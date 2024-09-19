Яйца и авиабилеты: что стало медленнее дорожать в Новосибирской области

Цены на яйца в августе росли медленнее, чем в июле Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области в августе годовая инфляция снизилась с 9,9% до 9,6%. За счет этого цены на некоторые продукты росли медленнее, чем в июле.

Об этом сообщила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева. На сайте управления указано, что в августе на рынке региона увеличилось предложение некоторых товаров и услуг. Так, поставщики завезли больше фруктов. В результате бананы, яблоки и виноград стоили дороже, чем в год назад, но дешевле, чем в июле.

— Цены на яйца в августе тоже росли медленнее, чем в июле. В ряде регионов Сибири их стали производить больше. Думаю, многие заметили, что в области полки с яйцами пополнились продукцией из соседних регионов, которые теперь тоже конкурируют за покупателя, — объяснила Марина Асаралиева.

В магазинах появилось больше электронных приборов от новых брендов. Как правило, покупатели настороженно относятся к таким товарам, а продавцы, несмотря на растущие затраты, не повышают цены, пока люди не привыкнут к ассортименту. В результате в августе цены на планшеты, стиральные машины, пылесосы выросли по сравнению с прошлым годом, но не так сильно, как в июле. Так, в июле планшеты были на 9% дороже, чем год назад, а в августе — на 4%.

Кроме этого, замедлился рост цен на авиабилеты. Сибирское ГУ Банка России объясняет это тем, что у пассажиров появилось больше возможностей летать прямыми рейсами из аэропорта Толмачево в другие регионе страны.

— Еще один фактор — укрепление рубля в предыдущие месяцы. У поставщиков и производителей медленнее росли затраты на импорт некоторых непродовольственных товаров, зарубежных комплектующих и материалов. Например, женские пальто, блузки, мужские рубашки можно было купить в августе дешевле, чем год назад, — сообщает Марина Асаралиева.

В управлении отметили, что в целом по стране годовая инфляция практически не изменилась, она составляет 9,1%. В августе цены росли слабее, чем в июле, тогда на инфляцию сильно повлияла индексация коммунальных тарифов. По прогнозу Банка России годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2025 году, и в дальнейшем будет находиться на уровне около 4%.