Владельцы «Универсама» предложили построить фонтан на площади «Победы» — показываем эскизы

Компания АО «Универсам», которая владеет зданием на улице Ленина, 10, показала варианты благоустройства площади между ним и кинотеатром «Победа».
Концепцию разработали архитекторы бюро Ar.Tego — они также работали над концепцией многофункционального комплекса на месте ДК «Сибсельмаш»« . и над проектом Тимура Саттарова «Кварталы Немировича».
Площадь выделили специфическим мощением со встроенной подсветкой, которое должно отличаться от благоустройства улицы Ленина, а главную роль отвели круглому фонтану, который при необходимости можно трансформировать в выставочное пространство или в подиум для новогодней ели.
Руководитель «Универсама» Алексей Крук отметил, что компания понимает значимость площади и хочет поучаствовать «в формировании современного облика Новосибирска».
— Существующее сегодня пространство перед «Универсамом» уже устарело — с культурной, архитектурной, градостроительной и многих других точек зрения, — считает Алексей Крук. — Обсуждая планы и возможные варианты реконструкции непосредственно «Универсама», мы планируем заложить в проект и создание красивой, функциональной площади «Победы».
В компании отметили, что представленная концепция — не окончательная, ее будут обсуждать с инвесторами и жителями соседних домов, а также с собственниками кинотеатра. К реализации проекта «Универсам» сможет приступить только через несколько лет: реконструкция здания магазина начнется не раньше 2026 года, подчеркнули в компании.
По мнению новосибирского архитектора Валерия Филиппова, который представлял концепцию реконструкции «Универсама», представленный в концепции размер площади — оптимальный.
— Мы видим движение транспорта в одну полосу, по которой предполагается транзит без остановок. Но размер и коридоры улицы Ленина позволяют сделать движение в две полосы, с возможностью кратковременной остановки, — заметил он. Архитектор также добавил, что при благоустройстве нужно будет учесть сложный ландшафт площади.
Сохранение площади перед кинотеатром «Победа» — одно из требований активистов улицы Ленина, которые выступают против масштабной застройки квартала с «Универсамом». Концепцию реконструкции, которая предполагает строительство высотного жилья на месте одноэтажного здания магазина, архитекторы представили в марте прошлого года. В конце года владелец здания Николай Стафиевский в интервью НГС рассказал, почему решил перестроить его.
Для реализации проекта собственникам земли нужно сменить зонирование для участка — этот вопрос вынесен на публичное обсуждение, которое с 3 по