«Зачем было гнать с этими 30 этажами?» Жители улицы Ленина полтора часа кричали на застройщика «Универсама»

3 февраля начинаются публичные обсуждения по проекту планировки центра Новосибирска. Один из самых острых вопросов — перезонирование территории «Универсама» на улице Ленина, 10: владельцы попросили сменить зону для этого участка на такую, в которой появится возможность строить здания, в том числе жилые, высотой до 30 этажей. Тему реконструкции здания супермаркета поднимают уже не в первый раз, и каждый раз инициаторы сталкиваются с волной протеста от жителей — и тех, кто живет в соседних с «Универсамом» домах, и тех, кто живет в близких к нему кварталах. На одной из встреч с ними, организованных владельцами здания, побывала журналист НГС.
Как жители Ленина и застройщик пошли в кинотеатр
Вечером 1 февраля в небольшом зале в подвале кинотеатра «Победа» собралось около двух десятков человек: в основном жителей домов на Советской, 35, Советской, 35а, Вокзальной магистрали, 18, Урицкого, 32. Все они соседствуют со зданием «Универсама» — одной из самых острых точек в городе сегодня.
Год назад на президиуме градсовета при мэрии Новосибирска архитекторам презентовали концепцию реконструкции здания. Она предполагала масштабные изменения на так называемой площади «Победы». Настолько масштабные, что среди новосибирцев моментально поднялась волна негодования. Видеть в этом месте стройку, тем более под собственными окнами, кажется, никто не хочет.
АО «Универсам», которое владеет зданием и землей под ним, уже провело пару встреч с жителями, одну из них — с участием чиновников. Но никакого компромисса не нашлось. Последнюю идею — благоустроить саму площадь перед «Победой», добавив ей фонтан, — жители окрестных домов и вовсе восприняли как оскорбление.
— Это из серии «мы у вас заберем ваши дома, но каждому дадим по конфетке, и все успокоятся, потому что конфетка вкусная и сладкая», — возмутился на очередной встрече житель дома на Ленина, 18, Андрей.
Для чего была эта встреча организована — не понял, похоже, никто. Руководитель «Универсама» и (вероятно, в перспективе) проекта его реконструкции Алексей Крук с этого даже начал собрание.
— Я не понимаю, из-за чего сыр-бор. Сегодня нет проекта, есть только концепция, какие-то контуры, предложения, которые еще надо анализировать, обсуждать и просчитывать: можно тут что-нибудь сделать, нельзя тут что-нибудь сделать, — заявил он. — Сегодня, насколько мне известно, происходит лишь уточнение условий будущего землепользования, причем не только по участку, на котором расположен «Универсам», но вообще по территории центра.
Впрочем, пришедшие на встречу люди, уже почти год подогреваемые широко разошедшимися изображениями той самой концепции и желанием «Универсама» сдвинуть границы возможной этажности до существующего в городе максимума, очень хотели высказаться.
Что пугает соседей в проекте
Руководству супермаркета сразу припомнили предыдущую попытку реконструкции. В 2014 году стало известно о планах построить на месте пассажа на Ленина, 10а
— Для того, чтобы вести эту стройку — так требуют СНиПы, не мы, — надо зайти на земельный участок на Советской, 35. Потому что, чтобы ломать пассаж, нужно сделать ограждение — без этого никто не даст разрешение на строительство, что и сказано в этом документе, — рассказал житель дома на Советской, 35. — К нам приходил директор «Универсама», просил, чтобы мы разрешили ему поставить забор, предлагал деньги. Но мы физически не могли это сделать — там тогда машины наши не могли бы проехать, мусор нельзя было бы вывезти. Поэтому все разговоры о том, что какой-то новый проект может быть сделан, всё уже обосновано в этом отказе.
Претензии жители высказали к этажности, к количеству квартир и парковок — как бы ни пытался уверить их Алексей Крук, что пока нет никаких определенных планов на этот счет, а представленная прошлой весной концепция — лишь «фантазия на тему». Зачем-то он добавил, что «фантазия» предполагает 3–4 уровня подземного паркинга, чем вызвал новое возмущение: соседние дома старые, с деревянными перекрытиями, выдержат ли они такое?
Вопрос о том, как на старые коммуникации застройщик собирается посадить «фантазийные» дома высотой до 90 метров (примерно столько в 30 этажах, которые дает возможность построить новое зонирование), Алексей Крук парировал замечанием, что застройщика обязывают строить новые сети и заменять старые при новом строительстве. Но доверия это замечание у людей не вызвало — в зале только усиливался гул.
— Алексей и вообще представители «Универсама» постоянно подчеркивают, что проекта не существует, его будут создавать по итогам, когда соберут все возражения. Тогда почему перезонирование на 30 этажей уже сейчас активно продавливается? — наседал на потенциального застройщика житель дома на Вокзальной магистрали, 18, Дмитрий Тростников. — Почему бы не отложить общественные обсуждения и не сделать это всё потом, когда уже будут собраны все возражения и вы сможете представить промежуточный проект, который не вызовет таких возмущений. Зачем было гнать с этими 30 этажами?
Руководитель «Универсама» пытался заверить, что обновление проекта планировки — нормальный процесс и никакого заговора тут нет. То, что у компании будут «развязаны руки», ещё не означает, что она ринется строить допустимые 30 этажей, а недоверие новосибирцев — это презумпция виновности и, видимо, обидно.
Гул усиливался, выкрики с места разобрать уже было сложно. Над ними в микрофон Алексей Крук предложил:
На очередной выкрик, что все уже видели «проект — там три здания», модератор предложила дать слово представителю архитектурного бюро Ar.Tego, которое над ним работало, и разобраться наконец, что же показали президиуму градсовета в марте.
— Если вы говорите, что есть проект, — осторожно начала модератор, обращаясь к залу.
— Есть! — тут же заявил рассерженный житель дома на Советской, 35.
— Тогда покажите нам его.
— А зачем вам его показывать, кто вы такая?
— Давайте терминологию приведем в порядок…
— Да не нужна нам ваша терминология!
— Но нам надо понимать друг друга.
— А мы понимаем, мы давно понимаем, — немного угрожающе заявил мужчина.
Архитектору слово не дали — начали обсуждать технологии строительства и как от точечной застройки уже пострадали дома в центре: на Депутатской, 28 и Урицкого, 17. Значит ли это, что нужна экспертиза соседних домов, уточнила модератор. Но экспертизы жители тоже не хотят — экспертам они доверяют так же, как и застройщикам.
Что говорит архитектор проекта
Когда наконец микрофон дошел до Ольги Илюшкиной, представлявшей архитектурное бюро, и она вновь подчеркнула, что никакого проекта архитекторы еще не разрабатывали, только предполагали, каким он может быть, в зале снова поднялся гул.
— У вас что, клуб по интересам? — спросила одна из участниц встречи.
— На президиуме градсовета была представлена предконцепция. Это даже не разработанная концепция, это наша фантазия на тему практически, — продолжала Ольга Илюшкина.
— Клуб по интересам, — удостоверилась женщина.
— Вы сказали о фантазиях. Знаете, это несколько нас задевает, потому что за вашими фантазиями судьбы людей. Мы здесь живем, здесь рождаются дети, проходит их жизнь, а вы говорите о каких-то фантазиях, — возмутилась в свою очередь жительница дома на Урицкого, 17 Татьяна Сидорова. — Вы должны ответственность нести даже на уровне одного слова, которое вы заявляете. На предмет того, что вы собираетесь вмешиваться в архитектурный облик нашего города. Вы понимаете, что рядом памятники конструктивизма?
На вопросе о ближайшем к потенциальной стройке памятнике конструктивизма архитектор, очевидно, посыпалась (без микрофона ее ответ слышно не было), потому что женщина торжествующе воскликнула, что это не конструктивизм, и усомнилась в том, что архитектор — архитектор.
Такие «подловки» в течение всей встречи почему-то вызывали одобрения гораздо больше, чем конструктивные возражения и замечания. А их тоже было немало. Об архитектурном облике центра Новосибирска — который, между прочим, принадлежит не только жителям центра, но и всем остальным горожанам тоже. О напряженной ситуации с социальной инфраструктурой. Снова о парковках. Еще раз об опасности разрушения соседних зданий. О нарушении прав жителей соседних домов на солнце — ведь высотки неизбежно будут отбрасывать длинную тень на весь квартал. О том, в конце концов, что окна выдвинутого вперед нового здания будут смотреть в окна санузлов дома на Советской, 35, расположенные на торце.
Как досталось властям и модератору встречи
Возмутились и тем, что «Универсам» вообще оказался в частных руках, и высказали это почему-то его представителю, а не городским или даже федеральным властям, в принципе допустившим приватизацию и частную собственность как таковую. Архитектор Владимир Коротаев не без ностальгии вспомнил советский институт градостроительного планирования с его конкурсными проектами (в Новосибирске попытка проводить архитектурные конкурсы для реальных проектов провалилась с треском).
Досталось даже модератору собрания.
— А вы как медиатор, на основании какой статьи Градостроительного кодекса ведете собрание? — фактически без паузы обратился архитектор к ней.
— Я веду его на основании практики согласования общественных интересов при реализации проектов.
— Не понял! Какая такая практика? По понятиям, что ли? — возмутился рядом сидящий мужчина.
Основную цель собравшихся (за исключением представителей «Универсама») житель дома на Ленина, 18, Андрей сформулировал только в конце первого часа встречи: не допустить перезонирования участка. И уже в существующей зоне пусть будет любая совершенно реконструкция, согласились остальные: в библиотеку, в детский центр, в музей науки или даже храм. Главное, чтобы не выше трех этажей.
Спустя полтора часа обсуждений микрофон передали девушке, которая призналась, что оказалась на этом собрании случайно и вообще-то живет в микрорайоне Европейский берег, но проблема застройки центра ей не чужда. И она как терпеливый сторонний наблюдатель поинтересовалась, в чём, собственно, цель собрания.
— Я не знаю, что такое перезонирование, простите, но есть ли компетенция и возможности у этой стороны (показала она на представителей «Универсама») вообще хоть как-то повлиять на ваши желания? Если эта сторона никак не может повлиять на то, с чем вы сюда пришли… Люди мои дорогие, вы осознаёте, ради чего вас здесь собрали? — попыталась она перекричать недоуменный гул в зале. — Вы сейчас выпустили пар, вы выпустили энергию — я очень хорошо чувствую энергии в связи со своей деятельностью — и сейчас вы создали болото. Огромное, клокочущее, квакающее болото…
— Вы со своей энергией идите на Европейский берег! — не выдержали в зале те, кто только что говорил о центре Новосибирска как об общегородском достоянии.
Раздались бурные и продолжительные аплодисменты, обстановка немного разрядилась, но проблему это не решило. Диалога между владельцами «Универсама» и жителями квартала не получилось, они разошлись явно недовольные друг другом. Теперь у жителей есть возможность сформулировать свое недовольство уже письменно — и направить непосредственно мэрии через портал «Электронной демократии Новосибирской области». Публичное обсуждение продлится до 10 февраля.
При этом прокуратура уже вынесла предостережение мэрии Новосибирска из-за напряженной ситуации с социальной инфраструктурой в центре города, а планы реконструкции «Универсама» решили проверить Госстройнадзор и Следственный комитет.
По накалу страстей точечная застройка на улице Ленина сравнима разве что со строительством жилого дома на улице Чаплыгина: там застройщик тоже хотел более высокий дом, чем
При этом в конце прошлого года власти задумались об ограничении этажности в центре Новосибирска: улица Ленина, по концепции, попадает в