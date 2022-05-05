Госстройнадзор проверит законность планов на застройку площадки магазина «Универсам» на Ленина
Об этом заявил губернатор НСО Андрей Травников во время пресс-конференции
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что инспекция Госстройнадзора проверит законность будущей застройки площадки магазина «Универсам».
О том, что на месте «Универсама» и прилегающего к нему здания «Пассажа» на Ленина, 10 и 10а может появиться жилье, стало известно в январе.
Ранее жители домов в центре обратились к губернатору, мэру города и прокурору области с просьбой разобраться в этой ситуации. Андрей Травников сказал, что знает об этой ситуации и обращениях горожан.
— У прокуратуры есть более полные полномочия вмешаться в эту ситуацию. Поэтому наша инспекция свое мнение сформирует и передаст в прокуратуру области, — ответил губернатор.
Ранее мы рассказывали, какие именно претензии к стройке на улице Ленина озвучивали жители Новосибирска.