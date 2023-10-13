Фуд-корт «Универсам»: на Ленина хотят открыть десять новых кафе с национальной едой — что будет с супермаркетом

Информация о проекте под названием «Гастроцентр» появилась в аккаунтах предпринимателя и ресторанного консультанта Елены Актугановой. В обращении к рестораторам там было сказано, что заявки от желающих открыть в новом пространстве корнер (зону с кухней без собственных посадочных мест) принимаются до 15 октября. Организаторы ищут рестораторов с концепциями русской кухни с завтраками, китайской кухни, точки с мидиями и прочих.

Как рассказала сама Елена Актуганова, общая площадь будущего гастропространства составит чуть более 1 тысячи кв. м. Площадь самого «Универсама» без учета возможных помещений на втором уровне в служебной зоне — порядка 2,7 тысячи кв. м. Размер гастропространства, впрочем, может быть увеличен за счёт сооружения второго уровня, на котором разместятся столы для посетителей. Такой подход — обычная практика при реконструкции промышленных помещений или помещений рынков под фуд-пространства в Москве и Санкт-Петербурге.