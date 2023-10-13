Фуд-корт «Универсам»: на Ленина хотят открыть десять новых кафе с национальной едой — что будет с супермаркетом

«Универсам» на Ленина ждут серьезные изменения. Не добившись разрешения на строительство большого комплекса с апартаментами на месте супермаркета, владелец решил открыть здесь большое гастропространство, которое займёт половину здания. Это может осложнить жизнь владельцам заведений в центре. Но для самого «Универсама», похоже, самый верный способ увеличить падающую прибыль. Подробности узнал обозреватель НГС Стас Соколов.
Информация о проекте под названием «Гастроцентр» появилась в аккаунтах предпринимателя и ресторанного консультанта Елены Актугановой. В обращении к рестораторам там было сказано, что заявки от желающих открыть в новом пространстве корнер (зону с кухней без собственных посадочных мест) принимаются до 15 октября. Организаторы ищут рестораторов с концепциями русской кухни с завтраками, китайской кухни, точки с мидиями и прочих.
Как рассказала сама Елена Актуганова, общая площадь будущего гастропространства составит чуть более 1 тысячи кв. м. Площадь самого «Универсама» без учета возможных помещений на втором уровне в служебной зоне — порядка 2,7 тысячи кв. м. Размер гастропространства, впрочем, может быть увеличен за счёт сооружения второго уровня, на котором разместятся столы для посетителей. Такой подход — обычная практика при реконструкции промышленных помещений или помещений рынков под фуд-пространства в Москве и Санкт-Петербурге.
Для управления новым проектом уже создано отдельное юридическое лицо ООО «Центр Ленина 10» (зарегистрировано 3 октября 2023 года), директором и учредителем которого, по данным «Контур.Фокус», является Алексей Крук. Он же руководит сейчас ООО «Авангард», которое управляет «Универсамом». Крук подтвердил информацию о будущих изменениях, сообщив, что площадь супермаркета будет сокращена до менее чем 600 кв. м. Остальное пространство займут десять корнеров разных концепций.
В самом магазине уже заметны приметы будущих изменений. В зале демонтированы павильоны части арендаторов, которые стояли на входе в торговый зал — съехали точка «Кузины» и павильон салона аксессуаров для гаджетов «Алло, мама».
Дела «Универсама», судя по финансовым результатам прошлых лет, идут не лучшим образом. В прошлом году при выручке 226 миллионов рублей (падение на 11%) предприятие получило чистой прибыли всего 662 тысяч рублей — то есть по 20 рублей 40 копеек за каждый квадратный метр площади в месяц. Простая сдача в аренду помещения в центре по существующим ставкам могла бы приносить её владельцу как минимум 1,5–2 тысячи рублей за квадрат.
Разумеется, такое изменение формата работы «Универсама» потребует дополнительных расходов на реконструкцию. Но уже существующее помещение имеет необходимые электрические мощности, подключение к воде и канализации, поскольку изначально магазин включал в себя значительные площади, отведенные под фабрику-кухню.
Стоит заметить, что общепит присматривается к зоне «Универсама» уже давно. Так, в качестве возможной площадки для организации гастро-маркета в своё время сразу несколько рестораторов называли расположенный по соседству «Пассаж», который также принадлежит «Авангарду». Но владелец магазина тогда не проявлял интереса к подобным проектам.
Тем не менее сегодня в «Пассаже» уже работает популярная кофейня, два заведения с паназиатской кухней, сырный бутик и площадка для проведения выступлений в жанре «стенд-ап» (ранее кафе «Каприччио»). Часть помещений пустует, остальные заняты арендаторами, предлагающими краски, кроссовки, табак и многое другое. Если проект «Гастроцентра» будет успешным, то «Пассаж», в принципе, можно будет использовать для его расширения.
Решение владельца «Универсама» отказаться от значительной части торгового бизнеса в пользу общепита выглядит вполне разумным. Одиночному супермаркету крайне сложно конкурировать с крупными сетями и в плане цен, и в плане привлечения внимания к себя в принципе. По мнению эксперта по ритейлу, создателя сети «Фермер-Центр.РФ» Ильи Сухарева, шансы есть только у игроков в нише «специалитетов», то есть предлагающих какие-то продукты и услуги, которыми крупные сети заниматься не хотят в силу ограниченности такого рынка. В Новосибирске яркий представитель такого рода — это магазины «Бахетле» и «Добрянка», известные прежде всего готовыми продуктами татарской и русской кухонь соответственно.
«Универсам» открыли в 1973 году, он стал самым крупным для своего времени продовольственным магазином самообслуживания в Новосибирске. Для того чтобы его возвести пришлось, снести целый квартал старой двухэтажной застройки, которая была здесь ещё в начале 1970-х.
Нынешний владелец 100% долей в ООО «Универсам» Николай Стафиевский первоначально хотел снести одноэтажное здание, чтобы построить на его месте целый комплекс с апартаментами и коммерческими помещениями. Но у этого проекта нашлось слишком много противников. Так, например, в июле этого года проект перепланировки опротестовала прокуратура Новосибирской области.
«Гастроцентр» должен заработать до конца этого года. Примерно тогда же обещают открыть большое гастропространство сети Eat Market в торговом центре «Калейдоскоп» на площади Маркса.
Владельца и управленцев «Универсама» несомненно вдохновил пример Центрального рынка, руководство которого всего за пару лет смогло развернуть здесь фуд-молл на 120 с лишним корнеров. Разобраться в этом разнообразии вам поможет большой материал обозревателя НГС Стаса Соколов, где самые интересные с его точки зрения точки разбиты по разным видам кухонь.