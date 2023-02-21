«Учли общественный резонанс и напряжение»: владелец «Универсама» на Ленина передумал перестраивать его в высотки

При этом он заметил, что владелец участка подготовил обращение о готовности участвовать в реконструкции улицы Ленина. Также рассматривался вопрос об участии застройщика в увеличении объёма школы на улице Октябрьской, 3 — по словам Кондратьева, уже готов проект, но ещё не все вопросы по нему проработаны. Впрочем, соглашения с мэрией владельцы «Универсама» не заключили ни по тому, ни по другому проекту. При этом, пока эти вопросы не решены, Кондратьев предложил отказать им в изменениях в ПЗЗ.



Но представитель «Универсама» Алексей Крук на комиссии заявил, что компания просит снять вопрос с обсуждения.

