«Это мой взгляд на кухню СССР»: сирийский повар из IKEA открыл бистро на «Гастрокорте»

Заведение открыл повар сирийского происхождения Оуите Талал, для которого это уже второй собственный проект в Новосибирске. Талал живет в Новосибирске уже больше восьми лет. Сначала он работал поваром в ресторане мебельного гипермаркета IKEA, а после того как магазин закрылся, решил открыть собственное дело. Первым его заведением стало «Бистро шведской и сирийской кухни», которое открылось также на «Гастрокорте».