В «проклятом» подвале на Красном проспекте десятый раз открылось новое заведение

В Новосибирске в подвале дома на Красном проспекте, 73 в десятый раз открылось новое заведение — им стал FILET #мяsObar.
Этот подвал — одна из самых старых ресторанных площадок Новосибирска, появившихся уже после распада СССР. Еще в середине 90-х здесь работал ресторан «Палермо», потом клуб Axis, но самым известным арендатором этого помещения был ресторан «Классика». Потом на этом месте без особого успеха пытались работать кафе с ностальгией по СССР, несколько баров, доступная столовая, молодежный клуб, кальянная, но никто не смог задержаться здесь надолго. На сегодняшний день это помещение, через которое прошло больше всего ресторанных проектов в Новосибирске.
Баром управляет ООО «Трофей», его единственным учредителем является Екатерина Трофимова, она же руководит рестораном. Других бизнесов на человека с такими фамилией, именем и отчеством в Новосибирске не зарегистрировано. В инстаграм-аккаунте в качестве руководителя заведения представлен Олег Трофимов.
— 8 лет назад я как-то проезжал мимо этого помещения и мельком подумал, что было бы неплохо открыть бар для друзей. Спустя какое-то время я узнал, что помещение выставлено на продажу. Конечно, меня отговаривали и рассказывали о провальных проектах. Но я точно уверен, что не место красит человека, а человек место. Я лично контролировал весь проект и ход строительства для того, чтобы все наконец-то забыли о провалах и поняли, что атмосферу создают сами люди, — рассказал Олег Трофимов.
Интерьер «Филе» (именно так читается название бара) выполнен преимущественно в темных цветах, часть стен отделаны обгоревшими досками, точно так же искусственно обуглена половина поверхности большей части столов. Геометрия зала в целом не изменилась, но дизайнер решил украсить одну из стен фальшивыми окнами, которые, очевидно, призваны заставить посетителей забыть, что они находятся в подвале.
Гастрономическая концепция в целом понятна из названия — основу меню составляют блюда из мяса, акцент на котором сделан даже в салатах. Так, даже «оливье» здесь делают с большими ломтями томленой говядины. Цены на горячее начинаются с 350 рублей (жареная свиная шея с овощами гриль), самое дорогое блюдо стоит 850 рублей (филе телятины на кости весом 430 грамм с маленькими патиссонами). Вино бокалами продается по французскому стандарту — минимальный объем это четверть литра.
Формат мясное кафе, в котором работает Filet довольно распространен в Новосибирске. Яркие его представители расположенные в том же районе: Beefy, BarBQ и Primo Grill. Ближайшими (расположены в пяти минутах ходьбы) конкурентами заведения можно считать работающий в соседнем здании ресторан «Парус», кафе Hit&Meat и бар «Черновар».
Создательница Filet решила рискнуть, открыв заведение в подвале с репутацией «проклятого места». Впрочем, предприниматель, решивший кормить сибиряков элитной японской говядиной вагю в ресторане высокой японской кухни «Окабе», рискует явно больше.