«Это золотое место для застройки»: владелец «Универсама» на Ленина — о его закрытии и новом квартале в тихом центре

— Как повлияла презентация на градсовете на проект? Архитектурная концепция утверждена или еще дорабатывается?



— То, что было показано на градостроительном совете и впоследствии опубликовано в СМИ, — это не готовый проект. Это один из возможных вариантов, эскиз, который подготовили для презентации. Мы не начнем проектирование, пока не учтем все пожелания градостроительного совета, сообщества архитекторов, местных жителей, бизнеса, сконцентрированного на улице Ленина. Этот проект — наша возможность оставить после себя в Новосибирске что-то значимое, достойное и украшающее город. И мы работаем над ним очень тщательно.

Наша идея изначально была трактована неверно: мы не собираемся строить жилой комплекс. Мы собираемся реконструировать «Универсам», который уже не соответствует современным требованиям организации торговли. Это дорогой и сложный проект, который требует инвестиций. Чтобы их обеспечить, в проект будет заложена жилая часть комплекса.

