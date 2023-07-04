Просекковая или просечная? В Новосибирске открывается бар одного напитка

— У нас будет 200 видов. Я собрал всё, что вообще ввозят в Россию, — уверяет Зеленов.

Просекко — итальянское игристое вино которое производится упрощенным резервуарным методом. Вторичное брожение (насыщающее жидкость углекислым газом) производится в стальных емкостях, а не в бутылках, как у шампанского. Традиционно для просекко использовался только сорт белого винограда «глера», но с 2021 года итальянское законодательство позволяет продавать и розовое вино с добавлением сорта «пино-неро».