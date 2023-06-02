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Прорубили вход в ресторанный дворик: пивное бистро Дениса Иванова займет место пустующего магазина на Красном проспекте

Ему придется составить конкуренцию другим заведениям, которых здесь уже 25

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Пивное бистро дополнит пивной ресторан в подвале

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Ресторатор Денис Иванов открывает новое заведение в историческом здании на Красном проспекте, 22. В меню будет пиво, вино и закуски, а из самого заведения можно будет напрямую пройти в популярный барный дворик.

Помещение, где откроется заведение, раньше занимал магазин мебели и освещения. После того как прежний арендатор освободил площадку, этой возможностью решил воспользоваться ресторатор Денис Иванов. У него в подвале здания давно уже работает большой пивной ресторан с пивоварней Beerfactory.

— Новый проект будет называться «Бир бистро». В нем будет более лаконичное простое меню, вино бокалами. Кроме того, в бистро можно будет зайти как с Красного проспекта, так и из барного дворика, рассказал ресторатор. Во время ремонта прорубили дверь напрямую в барный дворик.

Если не считать точек в аэропорту Толмачево, последний раз Денис Иванов открывал новое заведение в Новосибирске в 2018 году, им стало кафе с паназиатской кухней Aziatish. С тех пор новые проекты ресторатора появлялись только в Москве и Тюмени. В 2021 году стало известно о намерении Иванова открыть на втором этаже исторического дома на Ленина, 11 бистро в партнерстве с Жераром Депардье. В 2022 году этот проект пришлось поставить на паузу.

Пивное бистро займет опустевшее помещение на первом этаже

Пивное бистро займет опустевшее помещение на первом этаже

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Здание на Красном проспекте уже не первый год привлекает рестораторов. Сейчас, по данным 2ГИС, здесь работает уже в общей сложности 25 заведений разного формата (с учетом бара в отдельном одноэтажном здании на въезде во двор). Но это не предел. Кроме «Бир бистро» к ним скоро присоединится еще и винный бар «Мейби Рислинг», который открывает в партнерстве с инвесторами известный клубный деятель и ресторатор Григорий Крашенинников.

Не всем проектам в этом здании сопутствует успех. Ресторанное объединение Friends Orchestra закрыло здесь свою лапшичную Noodle Police. Но долго эта площадка не пустовала, группа Gusi открыла здесь в мае небольшой бар с единственным блюдом — мидиями в соусе.

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БистроДенис ИвановБары и рестораны
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