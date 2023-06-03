В центре Новосибирска проходит фестиваль сидра — любители готовы платить 1,5 тысячи за пять бокалов

Для сравнения, цена на более или менее массовый сидр в супермаркетах сейчас составляет от 200 до 400 рублей за бутылку объемом 0,7 литра. Так, в «Ленте» сидр «Василеостровской» можно купить за 200 рублей, Bullevie (этот производитель также участвует в фестивале — за 380 рублей. В «Ашане» сухой сидр «Абрау Дюрсо» стоит 254 рубля.



Посмотреть на то, как проходил первый фестиваль в прошлом году, можно в репортаже НГС.