Во дворе с мистическим муралом откроется винный бар: картину во всю стену создал уличный художник из Мексики

Бар во дворе бизнес-центра на Красном проспекте 17 ещё в прошлом году планировали открыть совладелец мексиканского ресторана New Mexico с партнерами. Для того, чтобы сделать место ярким и узнаваемым из Мексики даже был приглашён уличный художник Трепо, который нарисовал там огромный мурал (картина на стене) изображающий процесс мистического обретения духом разных форм животных.