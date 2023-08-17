Анна Асти вместо «Ирисок»: место популярного заведения на Красном проспекте займет бар от известной певицы

Стало известно, что появится на месте закрывшегося бара Iriski bar на Красном проспекте. По информации НГС, в там откроется новый проект, идейным вдохновителем которого станет певица Анна Асти.
Новое заведение могут открыть в середине сентября, оно будет называться «Сплетни бар by Anna Asti». Об этом НГС сообщила PR-директор концепции бара Елена Соловьева-Петко.
— Дата открытия — пока планируется 13 сентября. Бар будет располагаться в том же помещении, — сообщила специалист.
На сайте «Сплетни бар by Anna Asti» указано, что сейчас такое заведение уже работает в Санкт-Петербурге. Идейным вдохновителем проекта выступает певица Анна Асти, партнером — ресторатор, основатель федеральной сети танцевальных баров, куда входят NeBar и «Руки Вверх» Павел Чесноков. На сайте заведения также имеется информация о том, что бар заработает в Новосибирске, но дата его открытия в городе не уточняется.
Проект Iriski bar открылся в центре Новосибирска весной 2022 года, одним из авторов концепции был также Павел Чесноков. В начале июля ресторатор сообщил на своей странице во «ВКонтакте» о закрытии Iriski бар в Новосибирске, а в группе заведения появились данные, что бар уходит «на недолгие каникулы» и вернется в новой концепции.
В начале августа компания Loks опубликовала на сайте Avito информацию о продаже помещения бара на Красном проспекте. На фотографиях в объявлении можно заметить название заведения, которое находится в помещении. Речь идет об Iriski bar.
— Арендатор — сеть ресторанов и клубов (30+ заведений по России), — указано в объявлении.
Стоимость коммерческого помещения составляет 82 миллиона рублей, цена за квадратный метр недвижимости достигает 117, 1 тысячи рублей. Общая площадь недвижимости составляет 70 квадратных метров.
В начале июля стало известно, что создатель бренда одежды Bizzarro Валерий Зеленов собирается открыть в Новосибирске магазин и бар, где будут продавать итальянское вино просекко.