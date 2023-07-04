freedom
СЕЙЧАС +17°С
Пробки 3/10
usd 89.33
eur 97.26
Тема дняДва манула подрались — пугающее видео боя
Все новости
Все новости

Просекковая или просечная? В Новосибирске открывается бар одного напитка

Владелец магазинов Bizzaro и Cuvee решил открыть заведение с игристым вином

362

В новом баре обещают держать до 200 наименований просекко

Поделиться

Создатель бренда одежды Bizzarro Валерий Зеленов собирается открыть в Новосибирске магазин и бар, где будет напиток одного единственного типа — это итальянское вино просекко.

Проект выглядит слишком смелым, но находится в общем тренде — в городе одно за одним открываются бары с игристым вином.

Магазин расположен в историческом здании на Красном проспекте

Магазин расположен в историческом здании на Красном проспекте

Поделиться

Новое заведение станет частью магазина одежды бренда Cuvee (который в России также развивает Зеленов) на Красном проспекте. По словам предпринимателя, в баре будет продаваться только просекко бутылками.

— У нас будет 200 видов. Я собрал всё, что вообще ввозят в Россию, — уверяет Зеленов.

Просекко — итальянское игристое вино которое производится упрощенным резервуарным методом. Вторичное брожение (насыщающее жидкость углекислым газом) производится в стальных емкостях, а не в бутылках, как у шампанского. Традиционно для просекко использовался только сорт белого винограда «глера», но с 2021 года итальянское законодательство позволяет продавать и розовое вино с добавлением сорта «пино-неро».

Рестораторы и ритейлеры признают, что просекко — самое популярное игристое вино, если воспринимать его как отдельную категорию. Однако для того, чтобы иметь в наличии 200 разных бутылок, придется постараться. Например, в магазинах сети METRO Cash & Carry сейчас имеется 25 разных наименований просекко, включая вино, разлитое в маленькие бутылочки. А в «Ашане» — 27 видов. В «Ленте» в каталоге нашлось более 30 образцов, но не все они есть в магазинах прямо сейчас. Даже в сети винотек in Vino вряд ли найдется больше 25 наименований.

В Cuvee с момента открытия проводятся различные мероприятия с вином

В Cuvee с момента открытия проводятся различные мероприятия с вином

Поделиться

Сомелье и представитель компании «Винотерра» Кристина Татьянкина тем не менее говорит, что из того, что уже поставляется в Россию, вполне реально набрать 200 наименований, замечая, что только ее компания поставит в новое заведение 15 видов.

Первый в Новосибирске бар, посвященный игристым винам, называется «Пузырики»

Первый в Новосибирске бар, посвященный игристым винам, называется «Пузырики»

Поделиться

Попыток открыть бар с одним только просекко в Новосибирске пока никто не предпринимал, но вот заведение, предлагающее только игристые вина, в городе уже есть — «Пузырики» в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная». Еще один бар с названием Prosecco Mood открывается в июле на «Гастрокорте».

Сегмент специфически винных заведений (где также обязательно есть игристое) развит уже больше. По соседству с Cuvee (в том же здании) работает бар «Нос в бокале», а также открывшийся недавно «Мейби Рислинг». Из других известных проектов в этом сегменте можно отметить Pardon my French, Le Pin, Ruby, In Vino и т. д.

Просекко практически не затронули перемены, связанные с тем, что с российского рынка в прошлом году ушли крупнейшие мировые алкогольные компании. А вот в сегменте крепких напитков изменения произошли довольно существенные. С тем, что сейчас можно встретить на полках магазинов, пытался разобраться обозреватель НГС.

По теме

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter