в переводе с английского «темный магазин») — это довольно новое явление в ритейле, возникшее вслед за бурным развитием доставки как таковой. По сути, это просто небольшой склад, который принимает и формирует заказы, после чего курьер отвозит собранный пакет или сумку клиенту. Преимущество «даркстора» в том, что для него можно использовать помещение, расположенное в глубине дворов, на тихой улице с низким автомобильными трафиком — в общем, там, где размер арендной платы меньше, потому что обычным магазинам такие площадки не подходят.

