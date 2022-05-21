Интеллектуальный шашлык, фейерверк и рок-звезда: Технопарк отметил 15-летие большим пикником у башен

Новосибирский Технопарк отметил свое 15-летие большим праздником. Гости (звали всех желающих) смогли послушать умных людей, потанцевать под живую музыку, постоять в очереди за бургерам и шашлыками и поиграть в интеллектуальные игры. За тем, как это было, наблюдал обозреватель НГС Стас Соколов.



Академпарк (имя собственное) был построен на территории, которая на тот момент была чем-то вроде промзоны Академгородка. С тех пор многое изменилось. Наклонные башни технопарка (это обобщенное название для подобных зон) стали одним из символов Новосибирска и точкой притяжения не только для высокотехнологичных компаний, которые здесь работают, но и для простых горожан. Здесь открыты несколько заведений разного формата, периодически проходят фестивали. В общем, объяснять, где находится этот самый Академпарк публике давно уже не нужно.