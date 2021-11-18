«Яндекс» начал торговать в Новосибирске продуктами — их обещают доставить за 10 минут

«Яндекс» начал торговать в Новосибирске продуктами
Сервис «Яндекс.Маркет» запускает в Новосибирске новую услугу — экспресс-доставку продуктов и готовых блюд. Для этого компании придется развернуть в городе целую сеть так называемых дарксторов — небольших складов, откуда курьеры будут разносить заказы по клиентам. Такую схему уже использует «Самокат» — онлайн-ритейлер, входящий в экосистему группы Сбер, основного конкурента «Яндекса».
Что за дарксторы
Даркстор (dark store, или в переводе с английского «темный магазин») — это довольно новое явление в ритейле, возникшее вслед за бурным развитием доставки как таковой. По сути, это просто небольшой склад, который принимает и формирует заказы, после чего курьер отвозит собранный пакет или сумку клиенту. Преимущество «даркстора» в том, что для него можно использовать помещение, расположенное в глубине дворов, на тихой улице с низким автомобильными трафиком — в общем, там, где размер арендной платы меньше, потому что обычным магазинам такие площадки не подходят.
Так, один из дарксторов «Яндекс.Маркета», в котором побывал корреспондент НГС, расположен в подвальном помещении на улице Красноярской. На первых этажах здесь работают сетевые магазины (в том числе продовольственные). Вокруг — густонаселенный район (здания от девяти этажей и выше), но вряд ли было много желающих арендовать этот подвал — такие помещения сразу снижают посещаемость, будь то торговая точка или заведение общепита. А для курьеров это значения не имеет.
На что похожа услуга «Яндекса»
Сегодня заказать продукты домой можно десятком способов. Прежде всего это «СберМаркет», который привезет товары из нескольких сетей магазинов в течение дня. Свои «длинные» доставки есть у крупных ритейлеров, но они тоже, как правило, принимают заказы утром, с расчетом развезти продукты во второй половине дня. Быстрее всего обещает доставить еду «Пятерочка» (45 минут), ей помогает большое количество торговых точек, в Новосибирске и пригородах работает уже больше 200 магазинов сети. У компании X5 Retail Group, в которую входит сеть, есть и свои дарксторы, которые позволяют ей обеспечивать быструю доставку в тех районах города, где магазинов еще недостаточно.
Еще быстрее готов доставить «Самокат» — онлайн-ритейлер, который вышел на новосибирский рынок весной этого года. «Самокат» — уже 100% онлайн-ритейлер, у компании в принципе нет магазинов, куда могли бы прийти покупатели. Здесь между оформлением заказа и звонком в дверь курьера может пройти 15 минут (такова, по крайней мере, установка самой компании). Минусом «Самоката» можно считать сравнительно небольшой ассортимент товаров.
Как работает «Яндекс.Маркет express»
Экспресс-доставка продуктов будет проводиться из дарксторов, в этом смысле новый игрок будет работать по той же модели, что и «Самокат». Руководитель проекта экспресс-доставки «Яндекс.Маркета» Максим Безруков говорит, что у сервиса в городе уже действует десять «теневых магазинов», что уже позволяет покрыть до 70% городской территории. Еще десять должны открыться в ближайшие три месяца, тогда сервис будет доступен всем новосибирцам. В приложении будет доступен выбор из примерно 3000 наименований товаров.
— Когда заказ оформлен, он падает на мобильное устройство комплектовщика, и система сама строит оптимальную последовательность сбора. Так, тяжелые товары и свежие продукты попадут в корзину последними, они в дарксторе расположены ближе к выходу. Если заказ тяжелый, то он переводится в «Яндекс.Доставку» — в такси или человеку на авто, — объясняет Максим Безруков.
Кроме еды, в «Яндекс.Маркете» обещают доставить свежесваренный кофе, для этого дарксторы оборудованы кофейными машинами.
— Самое большое наше отличие — мы предлагаем значительный выбор готовой еды. У нас можно будет заказать упакованные салаты, супы, горячее, которое достаточно просто разогреть. Всё это производят местные партнеры. От блюд из ресторанов, которые предлагает «Яндекс.Еда», они будут отличаться более низкой ценой, — говорит Безруков.
В перспективе «Яндекс» хочет сделать свою экспресс-доставку частью того, что сейчас принято называть экосистемой. На практике это означает, что покупатель может в одном месте купить всё — от косметики и одежды до пакета молока. При этом посылки от «Яндекс.Маркета» могут быть также доставлены сначала в нужный даркстор, чтобы курьер их принес получателю тогда, когда ему будет удобно.
Сфера доставки, и так динамично развивающаяся в последнее время, получила во время пандемии дополнительный мощный толчок. Этой услугой стали пользоваться новые категории потребителей, которые просто хотели меньше бывать в людных местах. Однако, по мнению представителя «Яндекса», это необратимый процесс. Уже выросло целое поколение, для кого намерение что-то купить вызывает рефлекторное желание достать смартфон, а не выйти из квартиры, чтобы сходить в магазин самостоятельно.
Сразу после начала работы «Самоката» НГС протестировал нового ритейлера. О том, успел ли курьер уложиться в обещанные 15 минут, можно узнать в материале Стаса Соколова.