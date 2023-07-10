Во дворе с мистическим муралом откроется винный бар: картину во всю стену создал уличный художник из Мексики

В Новосибирске реанимировали проект бар, расположенный во дворе с мексиканским муралом. Заведение должно было открыться ещё в начале года. Баром, который будет называться Pinot, займутся владельцы бара Harat`s, пивного ресторана Lambic и пиццерий «Папа Джонс».
Бар во дворе бизнес-центра на Красном проспекте 17 ещё в прошлом году планировали открыть совладелец мексиканского ресторана New Mexico с партнерами. Для того, чтобы сделать место ярким и узнаваемым из Мексики даже был приглашён уличный художник Трепо, который нарисовал там огромный мурал (картина на стене) изображающий процесс мистического обретения духом разных форм животных.
Прошлым летом совладелец New Mexico Даниил Прицкау показывал корреспонденту НГС подвал, где должен был разместиться бар. Собственно строительные работы там находились в начальной стадии.
Сейчас этим местом заинтересовалась другая группа рестораторов, которые планируют здесь открыть винный бар. Управляющий будущего заведения Дмитрий Васильев рассказал НГС, что инвесторами нового проекта выступили совладельцы новосибирского бара сети Harat`s и ресторана Lambic. Сам Васильев в этих заведениях занимался маркетингом. По словам управляющего Pinot, бар не имеет отношение к заведения с похожим названием и концепцией в Санкт-Петербурге («Пино»), а в качестве основного источника вдохновения приводит московскую сеть «Винный базар».
— У нас будет большой выбор вина, которое можно будет купить с собой, как в магазине. Кухня небольшая, ориентированная прежде всего на блюда, которые хорошо сочетаются с вином. В зале сейчас мы доделываем ремонт. Монтируем летнюю веранду во дворе с таким расчётом, чтобы она не закрывала мурал, рассказал управляющий Pinot.
Pinot (читается «пино») — это название семейства сортов винограда (Пино Блан, Пино Гри, Пино Нуар). Формат будущего заведения предусматривает как употребление напитков на месте, так и продажу вина бутылками. Это уже довольно распространённый тип заведений в Новосибирске. Именно так, например, работает бар Le Pin (расположен буквально в 5 минутах ходьбы от Красного проспекта, 17), винотека In Vino на Каменской, Винотека и бар «Сомелье» на Октябрьской, ресторан и винотека «Кино, вино и домино» на улице 1905 года и т.д.
«Пино» продолжение тренда, когда рестораторы берут недорогие площадки во дворах пытаясь сделать там заведение, куда бы посетители пошли из-за яркой концепции. Первой такой попыткой можно считать ЛПШБР открытый в 2013 году предпринимателем Ильей Ждановым в одноэтажном здании во дворе офисного здания на пересечении Ленина и Советской. Проект потом был закрыт, но на этом месте заработал бар FRY. Расположение стало важным элементом концепции обоих заведений, поскольку расположение офисов в окружающих бар домах позволяло проводить вечером шумные вечеринки.
Кроме одиночных баров, в Новосибирске имеется несколько барных и ресторанных двориков, где работает сразу несколько заведений разных рестораторов (прежде всего это Коммунистическая, 45 и Красный проспект, 22).
Ещё один необычный винный проект появится в историческом здании на Красном проспекте, 22. Владелец магазина женской одежды там выделил зону под небольшую винотеку, где будет продаваться только вино просекко.