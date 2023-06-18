Выпустили джинов: чем заменяют известные алкогольные бренды — изучаем новинки с экспертами (есть российский виски за 20 тысяч)

После ухода с российского рынка глобальных алкогольных брендов на полки магазинов пришли разброд и шатание, которые ощущаются там до сих пор. Тем не менее наиболее целеустремленные потребители уже успели набраться собственного нового опыта. А те, кому знание алкоголя положено по работе, даже начали неплохо ориентироваться в новых названиях. Обозреватель НГС обобщил собственные изыскания с мнениями экспертов, чтоб дать ответ на простой вопрос: что из нового алкоголя достойно внимания, а чего стоит сторониться.
Откуда все эти новые названия
До 2022 года российский рынок крепкого алкоголя имел довольно четкую специализацию. Водку, коньяк и горькие настойки на нем продавали преимущественно отечественные производители (исключение составляли разве что какие-то совсем дорогие бренды вроде французского Gray Goose). А всё остальное, что традиционно в России не производилось (виски, ром, кальвадос и
При этом львиная доля импорта крепкого алкоголя приходилась на глобальные бренды, которые принадлежат глобальным же корпорациям (Pernod Ricard, Diageo, Bacardi, LVMH и
После того, как поставки многих брендов прекратились (по крайней мере, формально), известные марки виски, рома и текилы, конечно, не исчезли из России совсем. Но возить их стало дороже, а маркетинговая поддержка исчезла вовсе.
Но российские торговцы алкоголем не ждали у моря погоды. Во-первых, они начали возить новые, реально существующие, но неизвестные в России марки. Вторым путем сохранения поставок стал розлив известных массовых брендов в России. Ну а для самого нижнего сегмента была придумана масса новых названий, под которыми напитки производятся в России уже полностью. В результате сегодня покупатель в магазине может встретить десятки брендов одного только виски. Точнее того, что под таким названием продается.
Джины
По общему мнению, дальше всего импортозамещение ушло в сегменте джинов. Сам по себе этот напиток исторически возник как способ забить сильной естественной (при этом доступной) отдушкой в виде можжевеловых ягод сивушный запах дистиллятов низкого качества.
Бренд-шеф-бармен сети Vorobey group Евгения Петрушева считает, что относительно приличный, подходящий для коктейлей джин российского производства сейчас можно найти по цене от 500 рублей за бутылку, например марок Barrister и Deep Forest.
Главное преимущество этого напитка, с точки зрения производителя, — доступность сырья. Для него не нужны никакие выдержанные дистилляты, достаточно просто качественного спирта-ректификата. К тому же джин допускает использование всевозможных ароматических и вкусовых добавок, что открывает простор для творчества у производителей. Так что здесь можно ждать появления и новых достойных вариантов.
Ром и текила
Два напитка с разной судьбой, производство которых в России затруднено по естественным причинам: у нас для них нет изначального сырья. Сахарный тростник в наших широтах не растет, а голубую агаву вообще нигде, кроме Мексики, в промышленных масштабах не выращивают. Это не мешает импортерам привозить просто новые бренды. Например, в «Ашане» с некоторых пор появилась текила за полновесные 3000 рублей с лишним — с дизайном, очень напоминающим самый известный бренд Olmeca (принадлежит Pernod Ricard). Onza — это действительно существующий независимый производитель из Мексики. Правда, на сайте у него дизайн бутылок совершенно иной.
Нижней планкой для настоящей (пусть и не самой высококачественной) текилы можно считать сейчас уровень 1600 рублей за бутылку. Столько стоит, например, Agavita Blanco в SPAR (это цена со скидкой). Бренд реально существует и продается в мире, цены в интернет-магазинах начинаются с 12 долларов США. Всё, что продается ощутимо дешевле, должно вызывать подозрения.
Российские (и не только) производители наладили выпуск напитков-обманок, на основной этикетке которых может быть написано что-то вроде with Tequila (с текилой). То есть вам предлагает некий коктейль из непонятного спирта, в который, может быть, даже добавили воды в неизвестных пропорциях.
С ромом ситуация получше: напиток этот производят во многих странах. Правда, качество может быть, мягко говоря, тоже очень разным. Скажем, довольно часто можно встретить в магазинах бренд Castro (обычная цена — 600–700 рублей), на этикетке которого нет ни слова на русском языке, хотя делают его в городе Димитров Московской области. Для здоровья такой напиток может быть и не представляет особенной опасности, но и на ром тоже похож мало.
Евгения Петрушева считает, что в этой категории вряд ли в принципе стоит рассматривать напитки дешевле 800 рублей за поллитровую бутылку. При этом этом она отмечает, что если бюджет ограничен, то в этой категории лучше отдать предпочтение напиткам с ароматическими добавками (spiced), которые, имея недорогую основу, могут быть интересными в коктейлях. В эту категорию с трудом, но входит по цене, например, марка Devil`s Island, которую разливает в России группа «Белуга» из якобы карибских спиртов. В качестве хорошего примера сравнительно новой на российском рынке марки Евгения приводит Dead Men`s Fingers. Сэкономить эта марка, впрочем, особенно не даст: в сети «Бристоль» бутылка 0,7 литра стоит 1500 рублей.
Виски
Виски — самый проблемный для современного российского рынка вид алкоголя. С одной стороны, виски производят во всём мире, и специалистов давно не удивляют высокое качество и цена брендов, привезенных из таких неожиданных стран, как Тайвань или Израиль. Но для производства виски нужен не спирт-ректификат, а дистилляты, выгнанные хотя бы из зернового сырья, а в идеале — из солода.
Такого рода производство начало развиваться в России сравнительно недавно. Поэтому, по общему мнению, пока в нижнем сегменте (то есть среди виски, произведенных полностью в России и с ценой ниже 1000 рублей за бутылку) что-то интересное для себя может найти только энтузиаст и искатель острых ощущений.
Основная претензия к ним — совершенно не «висковые» ароматы, в которых можно почувствовать лакокрасочные материалы, рыбий жир или гнилую траву. Журналист и блогер Виктор Черский не пожалел здоровья и провел несколько дегустаций новых брендов: в лучшем случае эти образцы получали сдержанно посредственные оценки. Для того чтобы получить хоть сколько-нибудь положительные эмоции, он советует дать такому напитку постоять уже в стакане, как хорошему вину. Но не для того, чтобы напиток раскрылся, а чтобы улетучились наиболее вонючие сивушные ароматы. В общем, любителям крепких напитков, не готовым тратить на бутылку по 1000 рублей и больше, проще ограничиться водкой и горькими настойками, перейти на что-то послабее, а то и вовсе бросить пить.
В нижнем сегменте, к слову, можно встретить и импортные напитки. В сети «Красное и Белое», например, продается виски Royal Glenvart, произведенный в Китае. На сайте сети сказано, что у виски «аромат пшеницы с нюансами дуба», что, по идее, уже должно насторожить любого любителя этого напитка — чем-чем, а пшеницей виски пахнуть не должен.
Там же продается индийский виски 8 PM, про который в отзывах на самом сайте «КиБ» можно прочитать, что он «больше похож на настойку» и «отдает синтетикой». Стоят они оба 899 рублей, и, прямо скажем, этой сумме можно найти более достойное применение.
Планку минимального качества пусть с трудом, но уже проходят отдельные бренды, которые разливаются в России. Самый распространенный — William Lawson`s, который выпускает «Белуга». Почти так же часто встречается, но стоит, как правило, чуть дороже White Horse (его производят на заводе «Кристалл»). Гурманов эти напитки, конечно, не устроят, но они, по крайней мере, «уже похожи на виски», чего о большинстве брендов подешевле сказать можно далеко не всегда. Главная претензия к ним (и еще к целому ряду подобных лицензионных напитков) — нестабильность качества. Может оказаться терпимо, а может, и нет.
Если покупатель готов потратить более 1500 рублей за бутылку 0,5 (увы, такова нынешняя реальность), то у него уже появляется какой-никакой выбор. Евгения Петрушева говорит, что импортеры сейчас активно везут продукцию ранее неизвестных в России марок. Это могут быть независимые, то есть не принадлежащие крупным корпорациям вискокурни с довольно интересными напитками, которые не уступают глобальным брендам.
Желающие за свой счет расширить кругозор могут попробовать виски альтернативных стран. В том же «Ашане», например, продается индийский Royal Green (1503 рубля за бутылку
По мнению Петрушевой, стоит обратить внимание на целый ряд новых для российского потребителя ирландских брендов. В «Ашане» сравнительно недавно появились, например, Hich и The Whistler. Правда, стоят они 1800 и 2200 рублей за бутылку соответственно.
Один из создателей бара Nobody Knows I Suppose Алексей Боткунов настроен оптимистически: по его словам, на рынке появляются не только новые импортные бренды, но и новые российские проекты, создатели которых пытаются делать отечественные напитки высокого уровня. Он приводит в пример марку Kemlya — это первый российский односолодовый виски, который производят в Саранске на заводе, ведущем свою историю еще с 1828 года. Поддержка отечественного производителя, впрочем, вылетит в копеечку: на сайте Whinestyle цены на него начинаются с
Отвечая на философский вопрос о том, что делать человеку, который не готов тратить на крепкий алкоголь несколько тысяч рублей за бутылку, Евгения Петрушева замечает, что стоит относиться к таким напиткам как к деликатесам, которые человек употребляет не регулярно, но они приносят ему удовольствие. И если уж не удается заработать на приличный виски, то не имеет смысла покупать плохой. Лучше уж обратить свое внимание на настойки, где интересные вкусы могут быть достигнуты с существенно меньшими затратами. К тому же человек может их делать самостоятельно, дав волю своей фантазии.
Если делать виски и ром российские производители только учатся, то крафтовое пиво у них получается уже довольно хорошо. Настолько, что в Новосибирске уже который год проводится фестиваль, на который съезжаются десятки производителей со всей России.