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Фестиваль сидра развернулся в «Ресторанном дворике» за гостиницей «Центральная» — что там происходит. Фоторепортаж

В «Ресторанном дворике» собрались представители сидроделов от Санкт-Петербурга до Иркутска

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Фестиваль развернулся в центре города

Фестиваль развернулся в центре города

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В «Ресторанном дворике» за гостиницей «Центральная» в Новосибирске начался первый новосибирский фестиваль сидра. 16 производителей этого напитка из яблок и груш привезли сюда больше 60 образцов своей продукции.

Открытие фестиваля

Открытие фестиваля

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Фестиваль начался с «сабража» (sabrage) — так по-французски называют метод открытия бутылки с шампанским при помощи сабли. В принципе, сидр для него подходит хуже, так как обычно у него недостаточно высокое давление внутри. Тем не менее у организаторов получилось выстрелить пробкой со стеклянным ободком метров на десять.

Больше всего (пять) на фестивале было сидроделен из Санкт-Петербурга. Этот регион давно уже стал российским центром сидровой культуры

Больше всего (пять) на фестивале было сидроделен из Санкт-Петербурга. Этот регион давно уже стал российским центром сидровой культуры

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Основным организатором фестиваля стал Игорь Каменев — совладелец нескольких баров, в том числе сидрерии Incider (расположена на «Ресторанном дворике»). По его словам, на фестивале можно попробовать больше 60 наименований сидра от 16 производителей этого напитка. Пять из них прислали собственных сотрудников, остальные — представляет компания Каменева. В частности, сам Игорь периодически вставал за стойку собственной марки «Бродилка», чтобы пообщаться с посетителями.

На фестивале можно было попробовать как вполне традиционный сидр во французском стиле от предприятия Bullevie (его напитки уже можно найти в новосибирских магазинах), так и не от очень известной пока в Сибири сидродельни как Andreev Cider.

Andreev Cider привезла сидр, разлитый в 1,5-литровые бутылки (в виноделии этот размер называется magnum)

Andreev Cider привезла сидр, разлитый в 1,5-литровые бутылки (в виноделии этот размер называется magnum)

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Еще один питерский бренд Toxidre представил сидр в стиле «петнат». В виноделии так называют вина слабой естественной газации, которая появляется в напитке в процессе бутылочной ферментации. В этом случае сидр продолжает бродить уже после того, как он разлит по бутылкам

Еще один питерский бренд Toxidre представил сидр в стиле «петнат». В виноделии так называют вина слабой естественной газации, которая появляется в напитке в процессе бутылочной ферментации. В этом случае сидр продолжает бродить уже после того, как он разлит по бутылкам

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Копченый сидр от Gravity Project

Копченый сидр от Gravity Project

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Gravity Project (также Санкт Петербург) привез целую линейку напитков, часть которых можно назвать сидрами лишь с натяжкой, — в них использованы ягоды, ароматические травы и другие добавки, позволяющие добиться ярких, необычных вкусов. Среди них, например, есть сидр из копченых яблок, в аромате которого действительно отчетливо слышатся копченые ноты.

Новосибирский сидр из Академгородка

Новосибирский сидр из Академгородка

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Новосибирск был представлен на фестивале очень скромно. Кроме формально местной «Бродилки», которую физически производят на стороннем предприятии, 100% местным производителем можно считать только частную сидродельню «Сигма» из Академгородка. Ее создатель и владелец Андрей говорит, что делает свои сидры исключительно из тех яблок и ранеток, которые растут у него на даче.

Французский и испанский сидр на фестивале

Французский и испанский сидр на фестивале

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Чтобы посетители могли сравнить отечественную продукцию с оригиналом, организаторы выделили одну стойку для импортных французского и испанского сидров (эти страны считаются основными производителями и потребителями этого напитка). Интерес, впрочем, к иностранному сидру был ниже, французский сидр давно продается в гипермаркетах и крупных супермаркетах.

На фестивале можно не только выпить, но и перекусить

На фестивале можно не только выпить, но и перекусить

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Помимо многочисленных заведений «Ресторанного дворика», здесь работают временные точки с тако (Taqueria del centro), лапшой (Noodle Police), корейской едой («Пибим»), сырами («Соболев сыр») и даже устрицами («Морской мир»).

Сидр в дегустационном бокале

Сидр в дегустационном бокале

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Конец весны и начало лета богаты гастрономическими событиями. Так, в следующие выходные (11 и 12 июня) в Академгородке пройдет очередной фестиваль крафтового пива. А 21 мая там же шумно отпраздновали 15-летие новосибирского Технопарка.

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