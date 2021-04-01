«Извините, что долго»: НГС протестировал быстрый онлайн-супермаркет Сбера (обещали привезти продукты за 15 минут)

«Самокат» докатился до Новосибирска



О том, что такое «Самокат», НГС уже рассказывал. Руководство столичной компании, знакомя публику со своими услугами, предпочло ограничиться пресс-конференцией в «Хилтоне». Основу бизнес-модели — даркстор — журналистам показали «по телевизору», просто включив рекламный ролик. Вячеслав Бочаров был настроен поэтически и сравнивал свою компанию с акробатами, которые в цирке преодолевают тяготение, «делая то, что другим не под силу».



Неожиданно активно на мероприятии выступила председатель сибирского Сбербанка Татьяна Галкина, которая, в частности, рассказала, что теперь воспользоваться услугами онлайн-супермаркета горожанам будут предлагать и в офисах Сбербанка. Другими словами, зайдя в отделение за новой картой, клиент Сбера теперь вынужден будет выслушать не только рассказ о кредитных продуктах, пенсионных счетах и страховании вкладов, но и про «Самокат» тоже.



К восторгам по поводу нового участника рынка присоединился и министр экономического развития Новосибирского облправительства Лев Решетников:

