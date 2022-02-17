В Новосибирске решили завершить самый центральный долгострой — каким будет новое здание у Оперного

Здание на Серебренниковской, 37а уже много лет принадлежит барнаульскому ЗАО «Новоград», которое выкупило его с торгов у Сбербанка. «Новоград» же официально выступил заказчиком нового проекта, который разрабатывает новосибирская студия «КиФ».



По данным «Контур.Фокуса», ЗАО «Новоград» было учреждено в 2012 году в Барнауле предпринимателем Сергеем Шумовым и занимается предоставлением финансовых услуг, вложениями в ценные бумаги, а также покупкой, продажей и управлением недвижимостью. Гендиректор компании — Ольга Поклонова, через нее компания связана с рядом юрлиц, в том числе в Новосибирске. Сергей Шумов, в свою очередь, руководит АО СЗ «Барнаулкапстрой», который учредила мэрия Барнаула.

Руководитель студии, архитектор Валерий Филиппов вспомнил, что геологические изыскания для строительства здания заказывали еще в 1997 году, в 1998–1999 годах был готов первый проект, который выполнил архитектор Александр Скоробогатько. Но уже в 2002–2003-м стало понятно, что театр в здании разместить не удастся: именно тогда его разделили на две части. Одну из них достроили, сегодня в ней работает «Промсвязьбанк». Вторую пытались возобновить в 2013 году, но до завершения дело не дошло.

