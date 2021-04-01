1 апреля четверг
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 4/10
usd 75.64
eur 88.75
Тема дняЧто нас ждёт в апреле? 8 важных изменений

Все новости

Все новости

«Извините, что долго»: НГС протестировал быстрый онлайн-супермаркет Сбера (обещали привезти продукты за 15 минут)

Выбор в «Самокате» пока небогатый, но цены радуют. Что там можно купить и за сколько?

2 560
38Обсудить

Поделиться

Курьеры «Самоката» уже появились на городских улицах

Курьеры «Самоката» уже появились на городских улицах

Поделиться

В Новосибирске заработал онлайн-супермаркет «Самокат»

Теперь на улицах города можно увидеть не только рекламу онлайн-супермаркета «Самокат» (популярен в Москве и Санкт-Петербурге), но и курьеров в фирменных розовых куртках. Сервис заработал в Новосибирске в эту среду, 31 марта. Один из создателей и руководитель компании Вячеслав Бочаров говорит, что хочет «избавить новосибирцев от стояния в очередях» и обещает доставку продуктов в течение 15 минут. Обозреватель НГС Стас Соколов протестировал новую услугу и пришел к выводу, что «Самокату» еще есть над чем работать.

«Самокат» докатился до Новосибирска

О том, что такое «Самокат», НГС уже рассказывал. Руководство столичной компании, знакомя публику со своими услугами, предпочло ограничиться пресс-конференцией в «Хилтоне». Основу бизнес-модели — даркстор — журналистам показали «по телевизору», просто включив рекламный ролик. Вячеслав Бочаров был настроен поэтически и сравнивал свою компанию с акробатами, которые в цирке преодолевают тяготение, «делая то, что другим не под силу».

Неожиданно активно на мероприятии выступила председатель сибирского Сбербанка Татьяна Галкина, которая, в частности, рассказала, что теперь воспользоваться услугами онлайн-супермаркета горожанам будут предлагать и в офисах Сбербанка. Другими словами, зайдя в отделение за новой картой, клиент Сбера теперь вынужден будет выслушать не только рассказ о кредитных продуктах, пенсионных счетах и страховании вкладов, но и про «Самокат» тоже.

К восторгам по поводу нового участника рынка присоединился и министр экономического развития Новосибирского облправительства Лев Решетников:

— У нас сейчас реализуется 5–6 мощных инвестиционных проектов на десятки миллиардов долларов. Все они вместе создадут за десяток лет порядка 3000 рабочих мест. И это, считается, хороший результат. А «Самокат» те же 3000 рабочих мест создаст сразу.

Один из создателей и руководитель «Самоката» Вячеслав Бочаров

Один из создателей и руководитель «Самоката» Вячеслав Бочаров

Поделиться

Можно ли уравнивать квалифицированных сотрудников современных промышленных предприятий и курьеров с сумками (а именно их прежде всего будет нанимать «Самокат») — вопрос открытый. Но министру экономического развития, конечно, видней.

На вопрос, чем его сервис будет отличаться от уже существующих предложений, Вячеслав Бочаров даже как будто немного обиделся и начал ответ с того, что сервис уже выполнил миллионы заказов.

— Мы дарим людям время. Мы сэкономили нашим клиентам больше 1000 лет за прошлый год, в этом хотим подарить 4000, — пообещал руководитель «Самоката», не уточнив методики подсчета названных цифр.

Что с ценами и выбором

Сделать заказ в «Самокате» можно только через приложение. Сайт компании содержит только некоторое количество поясняющей информации и предлагает оставить свои контактные данные в обмен на промокод. Если скачать приложение, то легко обнаружить, что выбор товаров в Новосибирске, мягко говоря, не очень велик. В компании признают, что предлагают чуть больше 2500 позиций, но отмечают, что среди них нет ни алкоголя, ни сигарет (их онлайн-продажа запрещена).

В «Самокате» можно купить как товары под собственной маркой ритейлера, так и готовые блюда местных рестораторов

В «Самокате» можно купить как товары под собственной маркой ритейлера, так и готовые блюда местных рестораторов

Поделиться

Сравнивать «Самокат» проще всего с «Пятёрочкой» — у этой сети тоже есть и экспресс-доставка (там, правда, срок выполнения заказа — до часа), и приложение с полным набором доступных товаров с ценами. Что касается выбора, то здесь даже «Пятёрочка» превосходит «Самокат» с большим запасом. Например, в разделе сыров у нее 98 позиций (от самых дешевых сомнительных до вполне приличных белорусских), а у «Самоката» — только 34. Колбас (включая нарезки) в «Пятёрочке» — 72 наименования, в «Самокате» — 35.

В «Самокате» можно заказать и готовые блюда: например, плов и овощное рагу «Торговой площади», а также супы их «Вилки-Ложки». Часть товаров продается под собственным брендом «Самоката» (они пока изготавливаются в европейской части России), часть — привычные новосибирским покупателям бренды готовых блюд (которые достаточно разогреть в микроволновке за несколько минут). «Пятёрочка» предлагает 22 названия, «Самокат» — 17.

Курьеров «Самоката» легко идентифицировать издалека

Курьеров «Самоката» легко идентифицировать издалека

Поделиться

Общий уровень цен примерно равен, но по целому ряду позиций «Самокат» оказался дешевле (в основном за счет скидок). Так, пакет молока «Ирмень» 2,5% у «Самоката» стоил 55 рублей («Пятёрочка» — 69 рублей). Яйца размера С0 в «Самокате» 75 рублей, в «Пятёрочке» — 80 рублей. Самые дешевые помидоры: «Самокат» — 165 рублей, «Пятёрочка» — 160 рублей. Яблоки: в «Самокате» от 89 рублей, в «Пятёрочке» от 85 рублей.

Как и везде, в «Самокате» есть ударные позиции, которые ощутимо дешевле, чем в среднем на рынке. Например, наборы мытых салатов разных видов здесь стоят 98 рублей за пакет. В массовых сетях их просто нет, а в супермаркетах с ассортиментом побогаче они редко стоят меньше 150 рублей за упаковку.

Успели за 15 минут? Спойлер: нет

С оформлением заказа проблем не случилось, при оплате приложение предложило три варианта: ввести данные карты, SberPay и Google Pay. После выбора SberPay и нажатия кнопки «Оплатить» автоматически загрузилось приложение Сбера — там уже было достаточно просто войти в него, подтверждать оплату внутри было не нужно.

Этапы выполнения заказа можно видеть в приложении

Этапы выполнения заказа можно видеть в приложении

Поделиться

В приложении «Самоката» появилась набранная мелким шрифтом строка «Собираем ваш заказ», которая через некоторое время сменилась на сообщение «Курьер в пути, будет через 20 минут».

После того как с момента заказа прошло полчаса, минуты в сообщении сменились на расплывчатое: «Будет вот-вот». Через 40 минут после заказа курьер позвонил, извинился за задержку и уточнил, в какое здание ему идти.

— Ленина, 12 — это же там, где Apple Service?

Вопрос поставил в тупик, поскольку пункт починки айфонов — явно не основной арендатор в этом 12-этажном здании (там сверху, например, большие буквы НГС — ну, если вам тоже понадобится как-то описать эту высотку на Ленина).

Еще минут через пять курьер был внутри и, вполне искренне извиняясь, передал пакет, который был вложен в полиэтиленовый контейнер. В них собирают товары для заказа. В сумке было три слота для таких контейнеров, занят был только один.

Приложение честно зафиксировало время доставки заказа

Приложение честно зафиксировало время доставки заказа

Поделиться

Новосибирцы, которые также в этот день решили протестировать «Самокат» и заказали доставку продуктов (всего в инстаграм пришло 10 откликов), рассказали, что время доставки их заказа составило от 12 до 38 минут.

В пресс-службе компании объяснили, что иногда такие задержки могут быть — всё зависит от зоны доставки, в которую попадает ваш адрес. Ну, и нужно сделать скидку на первый день работы — постепенно всё придёт к 15-минутному стандарту.

В центре с продуктовыми магазинами не очень хорошо — здесь высокие арендные ставки. Но тем не менее в 15-минутной пешеходной доступности от офиса НГС (куда мы делали заказ) расположены более 20 продуктовых магазинов от крупных (вроде «Универсама» и «Ленты») до небольших («Ярче» и «Фермер.Центр»). Но даже если ограничить ареал до заявленных «Самокатом» 15 минут пешком туда и обратно (включая время в магазине), то можно выбрать из как минимум трех универсамов. Но, судя по всему, желающих попробовать новую услугу уже хватает. Выйдя на улицу подышать воздухом, я встретил в общей сложности четырех курьеров, которые неслись на своих велосипедах в разных направлениях.

Главное преимущество служб доставки продуктов — возможность не тратить время на хождение по магазинам. Тем же, кто это делать вынужден из-за необходимости экономить каждую копейку, больше подойдут магазины-дискаунтеры.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (38)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...