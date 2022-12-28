«Это золотое место для застройки»: владелец «Универсама» на Ленина — о его закрытии и новом квартале в тихом центре

В этом году центр Новосибирска отметился несколькими громкими проектами: от завершения набившего оскомину долгостроя за мэрией до планов ограничить застройщикам этажность новых проектов. Но главной и одной из самых обсуждаемых стала концепция реконструкции здания «Универсама» на улице Ленина, после которой здесь должен появиться крупный комплекс с магазинами и жильем. Новость о грядущей реконструкции местные жители восприняли в штыки — они собирают подписи за сохранение площади «Победы» без высоток и организуют группы в соцсетях. При этом точной информации о проекте нет, а вся информация о нём ограничилась одной презентацией для архитекторов, входящих в президиум градсовета. НГС задал вопросы о будущем «Универсама» его владельцу — Николай Стафиевский рассказал, как долго еще будет работать популярный магазин, почему его решили превратить во что-то принципиально новое и каким будет обновленный квартал.
Новосибирский предприниматель Николай Стафиевский — с 2010 года единственный владелец АО «Универсам», которому принадлежат земля и здание на улице Ленина, 10. По данным «Контур.Фокуса», ему также принадлежат компании, зарегистрированные в здании: «Арсенал» занимается арендой и лизингом торгового оборудования, «Авангард» — собственно торговлей в здании «Универсама».
В 2021 году Николай Стафиевский закрыл оформленное на него ИП, основным родом деятельности которого были аренда и управление недвижимостью. Предприниматель также был участником нескольких ликвидированных в 2010-х годах компаний; среди них, например, турагентство «Библио Глобус Сибирь» (сотрудничало с «С-Тур»).
Николай Стафиевский родился в Алтайском крае, в Новосибирск переехал в 1983 году после окончания школы и поступил в Новосибирский техникум физической культуры и спорта, а в 2010 году окончил НГПУ. С 1989 года профессионально занимался карате, выступал на российских и международных соревнованиях. Двукратный чемпион России, мастер спорта, обладатель черного пояса по карате.
— О планах перезонирования участка с «Универсамом» и перспективе реконструкции стало известно почти год назад. Когда вы начали готовить проект, с чего всё началось?
— Предложения продать этот земельный участок поступают мне давно и регулярно. Это золотое место для застройки, мне предлагали очень хорошие деньги и местные компании, и московские. Назначение земельного участка, на котором стоит «Универсам», позволяет уже сейчас построить апарт-отель в несколько десятков этажей — без согласований, общественных слушаний и прочих сложных процессов. Многие говорили: давай тут построим гостиницу или апартаменты в 20 этажей, сдадим первые этажи в аренду под сауны и прочие фирмы — прибыль сумасшедшая!
Ни одно из этих предложений я не принял. Я живу в Новосибирске, здесь выросли и живут мои дети. Хочу, чтобы «Универсам» и дальше продолжал работать и оставался визитной карточкой нашего города, но уже в более современном формате.
Реконструкция «Универсама» — не единственная задача, которую нужно решить проектировщикам. Главная цель — создание современной, комфортной среды, принципиально нового и благоустроенного пространства для жизни в самом центре города. Центр города нуждается в общественном пространстве — культурном, ухоженном не только с фасадной части, но и во внутриквартальной. И мы должны создать квартал, который устроит всех: и бизнес, и горожан.
— Как повлияла презентация на градсовете на проект? Архитектурная концепция утверждена или еще дорабатывается?
— То, что было показано на градостроительном совете и впоследствии опубликовано в СМИ, — это не готовый проект. Это один из возможных вариантов, эскиз, который подготовили для презентации. Мы не начнем проектирование, пока не учтем все пожелания градостроительного совета, сообщества архитекторов, местных жителей, бизнеса, сконцентрированного на улице Ленина. Этот проект — наша возможность оставить после себя в Новосибирске что-то значимое, достойное и украшающее город. И мы работаем над ним очень тщательно.
Наша идея изначально была трактована неверно: мы не собираемся строить жилой комплекс. Мы собираемся реконструировать «Универсам», который уже не соответствует современным требованиям организации торговли. Это дорогой и сложный проект, который требует инвестиций. Чтобы их обеспечить, в проект будет заложена жилая часть комплекса.
— Готовы ли планировочные решения для нее? Что это будут за квартиры, на какую аудиторию рассчитаны?
— Повторюсь: проект в стадии разработки, и пока непонятно даже, какое количество площадей будет отведено в нём под жилье. Говорить о планировках рано.
Не скрою: это будет дорогое жилье. Реконструкция «Универсама» берет на себя много задач: по созданию городской площади, благоустройству квартала, формированию совершенно нового пространства для жизни. Это требует значительных инвестиций, которые заложены в стоимость квадратного метра.
— Как будет организована коммерческая часть, какой бизнес вы хотите туда пригласить? Оставите ли вы коммерческие помещения в собственном управлении?
— Коммерческие помещения однозначно останутся в собственном управлении компании. Центральное место, конечно же, займет «Универсам» — обновленный, современный и удобный. Предполагаем, что на свободных площадях появятся все необходимые элементы бытовой инфраструктуры: рестораны, магазины, химчистки и так далее.
— На презентации присутствовали жители соседних домов. Учли ли их замечания по планированию участка? Как будет организовано строительство, подъезд строительной техники, как будет решен вопрос шумового дискомфорта для жителей ближайших домов?
— С самого первого дня работы над проектом мы советовались с местными жителями и спрашивали их мнение: каким они хотят видеть новый «Универсам» и прилегающую территорию? На улице Ленина сильное, активное соседское сообщество. Разумеется, мы будем работать в тесном контакте с его представителями. В диалоге мы сможем сделать наш проект удобным и полезным для всех жителей центра.
Наша задача — не только построить новый «Универсам» с красивой витриной. Посмотрите, что находится сегодня внутри квартала: мусор, гаражи, хаос. Мы обязаны обратить внимание не только на фасадную часть проекта, но и внутреннюю, дворовую. Сделать уютный, благоустроенный квартал и комфортное пространство для жизни в самом центре Новосибирска. Мы рассчитываем, что жители квартала активно включатся в процесс обсуждения проекта.
Опасения людей понятны. Их пугает то, что обычно сопровождает строительство: шум, вибрации, идущие от строительной площадки. Могу заверить, что будем предъявлять очень жесткие требования к подрядчику. В частности, по использованию шумопоглощающих ограждений вокруг площадки. Реконструкция будет вестись только в разрешенное время с использованием самых современных техники и технологий.
Проект не предполагает забивание свай под фундамент, поэтому даже в метре от строительной площадки никто ничего не почувствует. На каждый дом по соседству с зоной реновации установят специальные отслеживающие устройства-маячки, которые будут фиксировать любые отклонения и движения строений. Мы найдем лучшего подрядчика, который гарантирует, что сможет закончить работы быстро, качественно и с минимальным дискомфортом для жителей города.
— Прокуратура внесла представление мэрии, формально запретив властям перезонирование участка, проектом интересовался Госстройнадзор. Вы готовите какой-то ответ? Может, есть альтернативные варианты реконструкции здания «Универсама»?
— В соответствии с законодательством мы обеспечим всю необходимую инфраструктуру: школы, поликлиники и так далее. Не вижу необходимости предпринимать какие-то дополнительные юридические действия.
— В этом году «Универсам» немного изменился внутри — с чем это связано? Какие еще изменения возможны и как долго «Универсам» еще будет работать?
— Учитывая объем работы по согласованию и документальному сопровождению реконструкции, магазин в привычном нам всем формате будет работать, пока мы не утвердим формат «Универсама» обновленного. Как минимум до 2025 года. Мы продолжаем торговлю, расширяем ассортимент и нанимаем на работу новых сотрудников. Магазин меняется, чтобы соответствовать ожиданиям наших покупателей: мы переместили отдел «Кулинария», скоро порадуем посетителей расширенным ассортиментом рыбы и другими новинками.
После завершения реконструкции «Универсам» откроется в новом формате. Это будет самая современная торговая площадка в центре города, витрина Новосибирска, где будут широко представлены эксклюзивные товары, в том числе продукция местных производителей. Но вместе с тем мы сохраним всё то, за что покупатели любят «Универсам»: широкий ассортимент, вежливый персонал, товары, которые можно найти только у нас, любимую многими кулинарию и всё остальное, чем привлекает новосибирцев наш магазин уже многие годы.
— Когда вы рассчитываете решить вопросы с документами и выйти на площадку? Как долго может продлиться строительство?
— Говорить о сроках пока, я считаю, преждевременно — и начала строительства, и длительности. Мы предполагаем, что реконструкция будет длиться около двух лет, но точные сроки зависят от итогового проекта. Единственное, что могу гарантировать, — реновация будет строго в границах нашего участка.
— Планируется ли участие компании в реконструкции улицы Ленина и какое — финансовое, собственно работы, связанные с благоустройством или заменой каких-то сетей?
— Проект затрагивает благоустройство всего квартала в периметре улиц Ленина, Советской, Урицкого и Вокзальной магистрали. В первую очередь нужно заменить коммуникации — в центре практически все коммунальные сети в изношенном состоянии. Также внутри квартала параллельно с реконструкцией «Универсама» начнется благоустройство — архитекторы предлагают разбить два мини-парка, обновить и сделать современнее существующие детские площадки.
Я хочу, чтобы в центре города было комфортно не только тем, кто приехал погулять, но и жителям квартала. Чтобы красивым, удобным и функциональным центр был в первую очередь изнутри.
— Во сколько оцениваются сегодня инвестиции в проект, сколько за него вы уже заплатили, сколько еще предстоит заплатить?
— Пока компания не готова раскрывать объем инвестиций — в том числе потому, что проект в стадии разработки и постоянно корректируется с учетом мнения жителей центра, властей, архитекторов и так далее. Этой информацией мы поделимся позже.
Осенью НГС рассказывал о новом проекте еще одного известного новосибирского бизнесмена: Александр Бойко рассказал, что хочет построить на окраине «Родников».