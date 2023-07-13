Единственный бар, в меню которого есть «Карачинская»: в центре Новосибирска открыли рюмочную с соленьями — где ее найти

Создатели баров The Rooks и InCider Игорь Каменев и Максим Серант открыли новое заведение в Новосибирске — рюмочную. Она находится в Центральном районе города.
Как сообщил НГС Игорь Каменев, новое заведение назвали «Сиянием». Бар появится в здании №45 на улице Коммунистической, где также находится The Rooks.
— Концепция уникальна от других проектов. Все вертится вокруг настоек, различных заводских бальзамов и ликеров, также готовятся соленья, закуски и бутерброды. Рюмочная в современном формате, — сообщил совладелец заведения. — Рюмочная имеет проход в бар The Rooks и отдельных вход.
Бар находится со стороны здания по улице Коммунистической, где также разместилось котокофе. Официальное открытие рюмочной состоится 14 июля.
— Будет открытие бара и параллельно летняя вечеринка. Это неофициальное открытие дворика для горожан, ведь раньше там не проходили события тусовочного формата под открытым небом, — сообщил совладелец заведения. — По моей информации, мы будем единственным баром в городе, где в меню будет «Карачинская», минеральная вода.
Несколько дней назад стало известно, что в Новосибирске реанимировали бар, расположенный во дворе с мексиканским муралом. Баром, который будет называться Pinot, займутся владельцы бара Harat`s, пивного ресторана Lambic и пиццерий «Папа Джонс».