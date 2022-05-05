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Госстройнадзор проверит законность планов на застройку площадки магазина «Универсам» на Ленина

Об этом заявил губернатор НСО Андрей Травников во время пресс-конференции

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Строительство домов также предполагает сотни квартир и машин

Строительство домов также предполагает сотни квартир и машин

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что инспекция Госстройнадзора проверит законность будущей застройки площадки магазина «Универсам».

О том, что на месте «Универсама» и прилегающего к нему здания «Пассажа» на Ленина, 10 и 10а может появиться жилье, стало известно в январе.

Ранее жители домов в центре обратились к губернатору, мэру города и прокурору области с просьбой разобраться в этой ситуации. Андрей Травников сказал, что знает об этой ситуации и обращениях горожан.

— У прокуратуры есть более полные полномочия вмешаться в эту ситуацию. Поэтому наша инспекция свое мнение сформирует и передаст в прокуратуру области, — ответил губернатор.

Ранее мы рассказывали, какие именно претензии к стройке на улице Ленина озвучивали жители Новосибирска.

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Андрей ТравниковЛениназастройка«Универсам»
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