Пикантная история Новосибирска не смогла стать частью всероссийской акции — смотрим видео из Музея секса
Минкультуры Новосибирской области отказалось принимать его заявку на участие в Ночи музеев
В ночь с 21 на 22 мая в Новосибирске свои двери откроет Музей секса, которому не позволили принять участие во всероссийской акции «Ночь музеев — 2022». Он проработает ровно одну ночь в арт-пространстве «Цоколь». На выставке представят экспонаты, рассказывающие историю сексуальной жизни новосибирцев: интересные документы, фотографии, пикантные предметы личной гигиены и аксессуары. НГС побывал на площадке музея до открытия и подготовил для вас видео — мы запечатлели всё самое интересное.
Это уже второй год, когда музей открывает свои двери для посетителей. На этот раз над концепцией выставки работали дольше, рассказала куратор выставки Карина Ляникова:
— В прошлом году, когда наша выставка проходила в секс-шопе «Казанова», мы поняли, что к этой теме есть интерес. В этом году, когда уже Ночь музеев становилась ближе, у нас не было сомнений в том, чтобы снова делать Музей секса. Над его концепцией мы начали работать месяца три назад, и это было немного сложно, потому что наша площадка по сравнению с прошлым годом увеличилась в десятки раз.
История Музея секса началась несколько лет назад. Впервые познакомиться с эротической историей города новосибирцы могли в марте
Музей секса принимал участие в Ночи музеев в прошлом году. Площадка пользовалась большим спросом: люди стояли по несколько часов, чтобы попасть туда.