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Бастрыкин поручил проверить застройку напротив кинотеатра «Победы»

К главе СК РФ обратились активисты, которые выступили против возведения высотного здания

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Активисты собрали больше 1400 подписей против высотной застройки

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал проверить строительство высотных домов напротив кинотеатра «Победа» в Новосибирске после обращения активистов.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину провести процессуальную проверку по данному факту и представить доклад, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства к руководителю СК РФ обратились активисты, которые выразили недовольство из-за решения властей застроить территорию перед кинотеатром «Победа». Местные жители выступают за сохранение исторического облика района. Активисты собрали больше 1400 подписей против высотной застройки.

Ранее компания АО «Универсам», которая владеет зданием на улице Ленина, 10, показала варианты благоустройства площади между ним и кинотеатром «Победа».

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