Жильцы тихого центра сходили на встречу о полезности застройки на месте «Универсама» — что там говорили

В конце декабря мэру Новосибирска Анатолию Локтю и губернатору НСО Андрею Травникову направлено обращение жителей города по поводу создания между «Универсамом» и кинотеатром Победы площади Победы. По информации инициативной группы, письмо подписали 1400 человек. Его адресовали горожане, которые считают, что создание в центре площади Победы может несколько ограничить застройку земельного участка на месте, где сейчас стоит магазин «Универсам»,
А 27 декабря жителей тихого центра собрали вечером в администрации Центрального округа, чтобы в очередной раз рассказать о проекте застройки многоэтажками территории, где находится сейчас здание магазина «Универсам». О том, как прошла встреча жильцов с представителями власти и авторами проекта, корреспонденту НГС сообщила одна из местных жительниц, побывавшая на этом мероприятии.
По словам участницы собрания, приглашения жильцам рассылались накануне на личные электронные почтовые ящики. Но получили их, считает женщина, немногие, поэтому на встречу пришло чуть больше десятка человек. Столько же человек было и с противоположной стороны. Среди представителей власти были: начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев, главный архитектор города Александр Ложкин и другие.
— Если говорить в общих чертах, нам опять показали тот же проект, который уже показывали весной. Мэрия утешала жителей, что все хорошо, что это только эскизный проект и все будет проработано. Что польза от этого проекта будет всем. Пытались, так сказать, навести мосты между жителями и застройщиком. Сам владелец «Универсама» говорит, что видит этот проект как реконструкцию магазина с элементами жилой застройки. Но от магазина там будет всего два этажа, а элементы жилой застройки — четыре многоэтажных жилых здания, — пересказала председатель совета дома по улице Урицкого, 32 Марина Дерябина.
Основной спор касался нескольких больных моментов: высокая этажность четырех зданий (если перезонируют участок, то можно будет строить до 30 этажей плюс два этажа нового «Универсама»), нехватка парковок (основные имеющиеся сейчас парковки будут ликвидированы) и серьезная нагрузка на уже переполненные детские сады и школы (планируется, что в новые здания заселится около 400 человек).
Представители власти, как рассказала Дерябина, высказали мысль, что необходимо избавляться от парковок в центре города, тем более, когда рядом есть метро. Про этажность ничего конкретного сказано не было, кроме того, что инвестору проекта посоветуют ее снизить. А что касается переполненных школ и детских садов, чиновники считают, что надо разобраться, кто в них ходит не по прописке, и за счет этого появятся свободные места. В январе 2023 года, уточнила председатель совета дома по Урицкого, 32, мэрия планирует провести по этому проекту общественные обсуждения на сайте электронной демократии.
НГС направил запрос в мэрию с предложением пояснить, как и кого приглашали на эту встречу и для чего ее вообще проводили. На момент написания материала, ответ из мэрии не пришел.
Как еще уточнила Марина Дерябина, сбор подписей под инициативой создания между «Универсамом» и кинотеатром «Победа» площади Победы продолжается: собрано уже 1700 подписей. Места сбора подписей координируются в специальной группе соцсети «ВКонтакте».
28 декабря НГС опубликовал интервью с владельцем «Универсама», который продвигает нашумевший проект застройки центра города на месте известного супермаркета четырьмя жилыми высотками.