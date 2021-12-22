Здесь обедал Путин: на месте итальянского кафе в центре Новосибирска открылся новый грузинский ресторан

В здании Облпотребсоюза на площади Ленина заработал большой грузинский ресторан новокузнецкой сети «Батоно». Место это настолько знаковое, что обозреватель НГС Стас Соколов решил не только познакомиться с новым заведением, но и вспомнить то, что связано с этой примечательной площадкой.
Что здесь было раньше и при чем тут Владимир Путин
В просторном помещении на первом этаже здания Облпотребсоюза на Красном проспекте, 29 изначально размещался самый большой в Новосибирске универсам. Потом продукты переехали на улицу Ленина, а их место заняли книги — здешний магазин был известен на всю Сибирь. Один только отдел географических карт здесь был такого размера, что на его месте мог бы поместиться небольшой современный супермаркет.
В 90-е книги (как товар) стали терять актуальность, и в 1998 году большую часть магазина арендовала столичная корпорация «Росинтер», открывшая здесь сразу два заведения своих основных сетей — «Патио Пицца» и «Ростик`с», которые стали первыми в Новосибирске проектами крупных столичных сетей.
Звездный час итальянского кафе наступил в ноябре 2000 года, когда сюда заехал перекусить избранный в этом году президентом России Владимир Путин. Времена тогда были попроще, бывший глава ФСБ был моложе, но всё равно появление главы государства в заведении, которое, в принципе, мог позволить себе посетить любой работающий новосибирец, вызвало фурор.
Потом «Росинтер» переименовал «Патио Пиццу» (в 2004 году) в более солидное
Что за «Батоно»
Новым заведением, открывшимся здесь, стал ресторан «Батоно» сети родом из Новокузнецка, где изначально у владельцев был ресторан среднеазиатской кухни «Тандыр». В прошлом году они решили поменять концепцию на более актуальную — грузинскую. Сейчас в сети пять ресторанов: два в Новокузнецке, один в Кемерове и два в Новосибирске. Последний (тот, что на Красном проспекте) получил более короткое название «Батоно» (по-грузински «господин» — уважительное обращение к мужчине), прежние именовались «Батоно Хинкали».
Заведением на Красном проспекте управляет ООО «Хинкалидзе», единственным учредителем которого, по информации «Контур.Фокуса», является предприниматель Евгений Филиппов. Это довольно крупный бизнесмен. Совокупный баланс предприятий, в которых он является владельцем 100% доли или совладельцем, составлял в 2020 году 8,7 миллиарда рублей, выручка — около 7 миллиардов рублей. Филиппов является единственным учредителем ООО «Константиновский рудник» в Красноярском крае, строительного холдинга «Новолекс» (выручка свыше 3 миллиардов рублей, чистая прибыль — 122,9 миллиона), ООО «Элтехника» (оборот в 2020 году 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 18,2 миллиона) и
На ООО «Хинкалидзе» записан также одноименный торговый знак — в Новосибирске под этим брендом работает небольшая закусочная, которую открыл в 2019 году известный в прошлом клубный деятель Дмитрий Килёв (потом он выставил этот проект на продажу).
Как там внутри
Новый арендатор помещения на Красном проспекте благоразумно обошелся без кардинальных изменений. Так же, как это было в I
Сердце ресторана — дровяная печь для пиццы — осталось на месте, просто теперь там делают хачапури. За отдельную стойку вынесен бар (по сравнению с
Звучит грузинская музыка (это уже плюс), по залу распределены несколько картин в стиле Нико Пиросмани. Под потолком висят огромные люстры в форме овечьих пастушьих шапок. На этом национальный колорит в целом заканчивается — перед вами просто большой ресторан в центре.
Чем кормят
В заведении довольно объемное меню с красочными картинками. Кроме грузинской кухни и универсальных блюд типа салата «Цезарь» (здесь его делают с вареными яйцами) и борща имеются заметные вкрапления итальянских блюд (паста, ризотто). Цены для Новосибирска средние или выше средних. Одна хинкалина стоит от 85 рублей, хачапури по-аджарски (400 граммов) — 420 рублей, цыпленок тапака (да, это пишется именно так) — 620 рублей, шашлык из говядины (120 граммов мяса) — 620 рублей. Чкмерули — 500 рублей. В целом, прямо скажем, дороговато.
Хинкали, впрочем, сделаны без изъянов, хотя мясные могли бы быть и поярче (в смысле специй). Но тонкое, упругое тесто, обилие бульона внутри, в меру зелени в фарше — всё на месте. А вот хинкали со страчателлой (волокна совсем молодого сыра типа моцарелла в сливках) просто прекрасны. Сыр в это блюдо кладут повсеместно, но стоит им хоть чуть-чуть постоять, как сулугуни перестает течь, превращаясь в просто тягучую субстанцию. Зато страчателла остается достаточно нежной, так что ее можно в буквальном смысле пить, как бульон.
Хачапури со шпинатом оказалось обманчивым. На картинке начинка состоит из зелени практически полностью. Это, конечно, на любителя, но вызывает определенные ожидания. В реальности это просто тонкий, плоский пирог с сыром, в который добавили шпинат. Но просто как закуска к вину вполне уместно.
А вот долма откровенно разочаровала. Безвкусные резиновые листья, которые хочется оборвать с начинки, как упаковку, совершенно нейтральный, лишенный не только пряности, но и просто отчетливого мясного вкуса фарш. И всё это плавает даже не в бульоне, а просто в какой-то горячей жидкости. Как говорил герой «Мимино» Рубик Хачикян, «у вас просто не умеют готовить долма».
Есть вопросы и к винной карте. Понятно, что это не аутентичный грузинский ресторан, но можно было хотя бы попытаться. Грузинские вина совершенно теряются здесь в потоке испанских, итальянских, чилийских и прочих названий. Грузия появляется в каких-то резервациях (четыре белого, семь красного), но на общем фоне (более 70 позиций) ее недолго и не заметить вовсе. Кстати, любители «Киндзмараули» могут, возможно, попробовать здесь настоящее вино из этого субрегиона. Потому что 5325 рублей за тот сахарный алкогольный компот, который обычно в России содержится в бутылках с таким названием, это было бы как-то слишком.
Когда все блюда и напитки заканчиваются, в меню остаются еще два раздела. В одном — все позиции меню (кроме напитков) расписаны по-модному нынче КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы), а завершает всё список цен за разбитую посуду и поломанную мебель. Так, бокал для пива обойдется в 225 рублей, суповая тарелка — в 625 рублей, кувшин для вина — в 1525 рублей. Люди с деньгами и фантазией могут присмотреться к порче стула (4500 рублей) или кресла (5000 рублей). Ну а если год выдался тяжелым и хочется отдохнуть по-настоящему, то стоит приготовить 10 тысяч рублей за диван. Хотя я рекомендовал бы заказать в «ИКЕА» с доставкой и сломать его дома, не привлекая внимания полиции и санитаров.
«Батоно» на Красном выглядит настоящим вызовом. Здесь буквально в двух шагах работают уже вполне приличные «Мишико», «Рэсторани», «Аджикинежаль», «Баранжар». Проехав пять минут на машине, можно попасть в весьма популярные (там не редкость очередь на входе) «Хочу Пури» и «Баклажани». Не говоря уже о двух десятках более или менее специализированных грузинских кафе и ресторанах. Ресторан, конечно, на виду, и вечерами его огромные окна манят хотя бы зайти посмотреть. Кстати, маленький лайфхак: парковка напротив, в центре Красного проспекта, по выходным бесплатна.
«Батоно» — не единственный пример экспансии кузбасского бизнеса в Новосибирск. Здесь давно и довольно успешно работает сеть магазинов фермерских продуктов «Калина-Малина» с зоной кафе (12 точек). А в середине декабря на Ленина, 12 заработала пиццерия Cheezy из Кемерово.
В свою очередь, новосибирские компании продолжают осваивать новые регионы. Так, в ноябре у новосибирской сети грузинских ресторанов «Хочу Пури» появилось заведение в Красноярске, в ТРЦ «Планета».