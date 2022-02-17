В Новосибирске решили завершить самый центральный долгострой — каким будет новое здание у Оперного

16 февраля членам президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска представили несколько концепций нового строительства. Одной из них оказалась реконструкция долгостроя на улице Серебренниковской, 37а — того самого, который много лет назад начинали строить для театра Сергея Афанасьева. Театр этого здания не дождался и уже осенью готовится переехать в бывший кинотеатр «Пионер» на улице Максима Горького, а долгострой за спиной у мэрии решили перестроить для других целей. Подробности узнала Лиза Пичугина.
Здание на Серебренниковской, 37а уже много лет принадлежит барнаульскому ЗАО «Новоград», которое выкупило его с торгов у Сбербанка. «Новоград» же официально выступил заказчиком нового проекта, который разрабатывает новосибирская студия «КиФ».
По данным «Контур.Фокуса», ЗАО «Новоград» было учреждено в 2012 году в Барнауле предпринимателем Сергеем Шумовым и занимается предоставлением финансовых услуг, вложениями в ценные бумаги, а также покупкой, продажей и управлением недвижимостью. Гендиректор компании — Ольга Поклонова, через нее компания связана с рядом юрлиц, в том числе в Новосибирске. Сергей Шумов, в свою очередь, руководит АО СЗ «Барнаулкапстрой», который учредила мэрия Барнаула.
Руководитель студии, архитектор Валерий Филиппов вспомнил, что геологические изыскания для строительства здания заказывали еще в 1997 году, в 1998–1999 годах был готов первый проект, который выполнил архитектор Александр Скоробогатько. Но уже в 2002–2003-м стало понятно, что театр в здании разместить не удастся: именно тогда его разделили на две части. Одну из них достроили, сегодня в ней работает «Промсвязьбанк». Вторую пытались возобновить в 2013 году, но до завершения дело не дошло.
— Уважая замысел Скоробогатько, я понимаю его стремление дать ответ близости Оперного театра, и появление на этом здании стеклянных куполов в избыточном количестве понятно, — комментирует Валерий Филиппов архитектурное решение коллеги. — Действительно, в непосредственной близости находятся два уникальных памятника архитектуры: Оперный театр и напротив — первая поликлиника. Эти объекты, конечно, повлияли на наше видение того, как должно выглядеть здание после реконструкции.
Правда, от аркады из алюкобонда, которая объединяет действующую и разрушающуюся части здания, он решил отказаться — это прямое цитирование архитектуры Оперного театра кажется ему неверным.
Предложение «КиФ» акцентирует существующее деление здания на две части: действующую приближает по стилю и цветовому решению к зданию поликлиники, остальная часть перекликается со зданием Оперного театра, гибридом конструктивизма и сталинской архитектуры. Валерий Филиппов настаивает, что она должна быть оштукатурена — «ровно так, как сейчас оштукатурен фасад театра». При этом, по его информации, банк готов финансировать возможную реконструкцию своей части фасада.
Предыдущий проект был разной высоты: если торцы 4-этажные, то по центру здание 3-этажное. В студии «КиФ» предложили продлить линию карниза и выровнять этажность, при этом ритм окон надстраиваемого этажа в концепции отличается от основного. Архитектор Игорь Поповский такое решение похвалил, отметив, что он стал удачным переходом между стилем ардеко, в котором построена основная часть здания, и современным контекстом.
За зданием, согласно концепции, должно быть пешеходное пространство. Директор компании «Концепт-Проект» Михаил Марков предложил эту идею поддержать: организовать выход на этот бульвар из сквера Героев Революции и пешеходный переход через Депутатскую в сторону Оперного театра, а также организовать выходы на бульвар из самого здания.
— Планы по восстановлению входа в сквер со Щетинкина есть, поручение такое есть, — сообщил Александр Ложкин. — Но есть проблема: там всё довольно плотно засажено. Мы смотрим, где организовать выход с минимальным ущербом.
Как здание будет использоваться, пока точно не определено — этим будет заниматься заказчик. Его на заседании представлял Вадим Ильченко — директор фонда прямых инвестиций «ВербаКапитал — Девелопмент» и совладелец ряда компаний-застройщиков, которые входят в группу «ВКД» и возводят сегодня, в частности, проект «Инские холмы» и жилой комплекс «Чикаго» возле станции метро «Октябрьская». По его словам, здание будет выполнять сервисную функцию: на первых этажах будут магазины и кафе, какую-то часть займут офисы.
Валерий Филиппов отметил, что хотел бы видеть в здании и культурную составляющую — музей, выставочный центр, галерею. Вадим Ильченко признался, что эту возможность уже обсуждают с вице-мэром Анной Терешковой.
— Анна Васильевна говорит: «Давайте музей конструктивизма здесь сделаем». От этого никуда не уйдешь, какая-то часть явно будет отдана ей, — смеется он. — Мы хотим сделать общественное пространство вокруг и внутри, которое здесь просится и нужно для города. Двусветное пространство внутри видится нам большим вестибюлем, куда можно будет зайти, где могут быть картины и музыка, столики. Многие были, наверное, в Москве и видели Петровский пассаж — мы что-то такое имеем в виду, когда говорим о функционале этого здания.
Такой вариант будет лучшим решением еще и потому, что не требует большого числа парковочных мест, используя существующий пешеходный трафик центра города. При этом даже с учетом этого проект сегодня не вмещается в жесткие нормативы, которые приняли около 5 лет назад: увеличить земельный участок или сдвинуть само здание невозможно, а строительство подземной парковки может навредить архитектурным памятникам по соседству. Так что перед тем, как приступить к строительству, застройщику еще придется получить общественное одобрение на публичных обсуждениях.
Сегодня эскизный проект реконструкции здания находится в завершающей стадии, и архитекторы готовы перейти к следующей: разработать раздел документации по сохранению объектов культурного наследия и пройти экспертизу. Объем инвестиций, необходимый на завершение проекта, и сроки строительства на заседании архитектурно-градостроительного совета не озвучили.
Интересно, что эта часть центра Новосибирска в некотором смысле невезучая: бизнес-центр «Ситицентр» тоже долгое время был долгостроем.