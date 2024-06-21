«Укусы практически нестерпимы для людей»: в Новосибирске появились слепни

Насекомое заметили в районе Академгородка Источник: предоставил Алексей Яновский











В Новосибирске заметили слепней. Насекомых увидели в районе Академгородка, одного из них 20 июня сфотографировал на своем участке биолог Алексей Яновский.



Он уточнил, что на фотографии зафиксирован олений слепень, всего же существует несколько видов таких насекомых.



— К комарам и мошками в нападении на людей раньше обычного на неделю присоединились слепни, — сообщил Алексей Яновский. — Самый большой — бычий слепень, почти с шершня, самый мелкий — дождевка серого цвета. И слепень-златоглазка, который окрашен ярко, с пятнами на крыльях.



По словам биолога, личинки насекомых развиваются в иле среди корней околоводных растений: тростника, камыша и других. Вместе с тем он уточнил, что слепни особенно активны в жаркую погоду.



— Укусы слепней практически нестерпимы для людей. Их ротовой аппарат устроен так, что сначала раздвигает шерсть, скажем, лошади. Затем выдвигается хобот в форме резака, и насекомое поглощает выступающую из ранки кровь. Из разреза на коже, точнее, — сообщил Алексей Яновский.



Чаще всего насекомых можно заметить на пляжах, кроме того, они встречаются на лугах, где пасут скот. По словам Алексея Яновского, слепни — выносливые двукрылые, которые могут улетать далеко от мест, где появляются личинки.



— Репелленты от комаров против слепней плохо помогают. Одеваться в одежду из плотных тканей. Устраивать дымокуры — дым слепни не любят, — уточнил биолог. — Соседка по даче сообщила, что видит этих двукрылых уже 3 дня. Прежде я знал, что слепни появляются в Новосибирской области в последние дни июня, да и то, если на улице жарко.



Биолог предположил, что насекомые могли появиться раньше из-за череды теплых, жарких дней во второй половине мая и в середине июня.

