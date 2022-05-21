Интеллектуальный шашлык, фейерверк и рок-звезда: Технопарк отметил 15-летие большим пикником у башен
В Академгородке суббота выдалась жаркой
Новосибирский Технопарк отметил свое 15-летие большим праздником. Гости (звали всех желающих) смогли послушать умных людей, потанцевать под живую музыку, постоять в очереди за бургерам и шашлыками и поиграть в интеллектуальные игры. За тем, как это было, наблюдал обозреватель НГС Стас Соколов.
Академпарк (имя собственное) был построен на территории, которая на тот момент была чем-то вроде промзоны Академгородка. С тех пор многое изменилось. Наклонные башни технопарка (это обобщенное название для подобных зон) стали одним из символов Новосибирска и точкой притяжения не только для высокотехнологичных компаний, которые здесь работают, но и для простых горожан. Здесь открыты несколько заведений разного формата, периодически проходят фестивали. В общем, объяснять, где находится этот самый Академпарк публике давно уже не нужно.
День рожденья Технопарка решили провести в формате пикника. Так, по крайней мере, называлось мероприятие. На площадках окружающих башни расположилось какое-то количество точек с едой и напитками. А у точек выросли очереди.
Публика явно шла на запах. Больше всего народу выстроилось у точки бара Gusi. Запах жаренного мяса отсюда залетал даже в фойе на первом этаже.
Еды, впрочем, было немного — всё же не пивной фестиваль. Достойную конкуренцию рестораторам составили организаторы интеллектуальных игр. Шатер с квизом был заполнен под завязку.
У другой башни выстроились столы с шахматными досками. Здесь проходил сеанс одновременной игры. Часть досок была незанята, так что любой желающий мог присоединиться к этому винтажному развлечению в любой момент.
Самые популярные развлечения находились на 13-м этаже Технопарка. Такой вывод, по крайней мере, можно было сделать, глядя на очередь к лифтам. В принципе, наверх можно было подняться и низкотехнологичным способом (пешком по лестнице), но на празднике Академпарка таких ретроградов нашлось немного. Главным призом для дождавшихся лифта стали фото над бездной — в переходе между башнями.
Между тем здесь можно было и примерить очки виртуальной реальности (и даже взять в руки какое-нибудь виртуальное оружие). Со стороны люди которые машут в пустоте кусочком пластика выглядят, конечно, несколько комично, но люди были явно увлечены.
Но гвоздем программы здесь явно задумывались электронные игры 25-летней давности. Развлечение было явно ориентировано на детей младшего школьного возраста. Дети воспринимали странные штуки с интересом, но без особого энтузиазма. Они пришли со своим.
На подобных креативных мероприятиях не всегда понятно, где заканчивается креатив, а где начинается грубая реальность. Объявление об отключении горячей воды под вывеской пространства «Точка кипения» смотрелось как арт-объект и художественное высказывание.
Но вообще мероприятие было местами вполне серьезным. В залах для конференций желающие могли послушать выступления резидентов Академпарка на разные увлекательные темы от футуристических разработок в медицине до технологий создающих массовые шоу.
Самый большой успех имели выступления не только интересные, но и полезные здесь и сейчас. Например, демонстрация установки, в которой можно готовить шашлыки «методом катализа». Ну правда, без некоторого количества пропана всё равно не обойтись.
Не обошлось без искрометного it-юмора. Подготовленные разработчики могли показать вступить в бескомпромиссное единоборство на чемпионате «Пьяный Питон» — дуэли кодеров, где нужно решать задачи на время и одновременно употреблять всякие веселые напитки.
Гвоздем программы стало выступление группы «Ундервуд». К этому моменту площадь перед основной сценой была уже заполнена людьми. Публика пританцовывала, многие подпевали солистам.
Закончился праздник пиротехническим шоу, который был встречен публикой с восторгом и теплотой, с какой смотрят на домашние фейерверки. Которые, может, и не такие пышные, как городской большой салют, зато свои, родные.
Суббота была крайне богата не мероприятия. В тот же вечер проходила Ночь Музеев. Не все музеи, впрочем, допустили до участия. Хотя для посетителей они были открыты.