Прокуратура опротестовала проект застройки центра Новосибирска

В январе прошлого года в мэрии обсуждали вопрос о смене зоны участка, на котором находится «Универсам». Его планировали перевести в общественно-деловую застройку. В декабре Николай Стафиевский, владелец «Универсама», рассказал НГС о проекте реконструкции здания. На его месте может появиться обновленная территория с жильем и коммерческими помещениями. Читайте подробности в интервью.



В феврале владелец «Универсама» передумал строить на этом месте высотку. Концепцию развития территории доработают.