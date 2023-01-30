Бастрыкин поручил проверить застройку напротив кинотеатра «Победы»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал проверить строительство высотных домов напротив кинотеатра «Победа» в Новосибирске после обращения активистов.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил
По данным ведомства к руководителю СК РФ обратились активисты, которые выразили недовольство из-за решения властей застроить территорию перед кинотеатром «Победа». Местные жители выступают за сохранение исторического облика района. Активисты собрали больше 1400 подписей против высотной застройки.
Ранее компания АО «Универсам», которая владеет зданием на улице Ленина, 10, показала варианты благоустройства площади между ним и кинотеатром «Победа».