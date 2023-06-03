В центре Новосибирска проходит фестиваль сидра — любители готовы платить 1,5 тысячи за пять бокалов

Сегодня, 3 июня, в Новосибирске уже во второй раз проходит фестиваль сидра. Свою продукцию на него привезли больше 20 производителей из разных регионов России. А посетители не пожалели 1500 рублей за то, чтобы попробовать хотя бы пять образцов.
Фестиваль проходит на территории «Ресторанного дворика» за гостиницей «Центральная». Участники (сидродельни и заведения общепита) размещены по периметру, а посетители могут или просто переходить от точки к точке, или сесть за одним из многочисленных столов дворика.
Организатором и вдохновителем фестиваля стал совладелец баров The Rooks и InCider, а также собственного бренда сидра «Бродилка» Игорь Каменев. По его словам, в прошлом году несмотря на плохую погоду на первый фестиваль сидра было продано больше 1500 билетов.
Всего корреспондент НГС насчитал 22 марки сидра, компанию которым составляют предприятия общепита, предлагающие блюда мексиканской кухни, салаты, блюда из морепродуктов и сыры.
Уже через 10–15 минут после начала фестиваля в 14:00 почти все столы были заняты, а желающие попасть на мероприятие выстроились в очередь за билетами. Фестиваль организован как преимущественно коммерческое мероприятие. Минимальная цена билета, который даёт возможность попробовать пять видов сидра, составляет 1500 рублей. Учитывая объем бокалов, которые получают посетители, это эквивалентно примерно одной бутылке объемом 0,7 литра. Так как розничная цена даже крафтовых российских сидров редко превышает 700–800 рублей за бутылку, получается, что посетители получают напитки с ресторанной наценкой.
Более дорогой билет за 3000 рублей даёт возможность пробовать сидры безлимитно. Но за ту же цену в магазине, торгующем подобной продукцией, можно купить уже четыре-пять бутылок, что явно превышает возможности среднестатистического потребителя. Но любителей сидра это не останавливает.
Для сравнения, цена на более или менее массовый сидр в супермаркетах сейчас составляет от 200 до 400 рублей за бутылку объемом 0,7 литра. Так, в «Ленте» сидр «Василеостровской» можно купить за 200 рублей, Bullevie (этот производитель также участвует в фестивале — за 380 рублей. В «Ашане» сухой сидр «Абрау Дюрсо» стоит 254 рубля.
Посмотреть на то, как проходил первый фестиваль в прошлом году, можно в репортаже НГС.