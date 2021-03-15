«Это хамство»: в Академгородке отказались от уникальной школы — родители добились этого через мэра

3 февраля 2021 года, согласно дате на проекте, он был согласован. На нем стоят подписи председателя управляющего совета МБОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» Анны Миковой, директора гимназии Татьяны Алексеевой, первого заместителя главы Советского района Алексея Бродецкого и директора МКУ «УКС» Константина Головина.



Последнего меньше чем через две недели, 15 февраля, задержали по обвинению в мошенничестве и получении взяток. По информации «Тайги.инфо», в мошенничестве с 2019 года обвиняют и директора «Агросервиса» Сергея Григорьева.



Сплошная вкусовщина



Важной претензией противников нового фасада было то, что проект оказался утвержден за спиной у педсостава, родителей и учеников: по словам Анны Миковой, окончательно победивший вариант они внезапно для себя обнаружили на паспорте объекта на стройплощадке и неприятно удивились.



Впрочем, организаторы тоже были удивлены: решение на тот момент принято еще не было, а изображение на паспорте появилось в нарушение авторских прав и без согласования с организаторами конкурса и архитектором, подчеркивает Татьяна Иваненко. И тут, добавила она, оказалось, что проект, который с большим отрывом победил в профессиональном отборе, не нравится родительскому активу.



— Изначально, когда конкурс проходил, честно сказать, не так серьезно к нему относились, потому что, сами понимаете, мало кто верил, что это реализуется, в Академгородке тем более. Но когда увидели на баннере, отзывы были не о том, что это некрасиво — это субъективное мнение, а о том, что это больше похоже не на школу, а на технопарк, — объяснила Анна Микова.



На вопрос, почему сходство с технопарком — это плохо, она заметила, что школа должна ассоциироваться со школой, не уточнив, что именно это значит. По ее словам, проект просто не соответствовал духу гимназии, и педагогический коллектив очень переживал, что до реализации дойдет такой вариант. При этом Анна Микова подчеркнула, что архитекторы не виноваты: просто им изначально дали какие-то неверные установки, и вместо того, чтобы узнать, чего хотят ученики и учителя школы, рассказывали про Академгородок.



Мама одного из учеников гимназии Наталья, которая в управляющий совет не входит, но следит за ситуацией, рассказала журналисту НГС, что инициативная группа никаких изменений в фасаде не хотела изначально и очень жестко на этом настаивала в родительских чатах.



— Большинству, наверное, все равно. Но у меня вопрос: мы должны делать так, как большинство хочет, или к лучшему людей вести? Это не должно быть решение ни родительского комитета, ни директора школы — у них свои задачи, — считает Наталья. — Если спрашивать общественность, у нас не будет ничего хорошего. Мы же не предлагаем общественности решать, какого балетмейстера приглашать.



С женщиной соглашается новосибирский архитектор Игорь Поповский, который был членом жюри на спорном конкурсе.



— Ситуация, которая сложилась с гимназией, — просто плевок в сторону профессиональных архитекторов: мол, а вы кто? — говорит он. — Кто является заказчиком этого объекта: ученики, родители? Объект для всех поколений — заказчиком является город. И он отвечает за него, а не ученики.



Игорь Поповский признался, что не выступал за проект Марселя Гимназдинова, но отмечает, что если он победил на открытом, публичном конкурсе, то и отказываться от него должны были открыто и публично, а не в закрытых кабинетах и с помощью писем чиновникам и мэру. «Тихий» разрыв договора с архитектором он считает хамством.



По мнению главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина, в этой ситуации сошлись не столько мнения профессионалов и общественности, сколько двух общественных групп.



— Власть не является самостоятельным субъектом, как мне кажется. Она обязана слушать и слышать все стороны: и профессионалов, и тех, кому в этом здании работать и чьим детям учиться, — считает он. — Представителям общественности нужно было договариваться между собой о какой-то консолидированной позиции.



Бумажная архитектура



Марсель Гимназдинов в разговоре с журналистом НГС признался, что не думал о реализации своего проекта, когда подавал заявку на конкурс, — просто хотел попробовать превратить типовую школу в интересный объект. Интерес к реализации появился уже позже.



При этом он отметил, что архитектурные конкурсы в России редко заходят так далеко. Подобный конфликт в прошлом году произошел в Москве: новая школа должна была стать центром проекта «Садовые кварталы», который с 2006 года разрабатывал известный архитектор Сергей Скуратов, но конкурс на здание сперва выиграло другое архитектурное бюро, а затем его и вовсе предложили отменить.



В Новосибирске же с архитектурными конкурсами не задалось как-то сразу, говорит Игорь Поповский.



— Это вообще очень характерно для Новосибирска, причем с советских времен. Удивительно, но у нас всегда была неустойчивая ситуация с реализацией архитектурных решений. Конкурсы выигрывались, но строили потом совершенно по-другому.



Например, так и не были построены конкурсные проекты Дворца бракосочетаний, зданий театров «Старый дом» и Музкомедии, областной библиотеки, НГУ. За последние годы до реализации дошел только проект концертного зала филармонии им А. Каца, да и тот в процессе был изменен.



Как объяснил Александр Ложкин, мировая практика архитектурных конкурсов в России малоприменима, в частности, из-за законодательства.



— К сожалению, в России особенности законодательства контрактной системы — речь о 44-ФЗ — не позволяют провести такой конкурс, — пояснил он.



Между тем организаторы конкурса в Новосибирске рассчитывают довести ситуацию до конца. И Татьяна Иваненко, и Наталья Пинус надеются, что еще есть возможность «откатить назад» конфликт и заменить типовой фасад на уникальный. В конце концов, до него процесс строительства пока не дошел.

