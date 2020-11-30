В Новосибирске закрылся ресторан на месте Black Star Burger — он не продержался даже полгода

В Новосибирске закрывается ресторан Ciao! — он проработал меньше полугода после того, как сменил закусочную Black Star Burger в здании на Ленина.

Объявление о том, что ресторан Ciao! прекращает работу с 30 ноября , появилось в официальном аккаунте заведения в «Инстаграме» и на двери ресторана.



— С большим сожалением вынуждены сообщить, что в текущей непростой ситуации нам пришлось закрыться. Спасибо, что были с нами! Обещаем, что постараемся преодолеть этот кризис, и уже ждем, когда встретимся с вами снова, — говорится в обращении.

