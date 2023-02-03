«Зачем было гнать с этими 30 этажами?» Жители улицы Ленина полтора часа кричали на застройщика «Универсама»

— Если вы говорите, что есть проект, — осторожно начала модератор, обращаясь к залу.



— Есть! — тут же заявил рассерженный житель дома на Советской, 35.



— Тогда покажите нам его.



— А зачем вам его показывать, кто вы такая?



— Давайте терминологию приведем в порядок…



— Да не нужна нам ваша терминология!



— Но нам надо понимать друг друга.



— А мы понимаем, мы давно понимаем, — немного угрожающе заявил мужчина.



Архитектору слово не дали — начали обсуждать технологии строительства и как от точечной застройки уже пострадали дома в центре: на Депутатской, 28 и Урицкого, 17. Значит ли это, что нужна экспертиза соседних домов, уточнила модератор. Но экспертизы жители тоже не хотят — экспертам они доверяют так же, как и застройщикам.



Что говорит архитектор проекта

Когда наконец микрофон дошел до Ольги Илюшкиной, представлявшей архитектурное бюро, и она вновь подчеркнула, что никакого проекта архитекторы еще не разрабатывали, только предполагали, каким он может быть, в зале снова поднялся гул.

