Здесь обедал Путин: на месте итальянского кафе в центре Новосибирска открылся новый грузинский ресторан

В здании Облпотребсоюза на площади Ленина заработал большой грузинский ресторан новокузнецкой сети «Батоно». Место это настолько знаковое, что обозреватель НГС Стас Соколов решил не только познакомиться с новым заведением, но и вспомнить то, что связано с этой примечательной площадкой.



Что здесь было раньше и при чем тут Владимир Путин

В просторном помещении на первом этаже здания Облпотребсоюза на Красном проспекте, 29 изначально размещался самый большой в Новосибирске универсам. Потом продукты переехали на улицу Ленина, а их место заняли книги — здешний магазин был известен на всю Сибирь. Один только отдел географических карт здесь был такого размера, что на его месте мог бы поместиться небольшой современный супермаркет.

