«Центр создадут с нуля»: как в Новосибирске хотят запретить строить в центре здания выше 8 этажей

Разговор о том, чтобы сделать нормативы для застройки центральной части города отличными от общегородских, шел давно. Комиссия по нормативам еще на старте своего существования говорила, что для центра нужны свои нормативы по застройке. И то, что показал Институт градостроительного планирования, я думаю, — результат большой работы, которая началась не вчера.



Тип городской среды описывается цифрами. Например, в микрорайонах очень высокая плотность населения — в районе 600–650 человек на гектар, при этом в такой застройке обеспеченность дорогами может составлять 4–4,5 км на кв. км, а общественные функции могут занимать только 15% территории, при этом 5% — это только школы и детские сады.

