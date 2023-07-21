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Прокуратура опротестовала проект застройки центра Новосибирска

У ведомства возникли вопросы к количеству школ и территории «Универсама»

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На месте «Универсама» планировали построить высотное здание

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Прокуратура опротестовала проект планировки территории в центре Новосибирска. По информации ведомства, он предусматривает мало школ, а зона застройки «Универсама» на Ленина противоречит правилам землепользования.

Речь идет о территории между Вокзальной магистралью, Красным проспектом, проездом Виктора Ващука, улицами Ивачева и Шамшурина. Она относится к Центральному и Железнодорожному районам.

— По результатам оценки законности постановления установлено, что в нарушение градостроительного законодательства утвержденная документация не учитывает потребность граждан в образовательных учреждениях (нехватка мест в школах), — сообщает Telegram-канал «Прокуратура Новосибирской области».

В ведомстве уточнили, что на месте «Универсама» на улице Ленина установлена зона многоэтажной специализированной жилой застройки без возможности возведения жилья. По информации прокуратуры, это противоречит правилам землепользования и застройки.

— Интересный прецедент тем, что прокуратура ссылается на правила землепользования и застройки, а не на генплан. Это противоречит иерархии градостроительной документации. В генплане допускается строительство жилья, а в правилах застройки нет. Поэтому решение прокуратуры скорее популистское, — считает координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

Прокурор города опротестовал постановление мэрии. Ведомство контролирует результаты рассмотрения акта.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы узнать, внесут ли изменения в проект планировки этой территории.

В январе прошлого года в мэрии обсуждали вопрос о смене зоны участка, на котором находится «Универсам». Его планировали перевести в общественно-деловую застройку. В декабре Николай Стафиевский, владелец «Универсама», рассказал НГС о проекте реконструкции здания. На его месте может появиться обновленная территория с жильем и коммерческими помещениями. Читайте подробности в интервью.

В феврале владелец «Универсама» передумал строить на этом месте высотку. Концепцию развития территории доработают.

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