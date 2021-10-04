В «проклятом» подвале на Красном проспекте десятый раз открылось новое заведение

В Новосибирске в подвале дома на Красном проспекте, 73 в десятый раз открылось новое заведение — им стал FILET #мяsObar.

Этот подвал — одна из самых старых ресторанных площадок Новосибирска, появившихся уже после распада СССР. Еще в середине 90-х здесь работал ресторан «Палермо», потом клуб Axis, но самым известным арендатором этого помещения был ресторан «Классика». Потом на этом месте без особого успеха пытались работать кафе с ностальгией по СССР, несколько баров, доступная столовая, молодежный клуб, кальянная, но никто не смог задержаться здесь надолго. На сегодняшний день это помещение, через которое прошло больше всего ресторанных проектов в Новосибирске.