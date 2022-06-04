Фестиваль сидра развернулся в «Ресторанном дворике» за гостиницей «Центральная» — что там происходит. Фоторепортаж
В «Ресторанном дворике» собрались представители сидроделов от Санкт-Петербурга до Иркутска
В «Ресторанном дворике» за гостиницей «Центральная» в Новосибирске начался первый новосибирский фестиваль сидра. 16 производителей этого напитка из яблок и груш привезли сюда больше 60 образцов своей продукции.
Фестиваль начался с «сабража» (sabrage) — так по-французски называют метод открытия бутылки с шампанским при помощи сабли. В принципе, сидр для него подходит хуже, так как обычно у него недостаточно высокое давление внутри. Тем не менее у организаторов получилось выстрелить пробкой со стеклянным ободком метров на десять.
Основным организатором фестиваля стал Игорь Каменев — совладелец нескольких баров, в том числе сидрерии Incider (расположена на «Ресторанном дворике»). По его словам, на фестивале можно попробовать больше 60 наименований сидра от 16 производителей этого напитка. Пять из них прислали собственных сотрудников, остальные — представляет компания Каменева. В частности, сам Игорь периодически вставал за стойку собственной марки «Бродилка», чтобы пообщаться с посетителями.
На фестивале можно было попробовать как вполне традиционный сидр во французском стиле от предприятия Bullevie (его напитки уже можно найти в новосибирских магазинах), так и не от очень известной пока в Сибири сидродельни как Andreev Cider.
Gravity Project (также Санкт Петербург) привез целую линейку напитков, часть которых можно назвать сидрами лишь с натяжкой, — в них использованы ягоды, ароматические травы и другие добавки, позволяющие добиться ярких, необычных вкусов. Среди них, например, есть сидр из копченых яблок, в аромате которого действительно отчетливо слышатся копченые ноты.
Новосибирск был представлен на фестивале очень скромно. Кроме формально местной «Бродилки», которую физически производят на стороннем предприятии, 100% местным производителем можно считать только частную сидродельню «Сигма» из Академгородка. Ее создатель и владелец Андрей говорит, что делает свои сидры исключительно из тех яблок и ранеток, которые растут у него на даче.
Чтобы посетители могли сравнить отечественную продукцию с оригиналом, организаторы выделили одну стойку для импортных французского и испанского сидров (эти страны считаются основными производителями и потребителями этого напитка). Интерес, впрочем, к иностранному сидру был ниже, французский сидр давно продается в гипермаркетах и крупных супермаркетах.
Помимо многочисленных заведений «Ресторанного дворика», здесь работают временные точки с тако (Taqueria del centro), лапшой (Noodle Police), корейской едой («Пибим»), сырами («Соболев сыр») и даже устрицами («Морской мир»).
Конец весны и начало лета богаты гастрономическими событиями. Так, в следующие выходные (11 и 12 июня) в Академгородке пройдет очередной фестиваль крафтового пива. А