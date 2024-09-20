Цена на прямой рейс «Аэрофлота» из Новосибирска в Москву взлетела до 57 тысяч — объяснение перевозчика

В авиакомпании заявили, что тем, кто хочет сэкономить на билетах, их нужно покупать заранее Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Цена на прямой рейс из Новосибирска в Москву выросла до 57 405 рублей 20 сентября. В авиакомпании «Аэрофлот» объяснили, с чем это связано.

На сайте перевозчика указано, что на рейсы 20 сентября цены начинаются с 35 389 рублей. Во столько обойдется перелет компаниями «Победа» и «Россия» с пересадкой в 13 часов 50 минут в Красноярске. Эти перевозчики входят в группу «Аэрофлота». Также можно приобрести билеты на рейсы с пересадками по цене от 45 961 до 57 751 рублей. На некоторых продолжительность маршрута — 23 часа 50 минут.

Цена на перелет по прямому рейсу «Аэрофлота» из Толмачево в Шереметьево составляет 57 405 рублей. Продолжительность перелета — 4 часа 15 минут. При этом цены на прямой перелет завтра, 21 сентября, начинаются от 10 485 рублей.

Такие суммы складываются из-за динамического ценообразования Источник: aeroflot.ru











В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» редакции НГС объясняли, что стоимость перелета напрямую зависит от даты вылета, загрузки рейса и спроса на направление.

— Это называется динамическое ценообразование. Как правило, чем ближе к дате вылета бронируется перелёт, тем выше шанс, что останутся билеты только по максимальным тарифам. Это общемировая практика, которая применяется не только в авиации, но и, например, на ж/д транспорте, — объяснили в «Аэрофлоте».

В компании добавили, что приобрести билеты по наиболее выгодной цене можно заранее. Также для этого их стоит покупать напрямую у перевозчика. По информации «Аэрофлота», компания предоставляет пассажирам в сложных жизненных ситуациях перевозку по минимальным тарифам.

НГС также проверил цены на сегодняшние рейсы у другой авиакомпании. Вот, что сейчас указано на сайте у S7:

На сайте S7 указано, что на 20 сентября нет билетов на рейсы в Москву Источник: ibe.s7.ru









