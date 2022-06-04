Фестиваль сидра развернулся в «Ресторанном дворике» за гостиницей «Центральная» — что там происходит. Фоторепортаж

Основным организатором фестиваля стал Игорь Каменев — совладелец нескольких баров, в том числе сидрерии Incider (расположена на «Ресторанном дворике»). По его словам, на фестивале можно попробовать больше 60 наименований сидра от 16 производителей этого напитка. Пять из них прислали собственных сотрудников, остальные — представляет компания Каменева. В частности, сам Игорь периодически вставал за стойку собственной марки «Бродилка», чтобы пообщаться с посетителями.



На фестивале можно было попробовать как вполне традиционный сидр во французском стиле от предприятия Bullevie (его напитки уже можно найти в новосибирских магазинах), так и не от очень известной пока в Сибири сидродельни как Andreev Cider.

