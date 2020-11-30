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В Новосибирске закрылся ресторан на месте Black Star Burger — он не продержался даже полгода

Заведение не пользовалось большим спросом, а коронавирус добил его окончательно

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Ciao! побил рекорд прежнего арендатора, который продержался на этом месте чуть больше <nobr class="_">9 месяцев</nobr>

Ciao! побил рекорд прежнего арендатора, который продержался на этом месте чуть больше 9 месяцев

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На Ленина в Новосибирске закрылся ресторан Ciao!

В Новосибирске закрывается ресторан Ciao! — он проработал меньше полугода после того, как сменил закусочную Black Star Burger в здании на Ленина.

Объявление о том, что ресторан Ciao! прекращает работу с 30 ноября, появилось в официальном аккаунте заведения в «Инстаграме» и на двери ресторана.

— С большим сожалением вынуждены сообщить, что в текущей непростой ситуации нам пришлось закрыться. Спасибо, что были с нами! Обещаем, что постараемся преодолеть этот кризис, и уже ждем, когда встретимся с вами снова, — говорится в обращении.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Ciao! открылся в конце мая этого года — когда предприятия общепита Новосибирска могли работать только навынос. Летом, когда было разрешено обслуживание на летних верандах, владелец соорудил довольно большую зону рядом с заведением. А когда были сняты все ограничения, ресторан регулярно проводил различные фестивали и акции.

Но всего этого оказалось недостаточно — в зале редко можно было застать занятыми хотя бы треть столов. В то же время, по словам новосибирских рестораторов, владельцы этого помещения традиционно держали на него очень высокую арендную ставку (в прошлом году она могла составлять 4 тысячи рублей за квадратный метр).

Ciao! был проектом ресторатора из Якутска Алексея Гусева и работал в необычном для Новосибирска формате. Посетители на входе получали карточки для заказов на стойке, за которой работали повара. В случае если в одном заказе были разные типы блюд (например пицца, паста, напитки и десерты), посетитель должен был подойти с карточкой к каждой из специализированных точек обслуживания.

Такое объявление встречает посетителей уже сегодня

Такое объявление встречает посетителей уже сегодня

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Ciao! — не первое заведение, которое быстро закрылось на этом месте, — бургерная Black Star Burger также не продержалась там и года.

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кафе и рестораны
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