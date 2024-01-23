«Это мой взгляд на кухню СССР»: сирийский повар из IKEA открыл бистро на «Гастрокорте»

В Новосибирске сирийский повар Оуите Талал открыл точку под названием «Бистро советская кухня» на «Гастрокорте» Центрального рынка.
Внешне она мало отличается от прочих «корнеров», о концепции заведения кроме названия говорят изображения серпа и молота, а также профиля Ленина, которыми украшены стены точки вместе с рисунками колбасы, консервных банок, весов и
Заведение открыл повар сирийского происхождения Оуите Талал, для которого это уже второй собственный проект в Новосибирске. Талал живет в Новосибирске уже больше восьми лет. Сначала он работал поваром в ресторане мебельного гипермаркета IKEA, а после того как магазин закрылся, решил открыть собственное дело. Первым его заведением стало «Бистро шведской и сирийской кухни», которое открылось также на «Гастрокорте».
В новом проекте Талал, по его словам, попытался собрать наиболее популярные блюда СССР, не ограничиваясь при этом только русской кухней. Поэтому борщ и солянка здесь соседствуют с чучварой в бульоне, а котлета по-киевски — с пловом и мантами.
Подача может выглядеть непривычно. Так, в плове мясо порезано на тонкие ломтики и выложено сверху.
— Это мой взгляд на кухню СССР, которая мне самому очень интересна. Надеюсь, что эти блюда понравятся и новосибирцам, — рассказывал о своих планах Талал еще накануне открытия.
Попытки использовать советскую стилистику в заведениях разной направленности предпринимаются в Новосибирске регулярно. Один из самых старых проектов такого рода — бар «Серп и молот», который работал в подвале под ирландским пабом «Уголок Святого Патрика». Дольше всего (почти 10 лет) просуществовал «Буфет № 1» на улице Ленина. Несколько лет кормила чебуреками небольшая сеть уличной еды под названием «СССР». А самая короткая жизнь выдалась ресторану «Жить хорошо», который не проработал и полугода.