Прорубили вход в ресторанный дворик: пивное бистро Дениса Иванова займет место пустующего магазина на Красном проспекте

Если не считать точек в аэропорту Толмачево, последний раз Денис Иванов открывал новое заведение в Новосибирске в 2018 году, им стало кафе с паназиатской кухней Aziatish. С тех пор новые проекты ресторатора появлялись только в Москве и Тюмени. В 2021 году стало известно о намерении Иванова открыть на втором этаже исторического дома на Ленина, 11 бистро в партнерстве с Жераром Депардье. В 2022 году этот проект пришлось поставить на паузу.