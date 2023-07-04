Просекковая или просечная? В Новосибирске открывается бар одного напитка

Создатель бренда одежды Bizzarro Валерий Зеленов собирается открыть в Новосибирске магазин и бар, где будет напиток одного единственного типа — это итальянское вино просекко.
Проект выглядит слишком смелым, но находится в общем тренде — в городе одно за одним открываются бары с игристым вином.
Новое заведение станет частью магазина одежды бренда Cuvee (который в России также развивает Зеленов) на Красном проспекте. По словам предпринимателя, в баре будет продаваться только просекко бутылками.
— У нас будет 200 видов. Я собрал всё, что вообще ввозят в Россию, — уверяет Зеленов.
Просекко — итальянское игристое вино которое производится упрощенным резервуарным методом. Вторичное брожение (насыщающее жидкость углекислым газом) производится в стальных емкостях, а не в бутылках, как у шампанского. Традиционно для просекко использовался только сорт белого винограда «глера», но с 2021 года итальянское законодательство позволяет продавать и розовое вино с добавлением сорта «пино-неро».
Рестораторы и ритейлеры признают, что просекко — самое популярное игристое вино, если воспринимать его как отдельную категорию. Однако для того, чтобы иметь в наличии 200 разных бутылок, придется постараться. Например, в магазинах сети METRO
Сомелье и представитель компании «Винотерра» Кристина Татьянкина тем не менее говорит, что из того, что уже поставляется в Россию, вполне реально набрать 200 наименований, замечая, что только ее компания поставит в новое заведение 15 видов.
Попыток открыть бар с одним только просекко в Новосибирске пока никто не предпринимал, но вот заведение, предлагающее только игристые вина, в городе уже есть — «Пузырики» в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная». Еще один бар с названием Prosecco Mood открывается в июле на «Гастрокорте».
Сегмент специфически винных заведений (где также обязательно есть игристое) развит уже больше. По соседству с Cuvee (в том же здании) работает бар «Нос в бокале», а также открывшийся недавно «Мейби Рислинг». Из других известных проектов в этом сегменте можно отметить Pardon my French, Le Pin, Ruby, In Vino и
Просекко практически не затронули перемены, связанные с тем, что с российского рынка в прошлом году ушли крупнейшие мировые алкогольные компании. А вот в сегменте крепких напитков изменения произошли довольно существенные. С тем, что сейчас можно встретить на полках магазинов, пытался разобраться обозреватель НГС.