«Я не накидаться! Я дегустирую»: больше 3,5 тысячи новосибирцев пришли на фестиваль крафтовых напитков — вы еще успеете

В Академгородке проходит очередной «Сибиркрафтфест». Погода не способствует потреблению прохладных напитков, но организаторы надеются установить рекорд по количеству посетителей. На празднике инновационного пива в Технопарке побывал обозреватель НГС.
Фестиваль проходит уже далеко не первый год, так что его целевой аудитории не требуется даже особенной рекламы — главное знать, когда именно. Мероприятие разделено на две основные зоны: на втором и третьем этаже одной из башен Технопарка. Купивших билеты безлимитно угощают напитками, а внизу, на площадке перед башнями, за деньги кормят едой.
С хмурого неба то и дело начинает идти моросящий дождик, что, конечно, заставляет часть публики разбредаться под навесы, а то и вовсе уходить внутрь здания. Но тех, кто еще не заказал себе еды, не пугает и дождь.
Набор еды привычен (бургеры, сыры, такос и шашлыки), но в этом году к ним присоединилось молодое заведение «Крабы» со своими морепродуктами. «Крабы» весной открылись на «Гастрокорте» и готовятся начать работать в Ресторанном дворике.
— Могли бы запуститься уже на этих выходных, но пришлось отложить из-за фестиваля, — говорят продавцы морепродуктов.
Во дворе громко играет музыка. Кто-то пританцовывает прямо под дождем, кто-то неспешно поглощает купленные блюда, у всех на столах фирменные бокалы фестиваля. В бокалах жидкости самых неожиданных цветов, чтобы найти что-то, что похоже на обычное пиво хотя бы внешне, придется постараться.
С лестницы, ведущей на второй этаж, где и проходит дегустация фестивальных напитков, спускаются два молодых человека, которые обсуждают, видимо, изменения в правилах этого года. Раньше билет действовал весь день, в этом году каждый день разделен на две «сессии» (до и после 18:00).
— Да нормально, я думаю. За четыре часа можно хорошо накидаться, — оптимистично предполагает один участников
— Я не накидаться. Я дегустирую! — с максимально серьезным лицом отвечает его приятель.
Второй и третий этаж гудят от дегустаторов. Люди перемещаются по залам, по периметру которых стоят стойки с кранами, и набирают понемногу то того, то этого. Помногу тоже можно, но тогда дегустатор может столкнуться с проблемой перенасыщения. Одновременно на кранах доступно больше 90 образцов. Познакомиться со всеми непросто даже для тренированного поклонника крафта. Над каждым краном висят флажки с названиями и обозначениями стилей: IPA, Gose, Smoothie, Melomel, Kvass.
Квас действительно по вкусу похож на промышленный квас, только поизящней, и в него добавлена отчетливо различающаяся малина. Ну и крепость у него пивная — 4,5%.
На другом конце зала маленький овощной киоск. Не в буквальном смысле, просто один напиток называется здесь «Эй сосед, заходи на винегрет», другой — Nik Holodnik. И то, и другое относится к довольно широкой группе под названием гёзе — разновидность напитка, который также делается при помощи брожения, но с добавлением самых разных (порой неожиданных) вещей, кисловатый и для человека, привычного к обычному лагеру, весьма необычный.
Вот и «Холодник» действительно напоминает одноименный свекольный суп, хоть окрошку им заправляй. Вряд ли такое можно пить постоянно, но опыт интересный.
Есть на фестивале и совсем уже странные вещи вроде «мороженого» из пива. Специальные устройства перемешивают и охлаждают напиток, превращая в довольно плотную пористую массу с фруктово-молочным вкусом. Взятое за основу пиво называется, понятное дело, Icecream (мороженое).
Для тех, кто не приемлет алкоголь, на фестивале тоже есть что попробовать. Пивоварня из Москвы Zero Point, специализирующаяся на безалкогольном пиве, привезла стаут, который по вкусу, как... просто хороший, интересный стаут. Раз уж люди сделали приличное пиво без алкоголя, то поиском сложных вкусов можно не заниматься.
На улице тем временем прекращается дождь и начинается концерт. Публика заполняет свободное пространство. Наиболее свободные внутренне (или просто достаточно глубоко познакомившиеся с продукцией участников фестиваля) танцуют у сцены, другие просто слегка раскачиваются в такт музыке. Кавер-группа Hotrake одинаково мощно выдает хоть Чичерину (известная всем «Ту-лу-ла»), хоть «Зомби» (мощная песня группы Cranberries).
Первая «сессия» подходит к концу, но никто не предпринимает попыток каким-то образом отделить дневных от вечерних посетителей. Предполагается, очевидно, что если человек настолько любит крафт, что, начав в обед, готов продолжать до позднего вечера, то и какой смысл такому преданному ценителю мешать.
Фестиваль проходит 10 и 11 июня, и уже к обеду в субботу на него, по словам организаторов, было продано больше 3,5 тысячи билетов. Так что, если кто-то захочет запрыгнуть в последний вагон, это можно сделать вплоть до вечера воскресенья.
В прошлые выходные новосибирцы также могли принять участие в фестивале, только сидра. В центре, на Ресторанном дворике, собралось больше 1000 человек, которым было не жалко потратить 1500 рублей на пять дегустационных бокалов.