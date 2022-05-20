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Пикантная история Новосибирска не смогла стать частью всероссийской акции — смотрим видео из Музея секса

Минкультуры Новосибирской области отказалось принимать его заявку на участие в Ночи музеев

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Музей открывают уже второй год подряд

Музей открывают уже второй год подряд

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В ночь с 21 на 22 мая в Новосибирске свои двери откроет Музей секса, которому не позволили принять участие во всероссийской акции «Ночь музеев — 2022». Он проработает ровно одну ночь в арт-пространстве «Цоколь». На выставке представят экспонаты, рассказывающие историю сексуальной жизни новосибирцев: интересные документы, фотографии, пикантные предметы личной гигиены и аксессуары. НГС побывал на площадке музея до открытия и подготовил для вас видео — мы запечатлели всё самое интересное.

Это уже второй год, когда музей открывает свои двери для посетителей. На этот раз над концепцией выставки работали дольше, рассказала куратор выставки Карина Ляникова:

— В прошлом году, когда наша выставка проходила в секс-шопе «Казанова», мы поняли, что к этой теме есть интерес. В этом году, когда уже Ночь музеев становилась ближе, у нас не было сомнений в том, чтобы снова делать Музей секса. Над его концепцией мы начали работать месяца три назад, и это было немного сложно, потому что наша площадка по сравнению с прошлым годом увеличилась в десятки раз.

История Музея секса началась несколько лет назад. Впервые познакомиться с эротической историей города новосибирцы могли в марте 2021 года, когда в Интегральном музее Академгородка начала работать временная экспозиция «Про это». Тогда это была небольшая выставка с лекциями от Карины Ляниковой и куратора Интегрального музея Анастасии Близнюк. А в прошлом году Музей секса начал сотрудничать с секс-шопом «Казанова», проведя в их магазине в центре Новосибирска курс лекций. Тогда музей прославился огромной очередью перед входом в секс-шоп и попал в топ интересных мест прошлогодней Ночи музеев.

Музей секса принимал участие в Ночи музеев в прошлом году. Площадка пользовалась большим спросом: люди стояли по несколько часов, чтобы попасть туда.

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