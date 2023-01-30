Владельцы «Универсама» предложили построить фонтан на площади «Победы» — показываем эскизы

Концепцию разработали архитекторы бюро Ar.Tego — они также работали над концепцией многофункционального комплекса на месте ДК «Сибсельмаш»« . и над проектом Тимура Саттарова «Кварталы Немировича».

Площадь выделили специфическим мощением со встроенной подсветкой, которое должно отличаться от благоустройства улицы Ленина, а главную роль отвели круглому фонтану, который при необходимости можно трансформировать в выставочное пространство или в подиум для новогодней ели.