«Извините, что долго»: НГС протестировал быстрый онлайн-супермаркет Сбера (обещали привезти продукты за 15 минут)

В Новосибирске заработал онлайн-супермаркет «Самокат»
Теперь на улицах города можно увидеть не только рекламу онлайн-супермаркета «Самокат» (популярен в Москве и Санкт-Петербурге), но и курьеров в фирменных розовых куртках. Сервис заработал в Новосибирске в эту среду,
«Самокат» докатился до Новосибирска
О том, что такое «Самокат», НГС уже рассказывал. Руководство столичной компании, знакомя публику со своими услугами, предпочло ограничиться пресс-конференцией в «Хилтоне». Основу бизнес-модели — даркстор — журналистам показали «по телевизору», просто включив рекламный ролик. Вячеслав Бочаров был настроен поэтически и сравнивал свою компанию с акробатами, которые в цирке преодолевают тяготение, «делая то, что другим не под силу».
Неожиданно активно на мероприятии выступила председатель сибирского Сбербанка Татьяна Галкина, которая, в частности, рассказала, что теперь воспользоваться услугами онлайн-супермаркета горожанам будут предлагать и в офисах Сбербанка. Другими словами, зайдя в отделение за новой картой, клиент Сбера теперь вынужден будет выслушать не только рассказ о кредитных продуктах, пенсионных счетах и страховании вкладов, но и про «Самокат» тоже.
К восторгам по поводу нового участника рынка присоединился и министр экономического развития Новосибирского облправительства Лев Решетников:
— У нас сейчас реализуется 5–6 мощных инвестиционных проектов на десятки миллиардов долларов. Все они вместе создадут за десяток лет порядка 3000 рабочих мест. И это, считается, хороший результат. А «Самокат» те же 3000 рабочих мест создаст сразу.
Можно ли уравнивать квалифицированных сотрудников современных промышленных предприятий и курьеров с сумками (а именно их прежде всего будет нанимать «Самокат») — вопрос открытый. Но министру экономического развития, конечно, видней.
На вопрос, чем его сервис будет отличаться от уже существующих предложений, Вячеслав Бочаров даже как будто немного обиделся и начал ответ с того, что сервис уже выполнил миллионы заказов.
— Мы дарим людям время. Мы сэкономили нашим клиентам больше 1000 лет за прошлый год, в этом хотим подарить 4000, — пообещал руководитель «Самоката», не уточнив методики подсчета названных цифр.
Что с ценами и выбором
Сделать заказ в «Самокате» можно только через приложение. Сайт компании содержит только некоторое количество поясняющей информации и предлагает оставить свои контактные данные в обмен на промокод. Если скачать приложение, то легко обнаружить, что выбор товаров в Новосибирске, мягко говоря, не очень велик. В компании признают, что предлагают чуть больше 2500 позиций, но отмечают, что среди них нет ни алкоголя, ни сигарет (их онлайн-продажа запрещена).
Сравнивать «Самокат» проще всего с «Пятёрочкой» — у этой сети тоже есть и экспресс-доставка (там, правда, срок выполнения заказа — до часа), и приложение с полным набором доступных товаров с ценами. Что касается выбора, то здесь даже «Пятёрочка» превосходит «Самокат» с большим запасом. Например, в разделе сыров у нее 98 позиций (от самых дешевых сомнительных до вполне приличных белорусских), а у «Самоката» — только 34. Колбас (включая нарезки) в «Пятёрочке» — 72 наименования, в «Самокате» — 35.
В «Самокате» можно заказать и готовые блюда: например, плов и овощное рагу «Торговой площади», а также супы их «Вилки-Ложки». Часть товаров продается под собственным брендом «Самоката» (они пока изготавливаются в европейской части России), часть — привычные новосибирским покупателям бренды готовых блюд (которые достаточно разогреть в микроволновке за несколько минут). «Пятёрочка» предлагает 22 названия, «Самокат» — 17.
Общий уровень цен примерно равен, но по целому ряду позиций «Самокат» оказался дешевле (в основном за счет скидок). Так, пакет молока «Ирмень» 2,5% у «Самоката» стоил 55 рублей («Пятёрочка» — 69 рублей). Яйца размера С0 в «Самокате» 75 рублей, в «Пятёрочке» — 80 рублей. Самые дешевые помидоры: «Самокат» — 165 рублей, «Пятёрочка» — 160 рублей. Яблоки: в «Самокате» от 89 рублей, в «Пятёрочке» от 85 рублей.
Как и везде, в «Самокате» есть ударные позиции, которые ощутимо дешевле, чем в среднем на рынке. Например, наборы мытых салатов разных видов здесь стоят 98 рублей за пакет. В массовых сетях их просто нет, а в супермаркетах с ассортиментом побогаче они редко стоят меньше 150 рублей за упаковку.
Успели за 15 минут? Спойлер: нет
С оформлением заказа проблем не случилось, при оплате приложение предложило три варианта: ввести данные карты, SberPay и Google Pay. После выбора SberPay и нажатия кнопки «Оплатить» автоматически загрузилось приложение Сбера — там уже было достаточно просто войти в него, подтверждать оплату внутри было не нужно.
В приложении «Самоката» появилась набранная мелким шрифтом строка «Собираем ваш заказ», которая через некоторое время сменилась на сообщение «Курьер в пути, будет через 20 минут».
После того как с момента заказа прошло полчаса, минуты в сообщении сменились на расплывчатое: «Будет вот-вот». Через 40 минут после заказа курьер позвонил, извинился за задержку и уточнил, в какое здание ему идти.
— Ленина, 12 — это же там, где Apple Service?
Вопрос поставил в тупик, поскольку пункт починки айфонов — явно не основной арендатор в этом 12-этажном здании (там сверху, например, большие буквы НГС — ну, если вам тоже понадобится как-то описать эту высотку на Ленина).
Еще минут через пять курьер был внутри и, вполне искренне извиняясь, передал пакет, который был вложен в полиэтиленовый контейнер. В них собирают товары для заказа. В сумке было три слота для таких контейнеров, занят был только один.
Новосибирцы, которые также в этот день решили протестировать «Самокат» и заказали доставку продуктов (всего в инстаграм пришло 10 откликов), рассказали, что время доставки их заказа составило от 12 до 38 минут.
В пресс-службе компании объяснили, что иногда такие задержки могут быть — всё зависит от зоны доставки, в которую попадает ваш адрес. Ну, и нужно сделать скидку на первый день работы — постепенно всё придёт к 15-минутному стандарту.
В центре с продуктовыми магазинами не очень хорошо — здесь высокие арендные ставки. Но тем не менее в 15-минутной пешеходной доступности от офиса НГС (куда мы делали заказ) расположены более 20 продуктовых магазинов от крупных (вроде «Универсама» и «Ленты») до небольших («Ярче» и «Фермер.Центр»). Но даже если ограничить ареал до заявленных «Самокатом» 15 минут пешком туда и обратно (включая время в магазине), то можно выбрать из как минимум трех универсамов. Но, судя по всему, желающих попробовать новую услугу уже хватает. Выйдя на улицу подышать воздухом, я встретил в общей сложности четырех курьеров, которые неслись на своих велосипедах в разных направлениях.
Главное преимущество служб доставки продуктов — возможность не тратить время на хождение по магазинам. Тем же, кто это делать вынужден из-за необходимости экономить каждую копейку, больше подойдут магазины-дискаунтеры.