«Учли общественный резонанс и напряжение»: владелец «Универсама» на Ленина передумал перестраивать его в высотки

В Новосибирске владелец «Универсама» на улице Ленина, 10 попросил снять с рассмотрения вопрос о перезонировании его территории. Это произошло сегодня, 21 февраля на комиссии по правилам землепользования и застройки (ПЗЗ). Ранее он предлагал разрешить на месте одноэтажного магазина строительство жилья высотой до 30 этажей.
Вопрос вынесли на комиссию после проведения общественных обсуждений на сайте «Электронная демократия Новосибирской области». По данным мэрии, во время обсуждений поступило 440 предложений за и 317 — против, при этом часть оставивших их не смогли подтвердить проживание на территории Новосибирска.
Председатель комиссии, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев напомнил, что мэрия получила предостережение прокуратуры города, связанное с этим вопросом.
— Основной акцент был связан с обеспеченностью социальной инфраструктурой в этой локации при принятии решения о возможном жилищном строительстве, — пояснил он.
При этом он заметил, что владелец участка подготовил обращение о готовности участвовать в реконструкции улицы Ленина. Также рассматривался вопрос об участии застройщика в увеличении объёма школы на улице Октябрьской, 3 — по словам Кондратьева, уже готов проект, но ещё не все вопросы по нему проработаны. Впрочем, соглашения с мэрией владельцы «Универсама» не заключили ни по тому, ни по другому проекту. При этом, пока эти вопросы не решены, Кондратьев предложил отказать им в изменениях в ПЗЗ.
Но представитель «Универсама» Алексей Крук на комиссии заявил, что компания просит снять вопрос с обсуждения.
— Учитывая общественный резонанс, большущее напряжение, большой негатив, собственником принято решение обратиться к комиссии с просьбой о снятии этого вопроса с сегодняшней повестки, чтобы более серьёзно и более основательно проработать все вопросы, которые были выявлены из поступивших [во время общественных обсуждений] предложений, — сказал он. — Безусловно, мы благодарим всех, кто высказывался в поддержку проекта, и мы с уважением относимся к тем, кто его критиковал, находил различные аргументы против.
Заново запросить изменения в ПЗЗ теперь можно будет на следующем цикле общественных обсуждений, их проводят один раз в год.
Реконструкция «Универсама» стала одним из самых резонансных городских вопросов. Пик конфликта пришёлся на начало 2023 года — владельцы супермаркета встретились с жителями тихого центра, но диалога у них так и не получилось.