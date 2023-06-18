Выпустили джинов: чем заменяют известные алкогольные бренды — изучаем новинки с экспертами (есть российский виски за 20 тысяч)

При этом львиная доля импорта крепкого алкоголя приходилась на глобальные бренды, которые принадлежат глобальным же корпорациям (Pernod Ricard, Diageo, Bacardi, LVMH и т. д .). И дело тут не только в том, что марки эти уже были известны потенциальным потребителям в России. У подобных компаний была возможность вкладываться в их продвижение, что делало их привлекательными для российских дистрибьютеров.



После того, как поставки многих брендов прекратились (по крайней мере, формально), известные марки виски, рома и текилы, конечно, не исчезли из России совсем. Но возить их стало дороже, а маркетинговая поддержка исчезла вовсе.