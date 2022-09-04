Мексиканец разрисовал новый ресторанный дворик на Красном проспекте — он рассказал о бандах на родине и нелегальном искусстве

— Слышал о твоем непростом прошлом — можешь что-то рассказать об этом?

— Чтобы рисовать граффити легально, нужно договориться с владельцем здания или стены. Есть специальные места, где рисунки разрешены городом, там можно рисовать свободно. Но сами граффитисты такие рисунки часто не признают.

Мир нелегальных граффити — это уличная жизнь, полная опасности. Нужно было заслужить уважение к тому, что подписано твоим именем. В ход идут кулаки, камни, оружие, могли человека машиной переехать. В общем, у меня были серьезные проблемы. Но если тебе нравилось граффити, то другой стиль жизни было трудно представить. В нем было очень много насилия.

