Жильцы тихого центра сходили на встречу о полезности застройки на месте «Универсама» — что там говорили

— Если говорить в общих чертах, нам опять показали тот же проект, который уже показывали весной. Мэрия утешала жителей, что все хорошо, что это только эскизный проект и все будет проработано. Что польза от этого проекта будет всем. Пытались, так сказать, навести мосты между жителями и застройщиком. Сам владелец «Универсама» говорит, что видит этот проект как реконструкцию магазина с элементами жилой застройки. Но от магазина там будет всего два этажа, а элементы жилой застройки — четыре многоэтажных жилых здания, — пересказала председатель совета дома по улице Урицкого, 32 Марина Дерябина.

